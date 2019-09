Ne mari za cijene: Ležaljku na Ibizi Pišek je platila čak 700 kn

Voditeljica Nikolina Pišek Ristović (43) provela je kralj ljeta na Ibizi sa svojim suprugom, srpskim poduzetnikom Vidojem Ristovićem (40). Par se voli 'počastiti' s luksuznim putovanjima, a u proljeće su posjetili i Sejšele, otočnu državu u Africi. Tamo su bili u luksuznom hotelu u kojem su smještaj platili gotovo devet tisuća kuna, prenose srpski mediji.

Foto: Instagram

U Španjolsku je povela i svoje kćeri, Unu Sofiju (4) i Hanu Cigoj (22).

- Iako je Ibiza jedno od najskupljih mjesta za ljetovanje, Nikolini to ne predstavlja problem. On ne gleda hoće li jesti u restoranima gdje za večeru morate izdvojiti 3.000 kuna ili kupiti nešto na ulici, uvijek nastoji udovoljiti svojim kćerima - rekao je izvor blizak paru, ističući kako se na jednoj tamošnjoj plaži za piće i ležaljke može potrošiti i do 700 kuna. Dodao je kako Nikolina ne žali za novcem, već u potpunosti uživa.

Foto: Instagram

Nikolina i Vidoje družili su se mjesecima prije nego su prije sedam godina prohodali, a onda ju je vrlo brzo zaprosio. Bili su u beogradskom restoranu kad je nonšalantno pred nju izvadio Cartierov zaručnički prsten od bijelog zlata s dijamantom čija je cijena oko 110 tisuća kuna. Nikolina je isprva bila u šoku, no odmah je znala da je to to i pristala se udati za Ristovića. Odlučili su se vjenčati na neutralnom terenu, u Monte Carlu. Na slavlju im je bilo 70 uzvanika, a Nikolina je nosila vjenčanicu američke dizajnerice Monique Lhuillier.

POGLEDAJTE VIDEO: