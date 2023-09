Bila je seks simbol, a danas živi na ulici: Šetala Los Angelesom s masnicom ispod oka i bez zubi

Bivša manekenka Loni Willison (40) bila je jedna od najpoželjnijih žena u Hollywoodu, a prozvali su ju i seks simbolom. Danas njen život izgleda potpuno drugačije. Loni su fotografi snimili na ulici u Los Angelesu u izrazito lošem stanju, s masnicom ispod oka i bez nekoliko zubi.

Loni preživljava skupljajući smeće, spava prekrivena krpama, a svoje stvari vuče u starim kolicima. Njena karijera bila je na vrhuncu sve dok se 2012. nije vjenčala s Jeremyjem Jacksonom, zvijezdom serije 'Baywatch'.

Dvije godine nakon vjenčanja su se našli usred jednog od mnogih skandala. Policija je intervenirala u njihov dom zbog prijave za obiteljsko nasilje. Loni je tada rekla kako ju je suprug udario i davio te slomio dva rebra. Nakon ovog su prekinuli te je tada za Daily Mail izjavila da joj je trebalo više od dva mjeseca da se oporavi.

Tada su krenuli i njeni mentalni problemi te je Loni doživjela živčani slom. Kako nije mogla raditi, 2016. su ju izbacili iz stana u Hollywoodu te od tada živi na ulici.

- Stalno me pljačkaju. Ljudi kradu moje stvari. Zbog toga nastojim cijelo vrijeme biti jako prljava kako me netko ne bi napao. Što sam prljavija i smrdljivija, to bolje. Čini se da mi to pomaže. Odrezala sam i kosu kako bih izgledala drugačije, sama sam si je odrezala. No svejedno su me napali - rekla je jednom prilikom.

Loni je 2019. za The Sun rekla kako joj u životu ide dobro te da nije u kontaktu ni s bivšim, ni s prijateljima. Rekla je kako ne želi da joj itko pomaže.