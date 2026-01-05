Obavijesti

DVA MJESECA NAKON SHOWA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
Ovih dana javila se pratiteljima na Instagramu povodom Nove godine i pokazala kako izgleda. | Foto: RTL
