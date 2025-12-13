Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...

Dječji Eurosong je u punom jeku, a večeras je svoju priliku na velikoj eurovizijskoj pozornici imao i hrvatski predstvanik Marino Vrgoč. Mladi pjevač iz ploča upravo je izveo pjesmu 'Snovi'pred publikom u dvorani i gledateljima ispred malih ekrana diljem Europe. Sigurnim nastupom, emocijom i energijom Marino je dao sve kako bi Hrvatsku predstavio u najboljem svjetlu.

Foto: HRT

Za Marina je ovo jedan od najvažnijih trenutaka dosadašnje karijere, a podrđka mu stiže sa svih strana - kako iz dvorane, tako i putem društvenih mreža, gdje mu navijači šalju poruke ohrabrenja. Ranije je razgovoru za HTV je komentirao kako je jako uzbuđen što će vidjeti Gruziju, gdje se ove godine natjecanje održava.

Foto: HRT

- Pjesma je baš divna, dječja, govori o snovima djece. Moji su sretni što sam ostvario svoj dječački san i to što imam svoju prvu pjesmu - istaknuo je u intervjuu. Dodao je kako mu u pripremama ništa nije bilo teško te da je brzo naučio koreografiju.

Podsjetimo, Hrvatska se na Dječji Eurosong vratila nakon dugogodišnje pauze, što ovom nastupu daje dodatnu težinu i emotivnu notu, a hrvatska se na Dječji Eurosong vratila nakon dugogodišnje pauze, što ovom nastupu daje dodatnu težinu i emotivnu notu.

Foto: HRT