FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je 'na kraj svijeta' ispunivši si tako jednu veliku životnu želju. Naime, Kolinda je stupila na tlo Antarktike, a sve je ponosno snimila i objavila na svom Instagram profilu.
| Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic
"Evo nas, kročili smo na tlo Antarktike", rekla je Kolinda dok je snimala video kako prvi put staje na to tog udaljenog i ledenog kontinenta.
Video je objavila na Instagram Storyju, vidno uzbuđena zbog destinacije na kojoj se nalazi.
Osim videa, bivša predsjednica objavila je i nekoliko fotografija krajolika i životinja.
Tijekom idućih dana, na putovanju vrijednom oko 17 tisuća eura, imat će priliku šetati među pingvinima, promatrati morske leoparde i orke te izbliza istraživati kitove i ledene sante.
Na objavljenim fotografijama Grabar-Kitarović nosi profesionalnu žutu polarnu jaknu, a posebnu pozornost privukla je kapa ukrašena hrvatskim navijačkim kvadratićima i znakom Hrvatskog olimpijskog odbora.
Ovo putovanje bivša je predsjednica opisala kao ostvarenje dugogodišnjeg sna, istaknuvši pritom važnost očuvanja okoliša te praćenja posljedica klimatskih promjena izravno na terenu. Njezina objava izazvala je velik interes javnosti upravo zbog rijetke i udaljene destinacije.
Ekspedicija je započela u Punta Arenasu u Čileu, a završava u Argentini. Prvoga dana sudionici su letjeli do otoka King George, najvećeg u arhipelagu, nakon čega su se čamcima prevezli do ekspedicijskog broda.
Riječ je o luksuznom plovilu na kojem su sve kabine vrhunski opremljene i imaju vlastite verande, dok putnicima na raspolaganju stoje spa, sauna, teretana i brojni drugi sadržaji.
Cijena antarktičke avanture iznosi 17.000 eura za devet noći i deset dana, bez uključenih aviokarata. Prema navodima putničke agencije, broj sudionika ograničen je na najmanje 10, a najviše 15 putnika.
Fotografije i videozapise s putovanja objavio je i Kristijan Iličić, vlasnik putničke agencije, koji je s vidikovca Cerro San Cristóbal podijelio trenutke okupljanja svoje „Nomadik Travel Antarktika ekipe“.
U jednoj od objava poručio je kako je ponosan na sudionike ekspedicije, naglasivši da Antarktika nije destinacija koju se bira slučajno, već ona, kako kaže, „bira one koji su spremni izaći iz zone komfora“, čime je potvrdio da je i bivša predsjednica spremna na ovaj jedinstveni izazov.
Nekoliko dana prije nego što je krenula na Antarktiku, Kolinda je objavila poduži post i brojne fotografije, kojima se prisjetila svojih putovanja u 2025. godini.
