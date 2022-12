Bill Cosby ponovno optužen za seksualno zlostavljanje: 'Slavu i moć koristio je za napade žena'

Komičar i glumac Bill Cosby (85) optužen za seksualno zlostavljanje i navodno silovanje, nakon niza optužbi s kojima se već neko vrijeme bori.

U ponedjeljak su Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson i Cindra Ladd u New Yorku podnijele tužbu protiv Cosbyja te iskoristile privremeno produženje zastare. Sve one tvrde da ih je glumac zlostavljao u razdoblju od 1969. do 1991. godine te da je koristio svoju moć i slavu kako bi ih na zloban i užasan način zlostavljao.

Zastara za silovanje drugog stupnja je 20 godina, a za ono trećeg stupnja je 10, što znači da su se navodni napadi dogodili prije previše vremena da bi bili procesuirani. Guvernerka Kathy Hochul potpisala je zakon koji daje rok od godinu dana kako bi se pokrenuli stari slučajevi seksualnog napada i silovanja, a taj rok započeo je 24. studenog.

Foto: Jessica Kourkounis/REUTERS/PIXSELL

Uz glumca, žene su tužile i studio u New Yorku gdje je snimana Billova emisija 'The Cosby Show' i NBCUniversal koji je napravio seriju.

Kako Daily Mail prenosi, u tužbi je pisalo sljedeće:

- Tijekom nekoliko desetljeća Bill Cosby je sudjelovao u serijskim seksualnim napadima desetaka žena za svoje seksualno zadovoljstvo, dok su ostali optuženi omogućavali i pomagali mu kod tih seksualnih napada kako bi stekli financijsku korist od povezanosti s Billom Cosbyjem.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dvije žene od njih pet, Lili Bernard i Eden Tirl također su glumile u 'The Cosby Showu'.

Prisjetimo se, Bill Cosby je prije nekoliko mjeseci proglašen krivim za zlostavljanje maloljetnice 1975. godine, zbog čega je morao platiti odštetu od 3,5 milijuna dolara.

