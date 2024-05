Bili smo kod Hrvata u Malmöu, a Baby Lasagna nam kaže: 'Sad sam i uzbuđen i imam tremu...'

Sunčani topliji dan od prethodnih probudio je Malmo, koji je s nestrpljenjem iščekivao prvu polufinalnu večer. Hrvatska također. Zastave Eurosonga vijorile su na povjetarcu u srcu grada, no nama je fokus bio na hrvatskoj zvijezdi večeri, Marku Purišiću, svijetu poznatom kao Baby Lasagna. Iako je pred njim bila jedna od najuzbudljivijih noći, na Marku se to nije moglo razaznati. Smiren i staložen stao je pred kamere hrvatskih reportera te u svom stilu kratko i jasno odgovarao na novinarska pitanja. Tekst smo pisali uoči prve polufinalne večeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Baby Lasagna odgovara na pitanja | Video: 24sata/Sanjin Strukic/PIXSELL

- Fokusiran sam na nastup da upamtim korake i samo o tome razmišljam - rekao je.

Na pitanje kako gleda da je okupio mlade i talentirane ljude oko sebe kaže: “E, baš sam na to ponosan!”. Toliko da ga je u djeliću sekunde ponijela euforija na spomen vjernih kolega pa je pljesnuo dlanom o nogu. Na pitanje kako uspijeva biti tako miran uoči nastupa kaže: “Puno ljudi moli za mene”. Ipak otkriva i što osjeća netom prije izlaska na pozornicu.

- Tad su mi pomiješani osjećaji, peru me i adrenalin i trema - dodao je.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Šef hrvatske delegacije i cijelog Lasagnina tima u Areni Malmö zadovoljan je bio svime viđenim do polufinala.

- Marko je bio fenomenalan i relativno opušten tako da vjerujem da će i danas sve funkcionirati odlično. Naša očekivanja su da će sve proći genijalno, da će nastup biti odličan i da ćemo ići u finale - rekao nam je nekoliko sati prije početka spektakla Tomislav Štengl.

Zagreb: Tomislav Štengl, novi voditelj hrvatske delegacije za Eurosong i urednik Dore | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na pitanje tko bi od drugih večerašnjih natjecatelja mogao biti potencijalna “prijetnja” Baby Lasagni, Štengl nam objašnjava kako ulazi 10 natjecatelja u finale, i to na temelju glasova publike, pa je teško govoriti o prijetnji. Naime, Marko je u utorak na eurovizijskim kladionicama opet skočio, i to na 32 posto šansi za pobjedu.

- Meni je Ukrajina dobra, vjerujem da će se i Srbija dobro plasirati. Nisam siguran kako će Irska proći, ali su očigledno svima simpatični, visoko su rangirani na kladionicama - objašnjava.

A kako će slaviti ako prođu u finale? Štengl kaže da još nije siguran.

- Ako Marko prođe, nakon toga je konferencija za novinare svih 10 finalista koji su prošli u finale. To obično zna potrajati. Ako će sve završiti u neko dogledno vrijeme, možda odemo na koncert Tajči, ali vidjet ćemo kako će se Marko osjećati - kaže Štengl i dodaje kako mnogi misle da je polufinale za natjecatelje svega tri minute izvođenja pjesme, no ističe kako su oni od 11 sati u “pogonu”, pa tako sve do vjerojatno 1 ujutro.

'Svi puno očekuju od Baby Lasagne'

Večer prije polufinala družili smo se s najvećim fanovima Baby Lasagne u Malmöu - Hrvatima u Švedskoj.

- Toliko je prirodan, toliko je opušten kad pričamo s njim, i mislim da se to najviše sviđa publici i njegovim fanovima - priča nam Jelena Fučkar, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Jadran o susretu s Baby Lasagnom, koji ih je posjetio u Malmou u subotu.

storyeditor/2024-05-07/PXL_060524_114158186.jpg | Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Prostorije HKD-a posjetili smo večer prije prvog polufinala, onoga u kojem će naš predstavnik, inače pravog imena Marko Purišić, nastupiti sedmi. Ranije je u ponedjeljak odradio generalnu probu koju su mogli gledati i predstavnici medija. Ujedno je to bila i proba koju će ocijeniti stručni žiri iz 37 zemalja, no njihove ocjene neće odlučivati o tome tko ide u finale, nego o tome odlučuju isključivo gledatelji.

U kulturnom domu

Baby Lasagna oduševio je mnoge, što na probama zadnjih nekoliko dana, što uživo. Fučkar nam priča kako je oko 130 ljudi došlo u kulturni dom da upoznaju Marka te da se on rado fotografirao sa svima i davao svoj autogram. Posebno je to značilo najmanjima.

Kako nam je već ranije ispričala Fučkar, Marko je od jedne djevojčice dobio i dar, uokvireni tabletić s posvetom. Upravo ti najmanji jedva čekaju prvu polufinalnu večer, da napokon vide kako njihov favorit nastupa.

storyeditor/2024-05-07/PXL_060524_114158195.jpg | Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

U ponedjeljak se u kulturnom domu zaplesalo, zapjevalo i zasviralo, i to ne samo tradicionalna glazba i ples. I mladi, a i oni nešto malo stariji, rado su otplesali “Rim tim tagi dim”. Pitamo ih hoće li zajedno pratiti Eurosong.

- Polufinala počinju dosta kasno i završavaju oko 23.30. Djeca ako ostanu ovdje do 23.30, sigurno neki sutra neće ići u školu - kaže Jelena i kroz smijeh dodaje kako sigurno nekima ne bi smetala ta opcija.

- Barem da budemo tu zajedno dok Marko ne otpjeva svoju pjesmu. Zadnja proba mu je bila fantastična i na kladionicama raste! Mislim da će mi srce stati - govori nam Jelena te dodaje kako nikad nije bila preveliki obožavatelj ovoga natjecanja, no da je ova godina za nju nešto posebno, upravo zbog Baby Lasagne.

Malmo: HKD Jadran pjeva i pleše na ritmove pjesme Rim tim tagi dim | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ističe kako je njegova pjesma taknula mnoge Hrvate u Švedskoj zbog priče o mladiću koji odlazi iz rodnog mjesta. Ali nisu samo Hrvati fanovi hrvatskog predstavnika u Malmou.

- I moje kolegice Šveđanke su danas na poslu stajale i plesale - kaže Jelena kroz smijeh i dodaje: “Rekli su da je pjesma stvarno zarazna i ima melodiju koja privlači”.

Jelena nam je već ranije otkrila da društvo zajedno voli gledati i utakmice u svom kulturnom domu te da za takve prilike imaju i platno i reflektor.

'On je naš pobjednik'

- Naše društvene prostorije su iznajmljene. Ali ako naš Marko pobijedi, imam neke planove. Mislim da bi bilo lijepo da kako smo ga dočekali u narodnoj nošnji, da tako dođemo k njemu tu večer. Ma da i ne pobijedi, on je za nas pobjednik i moramo mu, na neki način, dati podršku - otkriva nam Jelena planove za finalnu večer.

- Mi samo čekamo taj trenutak da Marko izađe na pozornicu - kaže Jelena.

Malmo: HKD Jadran pjeva i pleše na ritmove pjesme Rim tim tagi dim | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No Eurosong u Malmou ove godine neće obilježiti samo glazbeno-scensko natjecanje. Zadnjih nekoliko dana ljudi prosvjeduju na ulicama ovog švedskoga grada, i to zbog rata u Gazi. Naime, brojni ne podržavaju odluku Europske radiodifuzijske unije (EBU), koja organizira Eurosong, da dopusti Izraelu da se natječe na Eurosongu ove godine. Protiv toga su ranije istupile i neke države koje se natječu, primjerice Island. Pitamo Jelenu boje li se Hrvati ovdje terorističkog napada.

- Razgovarali smo o tome, ali ne osjećamo strah. U svakoj državi ima nekih terorističkih grupa. Tu u Švedskoj je prošli petak bilo paljenje Kurana, ali mi ne osjećamo nikakav strah ovdje - kaže Jelena.

Straha možda nema toliko i zbog brojnih policajaca i policajki na ulicama. Dio kraj Arene Malmo je blokiran za promet, a snage reda nije neobično vidjeti ni na konjima u centru grada.

Nešto dalje od Arene ori se hrvatska pjesma, plešu se folklorni plesovi... A u društvenom domu Hrvata u Švedskoj nabasali smo i na Maricu i Mijata Barišića, bračni par s Vira i najpoznatije hrvatske autostopere.

- Mi smo prošle godine pratili Let 3 u Liverpoolu, a ove godine pratimo Baby Lasagnu u Švedskoj - uzbuđeno nam priča Marica te otkriva da su došli avionom i da su u Malmou pronašli daljnjeg rođaka.

- On nas je primio i smjestio blizu Arene pa smo jako sretni zbog toga - priča nam.

storyeditor/2024-05-07/PXL_060524_114147392.jpg | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Saznali su u međuvremenu i za HKD Jadran te su se ovdje došli podružiti. Ni ove godine nisu propustili napraviti plakate. Mijat je tako držao plakat s prijevodom pjesme “Rim tim tagi dim” na hrvatski, a Marica plakat s natpisom: “Mama ŠČ je u Malmou na Eurosongu 2024. Baby Lasagna je pobijedio! Rim tim tagi dim”. Pitamo Maricu tko joj je draži - Let 3 ili Baby Lasagna. Odgovor nam skriva, ali kaže: “Po Letu 3 sam dobila nadimak Mama ŠČ. Ali na Viru ćemo napraviti muzej Leta 3 i Baby Lasagne!”.

storyeditor/2024-05-07/PXL_060524_114158192.jpg | Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

I Tajčki kao potpora

Velika potpora na samom natjecanju Lasagni bila je i Tatjana Matejaš Cameron, poznata kao Tajči, koja je također zapjevala na polufinalnoj večeri, ali kao gošća.

- Drago mi je da sam tu u Malmu i da osjetim ovu krasnu energiju oko Baby Lasagne te da doživim da sam i dio pobjede. Prepoznaju me na ulici, ne trče, ali malo se odmaknu i pogledaju jer ipak su prošle 34 godine. Baš je interesantno kako me prepoznaju i s kojom radošću mi se obraćaju - otkriva nam Tajči.

storyeditor/2024-05-07/taJCI_EUROSONG.jpg | Foto: 24sata