'Bila sam maloljetna': Nekoliko žena optužilo je Jareda Leta za seksualno uznemiravanje...

Jared Leto, glumac nagrađen Oscarom i frontmen grupe 'Thirty Seconds to Mars', suočava se s optužbama za seksualno uznemiravanje. Jedna od žena kaže da je seksualno napadnuta u kupaonici motela kada je imala 17 godina, dok druga tvrdi da joj je holivudska zvijezda prijetila seksualnim napadom kada je imala 19 godina i da je neočekivano ostala sama s njim u hotelskoj sobi.

Treća opisuje kako je imala spolne odnose sa zvijezdom u Kaliforniji kada je imala 17 godina, odnosno bila je maloljetna, a što bi se klasificiralo po zakonu kao silovanje. Tvrdi kako je Leto ignorirao razgovor o tome da je dob za pristanak u američkoj državi 18 godina. Četvrta žena opisuje da ju je Leto maltretirao, rekavši da je zloupotrijebio svoj status slavne osobe upućujući joj ponovljene seksualno eksplicitne telefonske pozive kada je imala 16 godina te tvrdi da joj je barem jednom predložio da imaju spolne odnose. Nakon toga joj je poslan ugovor o tajnosti podataka (NDA) kako bi se spriječilo da govori o svojoj vezi s Letom, međutim ona ga je odbila potpisati.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Jedna žena kaže da je, kada je imala 14 godina, Jared Leto naredio zaštitaru da je odvede iza pozornice na glazbenom festivalu nakon što je ovaj tijekom potpisivanja autograma uputio vulgaran komentar o njezinim grudima. Navodno se njezina majka suočila s Letom, ali on je ponovio komentar. Ukupno je 10 žena govorilo za BBC-jev dokumentarac 'Jared Leto: Mračna tajna Hollywooda', a devet ih je prvi put javno podijelilo svoje priče. Sve žene kažu da su susrele Leta između 2002. i 2016., kada je bio u 30-ima i 40-ima, a glumac sada ima 54 godine.

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- To je bilo prije 25 godina... izvukao se - kaže jedna od njegovih navodnih žrtava.

BBC je potvrdio brojne ženske iskaze s prijateljima i obitelji koji su čuli za susrete s Letom u to vrijeme. U nekim slučajevima prikazane su i fotografije i poruke koje podupiru ženske iskaze. Dvojica muškaraca koji su dugi niz godina radili s Letovim bendom također su u dokumentarcu ispričali koliko se osoblje osjećalo neugodno zbog načina na koji je Leto komunicirao s tinejdžericama, ponekad ih pozivajući iza pozornice u svoju garderobu ili ih pozivajući u kuću u kojoj je snimao.

Foto: Imdb

- Mislim da su svi mislili da je razlika u godinama prevelika - kaže jedan.

Leto je istaknuti glumac, a karijera mu je započela još 1990-ih te je osvojio prestižnu nagradu 'Oscar' za najboljeg sporednog glumca 2014. za film 'Dallas Buyers Club'. Glumio je u hit filmovima kao što su 'Fight Club', 'Blade Runner 2049', 'Suicide Squad', a nedavno se pojavio u 'Masters of the Universe'. Njegov nagrađivani rock bend, Thirty Seconds to Mars, osnovan je 1998. godine i sljedećeg proljeća nastupa na turneji po kontinentalnoj Europi i Velikoj Britaniji, s koncertima u londonskoj O2 areni i manchesterskoj Co-op Live areni.

Optužbe protiv Leta traju desetljećima, a BBC je naveo više od 120 zasebnih optužbi iznesenih na internetu u vezi s njegovim ponašanjem prema ženama.