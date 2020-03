Bijeg od korone slavnima nije problem, oni imaju svoje otoke

U potrazi za privatnošću i bijegom od uvijek budnih fotografa, mnoge slavne i bogate osobe odlučuju se na kupnju privatnog otoka na kojemu mogu uživati u istinskom miru.

Takav luksuz si ne mogu priuštiti mnogi, a oni koji mogu najčešće se odlučuju za prekrasno otočje Bahama, Tahitija ili pak za kišovitu i zelenu Irsku.

Johnny Depp

Zvijezda filma 'Pirati s Kariba' kupila je otok Little Hall’s Pond Cay koji se nalazi na Bahamima.

Depp ga je 2004. godine platio 3,6 milijuna dolara (oko 25 milijuna kuna), a do njega putuje na svojoj ekskluzivnoj jahti dugačkoj 47 metara.

Mel Gibson

Slavni glumac smatra se jednim od najbogatijih glumaca na svijetu.

Stoga si je priuštio otok vrijedan 15 milijuna (oko 100 milijuna kuna) dolara prije nekih 15 godina. Otok Mago koji je u vlasništvu glumca ima oko pet hiljada hektara.

Shakira

Kolumbijska pop zvijezda svoj otok Bonds Cay na Bahamima dijeli sa frontmenom Pink Floyda Rogerom Watersom i španjolskom pop zvijezdom Alejandrom Sanzom.

Otok su platili oko 14 milijuna eura (oko 105 milijuna kuna).

Eddie Murphy

Zabavljač jedna je od holivudskih zvijezda koje najbolje zarađuju pa si je priuštio komadić netaknute prirode.

Otočić Rooster Cay na Bahamima Murphy je kupio 2007. godine za 13,6 milijuna eura (nešto manje od 100 milijuna kuna).

Nicolas Cage

Cage se pridružio zvijezdama koje posjeduju privatni otok 2006., kupivši Leaf Cay za 2,7 milijuna eura (oko 20 milijuna kuna).

Prije toga je već posjedovao kuću na Bahamima. Njegov otok nalazi se u blizini otoka koji posjeduje Johnny Depp.

Leonardo Di Caprio

Otok Blackadore Caye u Belizeu u vlasništvu je filmske zvijezde od 2005. godine.

DiCaprio je na njemu izgradio ‘zelene’ luksuzne hotele. Platio ga je 1,6 milijuna eura (oko 15 milijuna kuna).

Celine Dion

Pjevačica je svojim glasom kupila otok Ile Gagnon u kanadskom Quebecu.

Otočić krasi velika gospodska kuća u stilu francuskih dvoraca.

Pamela Anderson

Zvijezdi ‘Spasilačke službe’ 2007. godine bivši suprug Tommy Lee je poklonio otok na obali Dubaija.

Zbog svojih grčkih korijena, kupio je otok u obliku Grčke.

David Copperfield

Najpoznatiji mađioničar na svijetu kupio je svoj ‘djelić raja’ na Bahamima za nevjerojatnih 45,5 milijuna eura (oko 340 milijuna kuna).

The Islands of Copperfield Bay sastoji se od četiri veća i sedam malih otoka, no samo Musha Cay služi kao privatno odmaralište.

Otok možete unajmiti za 40.000 eura (oko 300.000 kuna) na dan.

Ricky Martin

Latino zvijezda je još prije 11 godina odlučio kupiti otok Angra dos Reis u Brazilu za 8 milijuna dolara (50 milijuna kuna).