Bila je skandalozna, njene veze su šokirale društvo: 'Princeza je crna ovca kraljevske obitelji'

Životi članova britanske kraljevske obitelji iz generacije u generaciju intrigiraju javnost i svaki detalj vezan uz njih pomno se prati, a prije par desetljeća Princeza Margaret, sestra pokojne Kraljice Elizabete II., privlačila je pozornost skandalima i osebujnom načinu života.

Nije se udala do 30. godine

Princeza Margaret rođena je 21. kolovoza 1930. godine u dvorcu Glamis u Škotskoj, četiri godine nakon Elizabete. Iako su se njihovi roditelji trudili da imaju što normalnije djetinjstvo, to je prestalo nakon što je Edward VIII. abdicirao zbog ljubavne afere s razvedenom Amerikankom pa ga je naslijedio brat George VI., otac princeze Margaret i Kraljice Elizabete II.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

Od princeze Margaret nikad se nije očekivalo da bude kraljica jer je bila mlađa sestra pa je mogla je iskoristiti više slobode u svom osobnom i profesionalnom životu. Dok se njezina sestra udala s 21 godinu i kasnije naslijedila oca, Margaret je sve do 30. godine bila jedna od najpoželjnijih neudanih djevojaka s dvora.

Bio je 15 godina stariji od nje

Zbog izuzetne ljepote imala je puno udvarača no njezino srce je osvojio pilot Peter Townsed koji je bio i čovjek od povjerenja njenog oca. Upoznala ga je kada je imala samo 13 godina, a zaljubila se u njega 1947. godine tijekom turneje po Južnoj Africi. Navodno su se počeli viđati dok je Peter još bio u braku sa prvom suprugom Cecil Rosemary Pratt, od koje se razveo 1952. godine i zaručio se s Margaret samo godinu dana kasnije.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Peter je bio 15 godina stariji od nje i u to vrijeme članovima kraljevske obitelji nije bilo dopušteno vjenčati se s osobama čiji su bivši supružnici još uvijek živi, prema arhaičnom pravilu kojeg se tada držala Engleska crkva. Kao rezultat toga, Margaretine zaruke s Peterom bile su odgođene, a potom i potpuno prekinute.

Brak im nisu dopustili, a Peter se kasnije oženio drugom. Margaret je to jako pogodilo te su je nazivali i tužnom princezom. Ali, brzo je to promijenila i počela puniti tabloide skandalima. Postala je redovan gost glamuroznih zabava, pjevala je uz pratnju klavira u noćnim klubovima do sitnih sati, kasno doručkovala i pila votku.

Prva čije se vjenčanje prenosilo na televiziji

Fotografa Antonyja Armstronga Jonesa upoznala je 1958. godine na jednoj večeri, a oko njega su kružile priče da je veliki zavodnik, da je spavao s brojnim ženama i muškarcima te da ima dijete s udanom ženom.

Njihovo je vjenčanje bila prva ceremonija kraljevskog vjenčanja koje se prenosila na televiziji, a on je bio jedan od prvih ljudi van kraljevske obitelji koji je tako postao njezin član. Dobili su dvoje djece, sina i kćer. Međutim, brak s Anthonyjem je bio sretan samo na početku. Poslije su varali jedno drugo i konačno se razveli 1978. godine. Razvod za kraljevsku obitelj bila je tabu tema i zabranjen, stoga su njih dvoje jedno vrijeme morali živjeti u lažnom braku.

Neki je htjeli izbaciti iz kraljevske obitelji

Veliki skandal nastao je kad je princeza uhvaćena s vrtlarom Roddyjem Llewellynom, 25-godišnjakom kojeg je upoznala u Škotskoj. Zbog toga neki političari su je nazvali ludom i kraljevskim parazitom. Neki su čak predlagali njezino potpuno uklanjanje iz kraljevske obitelji.

Dok je bila u vezi s Roddyjem, Margaret se jednom prilikom predozirala tabletama za spavanje, što su neki biografi opisali kao pokušaj samoubojstva.

Foto: Wikipedia

Pila je, pušila i zabavljala se više nego bilo koji drugi član obitelji, popis ljubavnika je bio podugačak, a smatra se da nije nikad preboljela prvu, zabranjenu ljubav.

Unatoč takvom načinu života, princeza je nikad nije zanemarivala kraljevske dužnosti i posvetila se umjetnosti. Postala je predsjednicom čuvenoga Kraljevskog baleta i bavila se humanitarnim radom.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

'Mnogim ljudima je princeza Margaret bila crna ovca njezine generacije kraljevskih obitelji. No ta reputacija joj nije nužno smetala', pisalo je u njezinoj osmrtnici u New York Timesu.

S jedne strane je priželjkivala slobodu i boemski život, a s druge su joj prijale kraljevske povlastice i često je zloupotrebljavala svoj položaj.

Princeza Margaret preminula je 9. veljače 2002. u 72. godini života od posljedica moždanog udara.