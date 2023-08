Legende Rolling Stonesa Mick Jagger i Keith Richards dobili skulpture u rodnom gradu

Mick Jagger (80) i Keith Richards (79) dobili su u svome rodnom gradu Dartfordu dvije skulpture kojima se slave njihova glazbena postignuća s bendom The Rolling Stones.

Brončane skulpture, nazvane Glimmer Twins, prikazuju Jaggera u pokretu u trenutku dok pjeva, dok Richards trza po svojoj gitari.

Vijeće okruga Dartford naručilo je od umjetnice Amy Goodman ove skulpture koje su u srijedu otkrivene u One Bell Corneru u Dartfordu.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Goodman je izjavila da je rad na skulpturama jedna od 'najvećih časti' koja ju je zapala u njezinoj karijeri te da je riječ o 'preplavljujućem' iskustvu.

Po njezinim riječima, proces stvaranja skulptura trajao je oko godinu dana, što je uključivalo izradu modela, lijevanje u bronci te u svemu tome ispomoć tima Talos Art Foundry.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- Nisam zapravo znala kako se nositi s tim, no prekrasno je i sjajan je posao - dodala je umjetnica.

Vijeće je pokrenulo projekt kako bi odalo počast glazbenicima koji su rođeni u Dartfordu, u Kentu, jugoistočno od Londona.

Čelnik Vijeća Dartforda Jeremy Kite rekao je da je danas doživio same pozitivne reakcije.

Foto: KEVIN FRAYER/PRESS ASSOCIATION

- Mislim da je iznenađujuće da su skulpture toliko animirane i dinamične, što je vrlo lijepo. Mogli smo imati staromodnu uspravnu skulpturu, no govorimo o Micku Jaggeru i Keithu Richardsu, a oni ne miruju, tako da neće ni naše skulpture. Dva glavna cilja bila su proslaviti dva dobra Dartfordijanca na koje smo jako ponosni, no i inspirirati mlade ljude - rekao je.

Jagger i Richards su se susreli kao školski kolege u Dartfordu te šezdesetih osnovali Rolling Stonese.

Bend je postao jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih bendova rock ere.

Među hitovima se ističu 'Paint It Black', 'Gimme Shelter', 'It’s Only Rock ‘n’ Roll, (But I Like It)', 'Honky Tonk Women', 'Start Me Up', 'Sympathy For The Devil' i (I Can’t Get No) 'Satisfaction'.