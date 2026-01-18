Stela Rade u bolnici uoči Dore: 'Imala sam operaciju...'

Hrvatska pjevačica, autorica i natjecateljica na predstojećoj Dori 2026., Stela Rade, iznenadila je svoje pratitelje objavom iz Opće bolnice Karlovac. Iako su njene pripreme za glazbeni spektakl privremeno zaustavljene zbog zdravstvenih razloga, Stela je s obožavateljima podijelila optimistične vijesti i iskoristila priliku za neočekivanu životnu ispovijest.

U objavi na Instagramu, Stela je podijelila niz fotografija iz bolničke sobe, uključujući i onu na kojoj nasmiješeno pozira okružena mladim medicinskim osobljem. U opisu je otkrila da je morala na operaciju, no odmah je umirila svoje obožavatelje.

"Moje pripreme za Doru su se na kratko zaustavile, ali sve je u redu. Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama!"

Boravak u bolnici potaknuo je Stelu na dublje razmišljanje o vlastitom životnom putu. Priznala je da je u prošlosti i sama bila na korak do medicinske karijere, no srce ju je odvelo u drugom smjeru.

"Ja sam trebala biti medicinska sestra. Upisala sam medicinsku školu, ali kako je vrijeme prolazilo, osjećaj mi je sve glasnije govorio da to ipak nije moj poziv. Iako previše volim ljude, puna sam empatije i suosjećajna, znala sam da nešto u meni traži drugi put", napisala je Stela i dodala kako je spas pronalazila u glazbi, pišući pjesme i slušajući glazbu sa slušalicama na nastavi.

Susret s predanim medicinskim osobljem u karlovačkoj bolnici dodatno ju je uvjerio da je donijela ispravnu odluku. Svoje je iskustvo pretvorila u poruku ohrabrenja za sve svoje pratitelje: "Ovim postom htjela sam vas podsjetiti da pratite svoj poziv. Svijet je puno ljepše mjesto kada ljudi rade ono što vole."

Podsjetimo Stela će nastupiti na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Nema te". Unatoč operaciji, njezin optimizam i odlučnost da se što prije vrati obavezama jasno pokazuju koliko joj znači borba za odlazak na Eurosong.