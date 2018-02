Bila je jedna od najljepših žena, a cijeli mu je život bila - druga

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Bio je neodoljiv - napravila bih sve za njega, izjavila je hollywoodska zvijezda Katherine Hepburn koju su novinari često pitali zašto je ostala u vezi s oženjenim čovjekom gotovo cijeli život. Hepburn koja je bila potpuno drugačija od svih glumica toga doba zapravo i nije toliko brinulo što je bila u vezi s nekim tko je u braku.

Foto: Imdb

Hepburn je uvijek kršila pravila

Ona je bila žena sa snažnom osobnosti, uvijek je govorila što misli i držala se toga. Nakon što se u Hollywoodu pojavila 1932. kad je imala 25 godina, njezina karijera trajala je pola stoljeća. Nikad nije bojala kršiti pravila. Bila je besraman snob, govorila je s otmjenim naglaskom koji su Amerikanci prezirali.

Tuširala se isključivo u ledenoj vodi za koju je tvrdila da jača karakter, uvijek je sama radila opasne scene jer nije bila zadovoljna kaskaderkama i uživala je u minimalizmu - šminke, odjeće, uređenja.

Iza sebe je ostavila više od 50 snimljenih filmova. Bila je velika obožavateljica sporta jer je njezin otac htio da njegova djeca budu veliki sportaši pa se bavila umjetničkim klizanjem, golfom i plivanjem.

Foto: wikimedia

Spencer Tracy upoznao je svoju suprugu glumicu Louise Treadwell u jednom njujorškom vlaku. Vjenčali su se kad su njemu bile 23 godine, a njoj 27. Devet mjeseci kasnije dobili su sina Johna, da bi Louise s njegovih deset mjeseci primijetila da dječak ne reagira na zvuk.

Liječnici su joj priopćili da je gluh te da vjerojatno nikad neće ni govoriti. Louise se posvetila samo dječaku i potpuno odustala od karijere. Poslije su dobili i kćer Susie.

Foto: (c) SNAP Photo Library Tracy sa suprugom Louise 1937. godine

Već u to vrijeme počele su kružiti glasine o vezama Tracyja za mnogim glumicama. Sa glumicom Lorettom Young čak je razmišljao i o braku, no prijatelju Humphreyu Bogartu povjerio je da ne zna kako bi svom sinu objasnio da će napustiti njegovu majku.

Cijelo vrijeme su se skrivali

Hepburn je s Tracyjem prvi put nastupila u filmu 'Žena godine'. Zaljubili su se na setu, a iako je Tracy bio oženjen, njihova priča postala je jedna od najpoznatijih romansi, kako na filmu, tako i u stvarnosti. Navodno su prve riječi koje je uputila Tracyju kad su se upoznali bile 'previsoka sam za tebe', no ona je to uvijek negirala. Tvrdila je da nikad ne bi rekla nešto tako glupo.

Foto: Imdb

Par je svoju vezu vješto sakrivao. Koristili su sporedne i stražnje ulaze, a Tracy je odlučio da se neće rastati od svoje supruge za koju se oženio 1923. godine. U braku je navodno ostao zbog vjerskih razloga, a razvod je u to vrijeme bio pravi skandal.

Također, nije mogao zamisliti da mu supruga bude bilo koja druga žena osim majke njegove djece.

Nikad joj nije rekao da je voli

O njihovih 26 zajedničkih godina Katharine je često govorila s nježnosti iako su većinu svoje veze provodili odvojeno. No o njihovoj ljubavi dovoljno govori kemija za koju mnogi kažu da je najuvjerljivija u filmskoj povijesti, a najviše je vidljiva u filmu 'Adamovo rebro'.

Foto: Imdb

- Smatrala sam ga neodoljivim. Učinila bih sve za njega. Bila sam potpuno neovisna. Nikad se nisam namjeravala vjenčati - govorila je Katharine.

Tracy joj nikad nije rekao da je voli, no ona je i za to imala objašnjenje.

- Ne bi mi posvećivao svoje vrijeme da me nije volio, zar ne - govorila je holivudska ikona.

Nikad ih nitko nije doživljavao kao par. Živjeli su odvojeno.

'Umro bi mnogo prije da nije bilo Hepburn'

Njihova veza imala je svojih uspona i padova. Tracy se, bez obzira na vezu s njom i brak s Louise, viđao i s mnogim drugim ženama. Katherine je to tolerirala. Također, bio je i više nego sklon alkoholu i znao je imati razdoblja kad flašu nije ispuštao iz ruke.

Patio je i od teških nesanica i često se cijele noći samo prevrtao po krevetu, a katkad bi se napio samo zato da zaspe. No, Hepburn je bila tu da ga održi na životu.

- Tracy bi umro mnogo, mnogo prije da nije bilo Hepburn - rekla je jedna djelatnica u MGM studiju za koji su snimali.

Foto: Imdb

Ipak, njegova djeca nikad ga nisu vidjela pijanog ni da pije. Iako oca nisu viđala često, bio je prisutan u njihovom životu. Išli bi na zajedničke izlete, a kćerkica ga je znala pratiti na domjenke te nikad nije propustio nijednu priredbu u njezinoj školi. Sina je ponekad znao voditi u studio da gleda snimanje.

Redatelj Clarence Brown jednom prilikom upitao je Katharine zašto ne nađe nekoga s kim bi se vjenčala i osnovala obitelj jer će jednoga dana kad ostari biti sama.

- Da i? Sjećat ću se svih pustih zabava na kojima sam bila i neće mi biti dosadno - bio je kratak i jasan odgovor glumice.

Njegovala ga pred kraj života

Dugogodišnji ljubavnici i partneri na velikom ekranu, a zajedno su se pojavili u devet filmova, nikad se nisu čak ni fotografirali zajedno. Ne postoji čak niti jedna njihova zajednička fotografija koja nije isječak iz jednog od zajedničkih filmova.

Naime, producentske kuće za koje su snimali izričito su tražile da ne rade skandal i da nikako ne izlaze u javnost sa svojom vezom tako da su cijelo vrijeme morali paziti da ih ne vide zajedno.

Foto: flickr

Posljednje godine života Tracy nije živio sa suprugom, a za njega se brinula Katherine koja je zbog njega odlučila napraviti pauzu u karijeri. No ni tada nisu živjeli zajedno, nego u odvojenim kućama.

Tracy je preminuo 1967. godine, samo dva tjedna nakon što je snimio film 'Pogodi tko dolazi na večeru' u kojem mu je Katharine također bila partnerica. Glumica je samoj sebi obećala da film neće nikad pogledati, a na njegov sprovod nije došla iz poštovanja prema njegovoj obitelji.

Katharine je ipak kasnije priznala da joj je prvotni plan bio doći u crkvu i sjesti otraga. No tada se sjetila Tracyjeve supruge s kojom je bio u braku više od 40 godina, kao i njegove djece Johna i Susie, koje se on uvijek trudio zaštiti od poniženja i medija.

Bi li on stvarno želio da njegova dugogodišnja ljubavnica uzrokuje skandal na njegovom sprovodu - bilo je ono što joj je prolazilo kroz glavu.

Supruga: 'Mislila sam da si bila samo glasina'

Nekoliko dana poslije pogreba, Katharine je nazvala Louise i rekla joj da mogu biti prijateljice.

- Ti si ga znala od početka, ja na kraju - rekla joj je Hepburn.

- Pa možemo, ali ja sam mislila da je priča o tebi samo glasina - odgovorila joj je Louise. Hepburn je to razbjesnilo.

- I poslije 30 godina misliš da sam bila samo glasina? - pitala ju je Hepburn. Louise ju je zamolila da joj sama da odgovor na to pitanje.

- Da, bila je glasina - bio je odgovor na koji se Hepburn odlučila i tako Louise zapravo nikad nije saznala da je Katharine bila Tracyjeva ljubavnica.

Sve o njihovoj ljubavi Hepburn je otkrila tek nakon što je Tracyjeva žena preminula 1983. godine. Cijelu ljubavnu priču svi su mogli pročitati u knjizi 'Me: Stories of My Life'.

- Nikad nisam prekinula njihov brak. Njihov brak završio je prije nego što sam se ja pojavila - zaključila je Hepburn.