DVA MJESECA NAKON SHOWA
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...
U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
Ovih dana javila se pratiteljima na Instagramu povodom Nove godine i pokazala kako izgleda.
| Foto: RTL
Njezina borba s kilogramima nije počela preko noći.
Sve se, kako je otvoreno priznala, počelo lomiti nakon teških životnih gubitaka.
U kratkom razdoblju izgubila je 21-godišnjeg brata, s kojim je imala bezbrižno i sretno djetinjstvo, a potom i oba roditelja.
Nakon bratove smrti imala je snažan poriv biti jaka za obitelj, tješiti druge i gurati dalje, a pritom je potpuno zanemarila sebe.
S vremenom su kilogrami počeli utjecati i na svakodnevni život. Došla je do točke u kojoj više nije mogla normalno obavljati osnovne radnje, a tuđi pogledi i komentari postali su dio svakodnevice.
Upravo zbog toga često je izbjegavala nepoznata mjesta i povlačila se iz društva.
Prijava u 'Život na vagi' bila je prekretnica.
Kako je rekla na početku showa, o tome je razmišljala godinama, ali presudan trenutak dogodio se kad je bivša kolegica nije prepoznala na ulici.
- Tada sam shvatila do čega sam se dovela - priznala je iskreno.
Ovako Katarina danas izgleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram