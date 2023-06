'Bili smo kod zeta Petra zbog unuke Albe, krenulo je krajnje nevino, a zalomili smo do jutra'

Karizmatični Tonči Huljić (61) ovog ljeta upustio se u novi biznis. U suradnji s Maraskom Zadar pokrenuo je liniju mediteranskih rakija i likera, koje je nazvao po svom bendu - Madre Badessa.

- Ne zna se što je prije bilo, kokoš ili jaje. Jedan moj prijatelj prije dvije godine došao je s idejom za likere. On je samoinicijativno to sve pokrenuo da me iznenadi malom craft edicijom likera, trebao je to biti takozvani merch. No kako nema dovoljno malih destilerija koje bi nam to mogle napuniti, iskoristio sam situaciju. Budući da Svjetlana Stanića znam gotovo 40 godina, a znam da ima Marasku i da je ozbiljna firma. Tako je došlo do ideje za premium liniju naziva Madre Badessa - kaže nam Huljić.

- Samo se nadam da ćemo što prije uspostaviti vizualizaciju i pojam Madre Badessa, da nije samo nešto što se sluša nego da se sad i pije - nastavlja.

Više od godinu dana radili su na naljepnici za likere i rakije. Na kraju su se odlučili za časnu sestru, što naziv 'Madre Badessa' i predstavlja.

- Madre Badessa znači glavna časna sestra u samostanu, odnosno njegova nadstojnica - objašnjava nam Huljić, ali u prenesenom značenju to znači osoba koja je svakom loncu poklopac, koja se uvijek pravi najpametnija.

Nada se kako će proizvodi biti prepoznati, ali i da će ubrzo završiti na stranom tržištu.

- Jesmo dalmatinski, ali imamo svjetske ambicije. Ambicija je da ovi proizvodi ubrzo budu i na policama diljem regije, ali i Amerike - kaže nam.

Kao i svaki pravi Dalmatinac, Tonči nam kaže da mu je ipak najdraže nazdraviti vinom.

- Iskreno, ja nazdravljam vinom, ali nekad te ljeti zavedu ti kokteli - kaže nam kroz smijeh.

Nakon uspješnog nastupa na Melodijama Jadrana s 'Misom Mediteranom' sve je proslavio sa svojim najbližima.

- Sinoć sam lega u 7 i po ujutro. Imali smo druženje kod zeta Petra. Bilo je baš krasno, krenulo je krajnje nevino, kod Petra doma, radi unučice Albe, da može biti i Hana s nama - prisjeća se Tonči.

Huljićeva 'Misa Mediterana' prva je pop-misa na svijetu, a napravljena je prema svim postulatima liturgijske mise i spoj je mjuzikla te klasičnoga kršćanskog obreda. Upravo je tom izvedbom u petak napunio Galeriju Meštrovića u okviru Melodija Jadrana.

- Bile su više nego uspješne Melodije Jadrana. Puno sam ponosan na cijelu tu manifestaciju, pokazalo se da se nekad mora ustati protiv mraka, ‘kontra mraka, kontra sili’. Još pogotovo kad je ta ‘sila’ ništa, a ne sila. Pokazali smo i demonstrirali što mi imamo i da nas nitko ne može pokolebati u tome. Imamo svoj glazbeni svijet, koji publika jednostavno voli - kaže Huljić.