Bili smo na snimanju Vrag nosi Pradu 2: 'Lovila sam Meryl Streep po cijelom New Yorku'

Punih 20 godina od megapopularnog filma “Vrag nosi Pradu” u kina stiže nastavak čija je premijera ovoga ponedjeljka u hrvatskim kinima. Domaće kino dvorane tjednima su unaprijed rasprodale mjesta za pretpremijeru 29. travnja, a još se pokoje može naći za 30. travnja. Još jedan dokaz koliki je to dugo iščekivani hit.

24sata ovoga su se ljeta sasvim slučajno zatekla na setu snimanja u New Yorku gdje smo glavne glumce “lovili” po cijelom gradu. Ubrzo nakon što smo stigli u New York na stranim je portalima osvanula vijest da se trenutačno u tom gradu snima nastavak filmskog hita iz 2006. godine. Kao istinski obožavatelji lika i djela Meryl Streep, odlučili smo ih potražiti pa smo se pojavili na lokaciji gdje su snimali dan ranije. No naravno da ih nismo zatekli. Brzinski smo pretražili portale, no vijesti o novoj lokaciji u tom trenu još nisu bile objavljene.

No zato nam se drugi dan posrećilo. Dok smo bili na suprotnoj strani grada, sestra me nazvala i rekla: ‘Ej upravo sam ispred Prirodoslovnog muzeja, tu snimaju, požurite’. Brzinom munje utrčali smo u podzemnu u strahu da nam opet “ne pobjegnu”. I stigli smo na vrijeme. Bio je petak navečer, prvi dan kolovoza, vani je bilo sto stupnjeva, izlazeći iz stanice podzemne kraj Prirodoslovnog muzeja zatekli smo još stotinjak ljudi...

I onda pogled na vanjske stepenice muzeja kojima se kretala veličanstvena Meryl Streep u raskošnoj crvenoj haljini, a upravo je ta scena uvrštena i u trailer filma. S Meryl Streep, scenu je snimao i Stanley Tucci. Upravo im je muzej poslužio kao scena za MET Galu. Zadržali smo se nekih 30-ak minuta prateći snimanje scena u kojima se pojavljuju Streep i Tucci.

I dok je ona, kako smo već naveli, zasjala u prekrasnoj crvenoj haljini, Tucci je bio u smokingu, a oko vrata je nosio bijeli šal. Na setu smo uočili i popularnu plus size manekenku Ashley Graham. Samo snimanje te scene nije bilo pretjerani spektakl, ali bilo je zanimljivo iskustvo. Iako je sve djelovalo poprilično statično i sporo, ipak nam je bio doživljaj.

Nije da svaki dan imamo priliku vidjeti takvu glumačku veličinu. Streep se nekoliko puta spustila niz stepenice, dok su statisti glumili paparazze, a istovremeno su u pozadini bili i pravi paparazzi te znatiželjni građani koji su pokušavali vidjeti impresivnu glumačku postavu iz ovog megahita. Nastavak filma stiže dvadeset godina nakon originala, a glavne uloge ponovno imaju Meryl Streep i Anne Hathaway, koju nismo imali priliku, nažalost, vidjeti na tom setu.

Meryl Streep i u nastavku ponovno utjelovljuje strogu i karizmatičnu glavnu urednicu Mirandu Priestly, dok se Anne Hathaway vraća kao ambiciozna novinarka Andy Sachs. Uz njih, vraćaju se Emily Blunt kao Emily Charlton te Stanley Tucci kao Nigel Kipling. Kenneth Branagh glumit će supruga Mirande Priestly.

Kultne crvene štikle

Vijest o početku snimanja potvrđena je prošlog ljeta putem društvenih mreža studija 20th Century Studios, koji je na Instagramu objavio kratki teaser s motivom kultnih crvenih štikli. Režiju i scenarij ponovno preuzimaju David Frankel i Aline Brosh McKenna, autori originalnog hita iz 2006., a to dodatno povećava očekivanja obožavatelja. Film se temelji na romanu Lauren Weisberger iz 2004., koji je djelomično inspiriran njezinim stvarnim iskustvom kao asistentice Anne Wintour, glavne urednice Voguea. U simboličnom trenutku, Wintour je lani objavila povlačenje s te funkcije nakon 37 godina.

Film prati Andy Sachs (Anne Hathaway), mladu novinarku koja postaje osobna asistentica strogoj urednici moćnog modnog časopisa Mirandi Priestly (Meryl Streep). Radnja filma zasnovana je na istoimenom romanu, a film prikazuje mukotrpan rad u modnoj industriji New Yorka i preobrazbu glavne junakinje.

Wintour u Vogueu 35 godina

Žena od koje su zazirali i paralelno joj se divili u modnoj industriji, Anna Wintour (76), čak je 37 godina bila glavna urednica Voguea. Upravo je ona bila i ostala inspiracija za lik nemilosrdne modne urednice Mirande Priestly u originalnom filmu "Vrag nosi Pradu".

Wintour se tijekom premijere filma u New Yorku, koja je održana prije nekoliko dana, ponovno osvrnula na dugogodišnje usporedbe s likom Mirande Priestly, koju je u filmskoj franšizi utjelovila Meryl Streep. Lik hladne i zahtjevne urednice često se povezivao upravo s njom, iako je Wintour ranije naglašavala da je film doživjela s određenom distancom.

- Bio je jako zabavan i duhovit. Meryl Streep, Emily Blunt, svi su bili izvrsni. Na kraju sam pomislila da je to ipak fer prikaz našeg posla i industrije - navela je Wintour.

Dvadeset godina nakon prvog filma njujorška premijera nastavka ponovno je okupila četvorku koju publika najviše veže uz priču o časopisu Runway, a njega "željeznom rukom" vodi Miranda Priestly.

Na crvenom tepihu pojavili su se Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, glavna lica originalnog filma koja nose i nastavak. Sam događaj održan je u Lincoln Centru, a zbog velikog interesa uživo prenosio se na platformama Disney+ i Hulu, a to dovoljno govori o razini očekivanja koja prate drugi dio jednog od najcitiranijih modnih filmova iz 2000-ih.

Novi odnosi među likovima

Interpretacija Mirande Priestly donijela je Meryl Streep 2006. godine i nominaciju za Oscara. Nastavak filma izazvao je veliki interes. Uz povratničku postavu, na premijeru su stigla nova imena iz nastavka. S obzirom na status originala, očekivano, veliki dio pozornosti bio je usmjeren na modne kombinacije. Cijela promotivna turneja filma bila je obilježena modnim referencama na original, a njujorška premijera bila je njezin vrhunac.

Meryl Streep, kojoj nitko ne bi dao 76 godina, savršeno je nosila crveni plašt, dok je Anne Hathaway zablistala u predivnoj crvenoj haljini, a bajkovitu haljinu nosila je i Emily Blunt, koja u filmu glumi sa svojim šogorom, naime Stanley Tucci je suprug njezine sestre.

Kako je dobro poznato fanovima, film u kina stiže 1. svibnja, a radnja ponovno prati svijet Runwaya, ovaj put u drukčijem medijskom i poslovnom kontekstu. Priča vraća Andy Sachs i Mirandu Priestly u središte radnje, a People piše da se film bavi krizom tradicionalnog magazinskog izdavaštva i novim odnosom snaga među likovima. Uz to, nastavak se detaljnije bavi promjenama koje su u posljednja dva desetljeća oblikovale modnu i medijsku industriju. Poseban naglasak stavljen je na digitalizaciju sadržaja, sve veći utjecaj društvenih mreža i influencer kulture, kao i pad tiraža tiskanih izdanja, a to izravno utječe na poslovne odluke unutar redakcija. Likovi se suočavaju s novim izazovima i prilagodbom mlađoj publici.