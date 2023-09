Bill Wyman opet sa Stonesima. Povukao se nakon skandalozne veze s maloljetnicom: 'Sramota'

Kultni bend Rolling Stones nakon 18 godina su izdali novi album originalne glazbe 'Hackney Diamonds'. Naravno, odmah su privukli puno pažnje, posebno videospotom singla 'Angry' u kojem glavnu ulogu ima zvijezda 'Euforije' Sydney Sweeney. No, ono što je pomalo prošlo ispod radara je povratak basista Billa Wymana (86) koji je odsvirao 'Live By The Sword'.

Foto: Suzan/Press Association/PIXSELL

Napustio je bend prije više od 30 godina, a iz javnosti se povukao 1989. kad je oženio svoju djevojku Mandy Smith kojoj je tada bilo 18 godina. Upoznali su se kad je njoj bilo samo 13, a njemu 47 godina, prvi spolni odnos su imali godinu dana kasnije, a on je rekao da se, kad ju je prvi put vidio, osjećao 'kao da ga je netko lupio čekićem po glavi', piše Daily Mail.

Njegovo ime su izostavili i u intervjuima za najavu albuma, umjesto toga su Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood razgovarali o suradnjama s Paulom McCartneyjem i Lady Gagom.

- To je možda najtiši potez koji su Rolling Stonesi ikada napravili. A možda i najsramotniji - napisala je kolumnistica Alison Boshoff.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Wyman je čak i branio vezu, koju su tajili dok nije napunila 16, opisujući ju kao posebno i emotivnu, ali je 2019. ipak rekao da je vjenčanje bila greška. Dodao je i da se obratio policiji kako bi razgovarali o vezi, ali nisu bili zainteresirani. Biografkinja Stonesa, Lesley-Ann Jones, rekla je da joj je muka zbog ovakvog razvoja događaja.

- Kad sam čula da je sa svojim starim bendom radio na novom albumu, ježila mi se koža. Bill Wyman i Mandy Smith bili su nezakonita i nemoralna veza. Prihvaćeno je, ali su se svi pravili slijepi - ispričala je.

Foto: David Parry

Članovi benda su bili na vjenčanju sa svojim partnericama, brak se raspao 1991., kad je Wyman i napustio bend u kojem je bio od njihovih početaka, 1962. Jones, čija je knjiga The Stone Age objavljena prošlog ljeta, kaže da se sprijateljila s Wymanom 1984. i da je bila je prisutna kad je upoznao Mandy i kretala se u krugu prijatelja koji bi s njom išli u klubove. Na njezin rođendan za koji je Wyman organizirao zabavu netko je upitao koliko je stara. Odgovor je bio: 15.

- Grupa prijatelja se raspala. Pobjegli smo. Znali smo da nije u redu. Nismo poduzeli ništa po tom pitanju. Nismo se usudili. Onog trenutka kada je otkrio njezine godine, trebao je prekinuti vezu, srediti se, kontrolirati se, dobiti pravni savjet i pobjeći što dalje, ako ne i preseliti se u drugu zemlju - ispričala je.

Wyman je nakon toga, 1993. oženio manekenku Suzannu Accostu i zajedno imaju tri kćeri.