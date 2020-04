Bili su 'popularniji od Isusa', a raspali su se prije 50 godina

Kad su se Beatlesi razišli prije pedeset godina, malotko je vjerovao da će pola stoljeća kasnije bend i dalje nemjerljivo utjecati na popularnu glazbenu kulturu.

- Kažu da su Beatlesi bili najveća priča 20. stoljeća, ali nitko nije mogao predvidjeti da će se njihovo već tada fenomenalno ostvarenje protegnuti duboko u iduće - rekao je povjesničar glazbe Mark Lewisohn.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pedeset godina nakon raspada takozvana "fantastična četvorka" i dalje je popularna i prisutna, duhom, ako ne fizički.

- Oni su ostali ultimativno umjetničko nadahnuće - dodaje Lewisohn.

Na današnji dan prije 50 godina objavljen je intervju s Paul McCartneyjem u kojem je dao naslutiti da je grupa završila sa zajedničkim snimanjem ploča. U to vrijeme njihovo glazbeno nasljeđe bilo je daleko od sigurnog. McCartney se baš spremao objaviti svoj prvi solo album, ali nije kazao da bend i formalno raspao. Međutim, na pitanje predviđa li da će se njegovo glazbeno partnerstvo s Johnom Lennonom nastaviti, njegovo kratko i odlučno - "ne" - govorilo je samo za sebe. "McCartney raskrstio s Beatlesima", bio je naslov u New York Timesu. Službeno je to postalo krajem iste godine kad je britanski visoki sud presudio da je poslovno partnerstvo članova grupe završeno.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Neuništiv šarm

Žučljiv raspad benda njihove je fanove ostavio neutješnima, prisjeća se Philip Norman koji je napisao nekoliko knjiga o grupi, uključujući službenu biografiju Paula McCartneyja. .

- Cijela je generacija odrasla s njima. Imali su album Beatlesa za svaku važniju fazu u svom životu - rekao je.

"Mnogo je ljudi mislilo da je to užasno. Da je budućnost bez njih sumorna. I ja sam se tako osjećao".

Ali je njihov bogat katalog dobro ostario.

I dalje su najprodavaniji glazbenici svih vremena, a hitovi "I Want to Hold Your Hand", "Hey Jude", "Yesterday" ili "Let It Be" oduševljavaju najmanje četvrtu generaciju fanova.

- Oni nisu gotovi. I dalje su svugdje. U našem su jeziku, u našim naslovima, stalno ih se citira, njihova se glazba stalno vrti - kaže Norman.

"Njihov šarm je neuništiv".

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

Popularniji od Isusa

Nakon što se probili iz Liverpoola 1960. godine, Lennon, McCartney, bubnjar Ringo Starr i gitarist George Harrison postali su društveni fenomen. Do kraja desetljeća postali su "popularniji od Isusa", kako je to rekao Lennon. Ali takozvana beatlemanija uzimala je danak. Lennon je u jednom intervju kazao da je pjesma "Help" iz 1965. govorila upravo o tome.

Foto: Dreamstime

- Pjevao sam 'Help' i baš sam to i mislio. Nije bilo predaha. Dvadeset i četiri sata dnevno svatko želi dio vas - rekao je.

U međuvremenu su odnosi u bendu, posebno između Lennona i McCartneyja, postali zategnuti. Prije McCartneyjeve objave bend nije svirao uživo četiri godine. Starr i Harrison su već imali solo albume, a Lennon je s japanskom suprugom Yoko Ono osnovao Plastic Ono Band i posvetio se pacifističkom aktivizmu. McCartney je, pak, osnovao grupu Wings, u kojoj je bila njegova supruga Linda. Nakon prvih kritika, bend je kasnije bio uspješan.

Čarolija

Godine 1980. Lennona je u New Yorku ubio poremećeni Mark David Chapman. McCartney je nekoliko puta izjavio da si nikad ne bi oprostio da se na ljudskoj razini nije stigao pomiriti s Lennonom prije toga. Godine 1982. napisao je pjesmu "Here Today" i kasnije objasnio da je to bio način da mu kaže koliko ga je volio. Njihov odnos bio je glavna kreativna snaga Beatlesa.

- Lennon i McCartney bili su nevjerojatni talenti koji su zajedno proizvodili čaroliju - kaže Norman.

"Jako različiti individualci koji su se zajedno savršeno nadopunjavali".

Za Lewisohna, Beatlesi u današnjoj 'tvorničkoj' klimi pop glazbe i dalje sjaje.

- Cijeli je jedan svemir razlike između plitkih selebritija i prave umjetnosti koja krijepi dušu i izaziva radost. To su Beatlesi - rekao je.