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NAJGLEDANIJE U HRVATSKOJ

Bindžanje nedjeljom? Ovih 10 serija su veliki hit na Netflixu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bindžanje nedjeljom? Ovih 10 serija su veliki hit na Netflixu
Foto: promo
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Otkrijte koje su serije najpopularnije na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova, njihove radnje i žanrove, a na vama je da odaberete što ćete gledati!

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Netflix je ponovno iznenadio svojom raznolikom ponudom – donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj

1. East of Eden
Serija | Premijera: 01.10.2026. | Trajanje: 68 min | Žanr: Drama | SAD
Početkom 20. stoljeća, snažna i neovisna žena izaziva sukob između dvojice braće, pokrećući sagu koja se proteže kroz dvije generacije.

2. LEGO ONE PIECE
Serija | Premijera: 29.09.2026. | Trajanje: 34 min | Žanr: Animacija | Kanada
Straw Hats kreću u LEGO avanturu na otvorenom moru! Luffy, Nami, Usopp i ekipa doživljavaju epsku pustolovinu u potpuno novom, kockastom izdanju.

3. The Rookie
Serija | Premijera: 16.10.2018. | Trajanje: 43 min | Žanr: Krimić | SAD
John Nolan, najstariji pripravnik LAPD-a, pokušava ostvariti san o policijskoj karijeri unatoč sumnjičavosti nadređenih i izazovima novog života.

Foto: Raymond Liu

4. Not a Stranger
Serija | Premijera: 17.09.2026. | Žanr: Drama | Turska
Slikarica Funda nakon poroda traži idealnu dadilju za svoje dijete, ali nova dadilja Nazli unosi nemir i misterij u njihov život, pretvarajući svakodnevicu u psihološku igru punu tajni i iskušenja.

5. The Gentlemen
Serija | Premijera: 07.03.2024. | Trajanje: 52 min | Žanr: Krimić | Velika Britanija
Eddie nasljeđuje obiteljsko imanje i otkriva da se tamo skriva golemi imperij uzgoja marihuane, a njegovi vlasnici ne namjeravaju otići.

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Foto: promo

6. Monster: The Lizzie Borden Story
Serija | Premijera: 17.09.2026. | Žanr: Drama | SAD
Priča o Lizzie Borden, ozloglašenoj ženi iz Massachusettsa optuženoj za brutalno ubojstvo roditelja sjekirom 1892. godine.

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Foto: profimedia

7. Matlock
Serija | Premijera: 22.09.2024. | Trajanje: 42 min | Žanr: Drama | SAD
Madeline Matlock, briljantna odvjetnica u sedamdesetima, vraća se u pravni svijet i koristi svoju mudrost kako bi razotkrila korupciju i pobijedila na sudu. Inspirirano klasičnom serijom.

8. Shaque: Trust No One
Serija | Premijera: 24.09.2026. | Trajanje: 38 min | Žanr: Drama | Indija
Majka godinama prima fotografije nestalog djeteta. Nakon devet godina otkriva da je istina o otmici skrivena među njezinim najbližima.

9. The Final Problem
Serija | Premijera: 25.09.2026. | Žanr: Krimić | Španjolska
U proljeće 1959., umirovljeni glumac koji je glumio Sherlocka Holmesa istražuje ubojstvo u hotelu na malom otoku kod Mallorce.

10. Ghosts
Serija | Premijera: 07.10.2021. | Trajanje: 21 min | Žanr: Komedija | SAD
Samantha i Jay pretvaraju naslijeđeno imanje u pansion, ali ubrzo otkrivaju da ga nastanjuju duhoviti duhovi bivših stanara koje samo Samantha može vidjeti i čuti.

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