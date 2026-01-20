FOTO Snaha razdora: Brooklyn je okrenuo leđa obitelji zbog nje

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz su se upoznali na Coachelli, ali tad su oboje bili u vezama. Sljedeći put vidjeli su se na partiju za Noć vještica, a dva dana kasnije prvi put poljubili. Prijatelji tvrde da se Brooklyn zbog nje brzo preselio u SAD
Nicola Peltz američka je glumica poznata po filmovima poput The Last Airbender i Transformers: Age of Extinction. Udala se za Brooklyna Beckhama, sina Davida i Victorije Beckham. Par, koji trenutno puni medijske stupce upoznao se 2019. godine, a 11. srpnja 2020. objavili su zaruke.
| Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Nicola Peltz američka je glumica poznata po filmovima poput The Last Airbender i Transformers: Age of Extinction. Udala se za Brooklyna Beckhama, sina Davida i Victorije Beckham. Par, koji trenutno puni medijske stupce upoznao se 2019. godine, a 11. srpnja 2020. objavili su zaruke.
|
Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Nicola Peltz američka je glumica poznata po filmovima poput The Last Airbender i Transformers: Age of Extinction. Udala se za Brooklyna Beckhama, sina Davida i Victorije Beckham. Par, koji trenutno puni medijske stupce upoznao se 2019. godine, a 11. srpnja 2020. objavili su zaruke.
| Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Brooklyn i Nicola su se prvi put sreli 2017. na glazbenom festivalu Coachella, ali tad između njih nije bilo ničega romantičnog jer oboje bili u drugim vezama i 'nisu kliknuli'.
| Foto: Instagram
Prava priča počinje tek dvije godine kasnije, kad su se ponovno sreli 2019. na zabavi za Noć vještica u Hollywoodu, nakon čega su se dva dana kasnije prvi put poljubili i tada je krenula njihova veza
| Foto: Instagram
Brooklyn je navodno bio toliko 'opsjednut' Nicolom nakon tog drugog susreta da se ubrzo nakon toga preselio u SAD kako bi bio bliže njoj, što su njegovi prijatelji objasnili kao izraz njegove snažne zaljubljenosti.
| Foto: Instagram
Brooklyn i Nicola vjenčali su se 9. travnja 2022. na raskošnoj ceremoniji u Palm Beachu na Floridi. Haljina i pripreme oko vjenčanja odmah su privukli pozornost medija.
| Foto: Instagram/
No nije bilo sve tako divno kao što se čini. Mediji su se raspisali o tome da Nicola navodno nije htjela nositi svekrvinu vjenčanicu, ali se akteri o tome nisu oglasili. No vidljivo je bilo kako tenzije rastu
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Brooklyn i Nicola nisu bili na Davidovom 50. rođendanu, a Beckhamovi su tvrdili kako su bili pozvani. To je dodatno pokrenulo glasine o napetim odnosima unutar obitelji.
| Foto: Instagram
Brooklyn je zatražio da se svaki kontakt s roditeljima odvija samo putem odvjetnika, tvrdeći da mu objave na društvenim mrežama škode mentalnom zdravlju.
| Foto: Instagram
Sada je Brooklyn javno optužio svoje roditelje Davida i Victoriju Beckham da su pokušali sabotirati njegovu vezu i brak s Nicolom.
| Foto: Instagram
Osim toga, on tvrdi kako je u zadnji tren Nicola skoro ostala bez vjenčanice koju je trebala dizajnirati njegova majka Victoria, ali i da mu je mama 'ukrala' prvi ples
| Foto: Instagram
Nicola je početkom siječnja objavila da je zahvalna Brooklynu i njihovoj zajedničkoj godini, ali nije spomenula njegovu obitelj, što je dodatno pokrenulo šuškanja o svadbi.
| Foto: Instagram
Nakon toga, Nicola je obrisala fotografije s Beckhamovima s Instagrama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram