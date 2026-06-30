Tko je Džejla Ramović, pjevačica koju povezuju s Jozinovićem?

Samo jedan kratki, u međuvremenu obrisani video s Instagrama bio je dovoljan da potakne brojna nagađanja na društvenim mrežama. U središtu priče našli su se mladi pjevač Jakov Jozinović (20) i djevojka s kojom je razmijenio poljubac na brodu. Iako je snimka ubrzo uklonjena, obožavatelji su krenuli analizirati svaki detalj. Posebnu pozornost privukao je prsten koji je misteriozna brineta nosila na ruci. Mnogi su tvrdili da nalikuje onome koji Džejla Ramović (24) često nosi te su zaključili da je upravo ona djevojka sa snimke.

Foto: Instagram

Dodatno su ih u to uvjerile i njihove ranije zajedničke suradnje te druženja. Džejla je u travnju gostovala na Jakovljevu koncertu u Beogradu, gdje su zajedno izveli Merlinov hit 'Godinama', a prije mjesec dana zajedno su snimljeni i u jednom beogradskom restoranu u društvu Matije Cveka, Nine Badrić, Aleksandre Prijović i drugih glazbenika. No tko je zapravo mlada glazbenica koju su korisnici društvenih mreža povezali s jednim od najtraženijih domaćih izvođača?

Džejla Ramović, rođena 29. travnja 2002. godine u Goraždu, glazbeni talent pokazala je još kao djevojčica. Prve javne nastupe imala je sa samo četiri godine, a lokalni mediji u Bosni i Hercegovini tad su je prozvali 'čudom od djeteta'. Regionalnu publiku osvojila je 2016. godine pobjedom u prvoj sezoni glazbenog natjecanja 'Neki novi klinci', kad je imala tek 14 godina. U isto vrijeme usklađivala je školu i česta putovanja na snimanja u Beograd. Kruna njezine rane karijere bila je uvjerljiva pobjeda u 13. sezoni showa 'Zvezde Granda' 20. lipnja 2019. godine, pod mentorstvom Marije Šerifović.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Iako je nakon pobjede u 'Zvezdama Granda' stekla veliku popularnost, 2021. odlučila se preseliti u Španjolsku. Upisala je privatnu poslovnu školu 'EU Business School' u Barceloni. Više je puta isticala da joj je obrazovanje prioritet, a studij je završila u lipnju 2025. godine. Na promociji su uz nju bili roditelji, sestre i bliski prijatelji, među kojima i hrvatski influencer Marko Vuletić, koji je tad kratko poručio: 'Uspjela je'. U međuvremenu su se pojavila i nagađanja da je život u Barceloni odabrala kako bi imala više mira i privatnosti.

Foto: Instagram

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, Džejla se tijekom godina našla u središtu nekoliko nagađanja. Najviše pozornosti izazvale su priče o njezinu odnosu s mentoricom Marijom Šerifović, koje su se pojavile nakon zajedničkih zimovanja na Jahorini i fotografija u sličnim pidžamama. Obje su pjevačice te navode u više navrata demantirale.

- Nikada nije bila tajna da se nakon natjecanja između naših obitelji razvilo veliko prijateljstvo, koje neće biti završeno zbog bilo čijih loših ili sumanutih ideja ili izjava. Tako da sve što ste čitali i što ćete čitati jedna je velika laž - rekla je svojedobno Šerifović.

*Uz korištenje AI-ja