Nina Kraljić: Zaručila sam se...

Zaručila sam se za osobu koju već dugo zovem svojim mužem u srcu i glavi, napisala je pjevačica Nina Kraljić u subotu na svom Facebook profilu i tako, bez pompe i velikih najava, podijelila jednu od najvažnijih vijesti u svom životu.

U dugoj objavi Nina je otvorila vrata u posljednjih mjesec dana svog života, koji opisuje kao nepravedan i iscrpljujući, ali i presudan. Kako piše, upravo su je te situacije podsjetile da intuicija i energija ne lažu te da nas, kad se čini najteže, često vode prema rastu, zahvalnosti i jasnoći.

Foto: Facebook

- Ponajviše sam shvatila u kolikoj mjeri sam sretna i zahvalna na svijetlim ljudima, bezuvjetne ljubavi, puni obostranosti, jasnoće i poštenja i koliko moj sustav više ne prepoznaje i ne tolerira ništa drugo. Kao da me sam svemir odmakne od svega što ne sjaji iskrenim sjajem, blagoslov je znati da je sve energija i da je pažnja na okruženje spiritualna higijena - napisala je.

Najemotivniji dio objave posvetila je zaručniku Janu Malusu.

- Ono što nas dvoje imamo Jan, nisam mislila da ću naći u ovom životu. Da ćemo kreirati dom u kojem nema teme o kojoj se ne priča, gdje nema svađa, gdje je zrak potpuno čisti i pozitivan, gdje si dajemo prostor i podršku za konstantan rast, gdje smo i ljubav i obitelj i najbolji prijatelji, gdje je sve toplo. Jednostavno nema dovoljno riječi da opišem svoju zahvalnost nad onim što imamo - dom i mirna luka u punom smislu riječi - dodala je Nina.

Nina i Jan zajedno se bave zvučnim kupkama, terapijom u kojoj se kombiniraju glas i drevni instrumenti. Zvučnim kupkama pomažu ljudima riješiti traume.

- Održali smo danas zvučnu kupku iako nismo nikome rekli vijesti, ali baš je bilo posebno voditi meditaciju. Bila je i sama transformativna. Za ljubav i svjetlost! - zaključila je.

Foto: Facebook

Nina Kraljić proslavila se kad je 2015. godine pobijedila u showu 'The Voice Hrvatska' nakon čega je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2016. s pjesmom 'Lighthouse', s kojom nas je prvi put od 2009. kvalificirala u finale. U konačnici je osvojila 23. mjesto.

Osvojila je i titulu Miss Eurosonga, koju joj je dodijelio portal ESCKAZ (Eurovision Song Contest Knowledge A to Z) zbog njezine unutarnje i vanjske ljepote.

Iste je godine dobila i Porin za novog izvođača godine, a bila je nominirala i u kategorijama za najbolju žensku vokalnu izvedbu i najbolji aranžman za pjesmu 'Zaljuljali smo svijet'.

Foto: Britta Pedersen/DPA (arhivska fotografija)