Billy Elliot iz Kikinde: Mnogi su me maltretirali jer sam baletan

Danilo Stankić (22) dolazi iz Kikinde, maloga mjesta u Srbiji gdje se od malih nogu bavi baletom. Zbog ljubavi prema plesu izgubio je prijatelje jer je tamo balet predmet sprdnje.

- Nisam imao podršku vršnjaka, ali to me nije sprečavalo da se bavim onim što volim. Imao sam mnogo incidenata, ruganja, maltretiranja, nasilja, ali nisam dopuštao da me to sputava - ispričao je 'Billy Elliot' iz Kikinde.

Priznaje da ne bi imao toliko hrabrosti nastaviti se baviti baletom da nije bilo podrške njegovih roditelja koji su ga tjerali na svaki sat baleta kad je on htio odustati zbog maltretiranja onih kojima je smetalo što je Danilo drugačiji.

Osim baleta, bavi se i glumom te trenutačno glumi u kazalištu Komedija, gdje je dobio angažman na pune dvije godine u mjuziklu. Kako kaže, jednog dana se probudio, spakirao stvari i došao u Hrvatsku, bez puno razmišljanja.

- Od nagrada imam prvo mjesto u suvremenom plesu na Internacionalnom natjecanju u Rumunjskoj 2015. Prvo mjesto u suvremenom plesu i drugo mjesto u hip-hopu na Državnom natjecanju u Zrenjaninu 2015. godine - pohvalio se Danilo.

Na natjecanje u 'Zvijezde - ljetni hit' prijavio se na nagovor cimera, iako se nije nadao da će proći audiciju jer mu pjevanje nije primarna aktivnost.

- Iako se ne bavim toliko pjevanjem koliko se bavim plesom i glumom, htio sam si napraviti neki izazov u životu - priča Danilo, koji još ne zna koju će pjesmu pjevati da osvoji žiri, nego više voli, kako nam kaže, improvizirati.

- Ako pobijedim, vjerojatno ću dio uložiti u sebe, a dio poslati svojima u Kikindu - objasnio je Danilo. Puno puta je odustao od snova zbog financija jer si nije mogao platiti put na audicije. Iako mu na društvenim mrežama piše da je u vezi, privatni život nije htio komentirati.

- Mislim da je privatnim stvarima mjesto iza kamere i dalje od javnosti - objasnio je baletan. U sudačkim stolicama prvog izdanja 'Zvijezde - ljetni hit' sjede Tonči Huljić (57), Petar Grašo (43), Nina Badrić (46), Andrea Andrassy (33) i Branko Đurić Đuro (56). Show s emitiranjem počinje već danas, a glavna nagrada iznosi 50.000 kuna te će pobjedniku njegov mentor napraviti ljetni hit.