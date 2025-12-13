Mladi pjevač iz Ploča uspješno se predstavio Europi i s ponosom branio hrvatske boje, a publici i gledateljima predstavio se pjesmom 'Snovi'
Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...
Dječji Eurosong je u punom jeku, a večeras je svoju priliku na velikoj eurovizijskoj pozornici imao i hrvatski predstvanik Marino Vrgoč. Mladi pjevač iz ploča upravo je izveo pjesmu 'Snovi'pred publikom u dvorani i gledateljima ispred malih ekrana diljem Europe. Sigurnim nastupom, emocijom i energijom Marino je dao sve kako bi Hrvatsku predstavio u najboljem svjetlu.
Za Marina je ovo jedan od najvažnijih trenutaka dosadašnje karijere, a podrđka mu stiže sa svih strana - kako iz dvorane, tako i putem društvenih mreža, gdje mu navijači šalju poruke ohrabrenja. Ranije je razgovoru za HTV je komentirao kako je jako uzbuđen što će vidjeti Gruziju, gdje se ove godine natjecanje održava.
- Pjesma je baš divna, dječja, govori o snovima djece. Moji su sretni što sam ostvario svoj dječački san i to što imam svoju prvu pjesmu - istaknuo je u intervjuu. Dodao je kako mu u pripremama ništa nije bilo teško te da je brzo naučio koreografiju.
Podsjetimo, Hrvatska se na Dječji Eurosong vratila nakon dugogodišnje pauze, što ovom nastupu daje dodatnu težinu i emotivnu notu.
