Bilo mu je 50 godina: Preminuo je Nog iz 'Zvjezdanih staza'

Preminuo je glumac Aron Eisenberg, najpoznatiji po ulozi Noga u seriji 'Zvjezdane staze: Deep Space 9', preminuo je u subotu u 51. godini, prenosi Mirror. Prije svega deset mjeseci Aron se oženio u tajnosti s Malissom Longo, koja se putem društvenih mreža oprostila od novopečenog supruga.

Foto: screenshot/

- S velikim žaljenjem i tugom javljam da je moja ljubav i najbolji prijatelj Aron Eisenberg preminuo. Bio je inteligentan, skroman, duhovit... - napisala je Malissa.

Foto: screenshot/

Detalji smrti nisu poznati, ali su strani mediji pisali da je dugo vremena imao zdravstvenih problema. Prije četiri godine morao je transplantirati bubreg jer se počeo raspadati, a putem fundacije je skupljao novac za operaciju. Potom su ga snašli novi problemi s drugim bubregom koji se također raspadao pa je i njega morao zamijeniti iste te godine.

Foto: Instagram

Aron se pojavio u više od 40 epizoda 'Zvjezdanih staza', a glumio je i u serijama poput 'Blade of Honor', 'The Secret World of Alex Mack' i mnoge druge.