Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...

Divlje pčele

RTL 20:15

Kako bi potisnula svoje osjećaje prema Nikoli, Zora traži pažnju drugih mladića iz mjesta. Mirjana se sve gore ponaša prema Cviti. Katarina dobiva novu Antinu ponudu, koja bi mogla mirno riješiti njihov sukob oko polja.

La Promesa

HRT1 13:20

Curro i Lope idu u kockarnicu, ali i Ángela je s njima. Simona ne vjeruje u Toñovu priču o napadu, ali Manuel ga brani.

Foto: RTL

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Potraga za beskućnikom pretvara se u potragu za njegovim ubojicom. Istraga vodi tim do ubojice policajca beskućnika.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Nadareni srednjoškolac koji je trebao ići na neki od vrhunskih koledža nestao je 2005. Sad njegova sestra na internetu pronalazi filmić na kojem dobiva brutalne batine te ga pokazuje Rush i Valensu, koji opet otvaraju istragu. Ubrzo otkrivaju da je James bio član tajnoga kluba boraca koji su činila bogata djeca željna uzbuđenja.

Foto: You tube

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Tony je optužen za umorstvo žene čije je truplo nađeno u Quanticu i tim mora dokazati da je nedužan. Svi mogući dokazi upućuju na to da je kriv.

Cacau

HRT1 12:30

Cacau je zbunjena u vezi s onim što se dogodilo i kaže da ju je pronašao čovjek koji ju je i spasio. Ne sjeća da je ušla u helikopter. Anita sa zadovoljstvom pristane biti Marquinhova kuma.