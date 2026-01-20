Obavijesti

NICOLA PELTZ

FOTO Snaha razdora: Brooklyn je okrenuo leđa obitelji zbog nje

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz su se upoznali na Coachelli, ali tad su oboje bili u vezama. Sljedeći put vidjeli su se na partiju za Noć vještica, a dva dana kasnije prvi put poljubili. Prijatelji tvrde da se Brooklyn zbog nje brzo preselio u SAD
Nicola Peltz američka je glumica poznata po filmovima poput The Last Airbender i Transformers: Age of Extinction. Udala se za Brooklyna Beckhama, sina Davida i Victorije Beckham. Par, koji trenutno puni medijske stupce upoznao se 2019. godine, a 11. srpnja 2020. objavili su zaruke. | Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
