Obavijesti

Galerija

Komentari 34
PUTOVANJE ŽIVOTA

FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je 'na kraj svijeta' ispunivši si tako jednu veliku životnu želju. Naime, Kolinda je stupila na tlo Antarktike, a sve je ponosno snimila i objavila na svom Instagram profilu.
FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana boravi na Antarktici, odakle se javila pratiteljima fotografijama objavljenima na Instagramu. | Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic
1/28
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana boravi na Antarktici, odakle se javila pratiteljima fotografijama objavljenima na Instagramu. | Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic
Komentari 34

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026