Bilman otkrio jesu li trzavice između njega i Martine Tomčić gluma: 'Pa, i mene to zanima!'

Stručnjak za komunikaciju i strastveni plesač Davor Bilman (47) dugogodišnji je član žirija showa 'Supertalent', koji se uskoro vraća na male ekrane. Uoči jubilarne desete sezone, otkrio je čemu se gledatelji mogu veseliti.

- Ova sezona, s obzirom na to da je jubilarna, donosi jako puno novosti, od kojih još ne možemo sve podijeliti, no sigurno će biti neočekivanih dogodovština, a nešto je čak i za nas iz žirija bilo jako novo i drukčije - rekao je za IN Magazin.

- Nova sezona donosi zaista dosta dosad neviđenih talenata, poneke već viđene, ali malo drukčije začinjene, a iznenadilo me da čak i neki natjecatelji koji su nekoliko puta već dolazili mogu iznenaditi i biti zanimljivi - istaknuo je i dodao kako je jedna točka rasplakala sve u studiju.

Davor je priznao i da su mu nedostajale kolege iz žirija, a otkrio je s kim se od njih najbolje slaže kada su u pitanju nastupi u showu te s kim se druži i privatno.

- Najviše puta na kavi sam bio s Fabijanom. S njim se najbolje slažem i oko nekih pitanja i točaka koje nisu baš za svakoga. A inače u većini točaka, nekako u stilu glazbe i drugim vrijednostima, najviše se slažem s Majom - ispričao je.

Gledatelje posebno zabavljaju njegove trzavice s Martinom Tomčić, a mnoge zanima jesu li stvarne ili su samo dio showa.

- To i mene zanima - našalio se Davor.

- Svi oni koji budu pozorno pratili desetu sezonu sigurno će dobiti odgovor na pitanje jesu li trzavice između mene i Martine stvarne ili dio showa - objasnio je dalje.