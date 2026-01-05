Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...
2
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljak 5. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Kako bi potisnula svoje osjećaje prema Nikoli, Zora traži pažnju drugih mladića iz mjesta. Mirjana se sve gore ponaša prema Cviti. Katarina dobiva novu Antinu ponudu, koja bi mogla mirno riješiti njihov sukob oko polja.

La Promesa 

HRT1 13:20

Curro i Lope idu u kockarnicu, ali i Ángela je s njima. Simona ne vjeruje u Toñovu priču o napadu, ali Manuel ga brani.

Foto: RTL

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Potraga za beskućnikom pretvara se u potragu za njegovim ubojicom. Istraga vodi tim do ubojice policajca beskućnika.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Nadareni srednjoškolac koji je trebao ići na neki od vrhunskih koledža nestao je 2005. Sad njegova sestra na internetu pronalazi filmić na kojem dobiva brutalne batine te ga pokazuje Rush i Valensu, koji opet otvaraju istragu. Ubrzo otkrivaju da je James bio član tajnoga kluba boraca koji su činila bogata djeca željna uzbuđenja.

Foto: You tube

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Tony je optužen za umorstvo žene čije je truplo nađeno u Quanticu i tim mora dokazati da je nedužan. Svi mogući dokazi upućuju na to da je kriv.

Cacau

HRT1 12:30

Cacau je zbunjena u vezi s onim što se dogodilo i kaže da ju je pronašao čovjek koji ju je i spasio. Ne sjeća da je ušla u helikopter. Anita sa zadovoljstvom pristane biti Marquinhova kuma.

od 4. do 10. siječnja 2026. Veliki tjedni horoskop: Djevica ima novu simpatiju, Biku stiže ponuda za rad u inozemstvu
Veliki tjedni horoskop: Djevica ima novu simpatiju, Biku stiže ponuda za rad u inozemstvu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
UŽIVALA U DRUŠTVU

Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Laura Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu"
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'Zaboravljeni slučaj', 'Cacau'...
FOTO Najveći dekolte ikad: Kylie je za dečka nosila narančasto, a haljina joj jedva ukrotila grudi
SEKSI FOTKE

FOTO Najveći dekolte ikad: Kylie je za dečka nosila narančasto, a haljina joj jedva ukrotila grudi

Starleta Kylie Jenner podržala je svog dečka Timothéea Chalameta i odjenula narančastu haljinu. U njoj je toliko stegnula grudi da ih je jedva 'obuzdala'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026