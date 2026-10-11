Bindžanje nedjeljom? Ovih 10 serija su veliki hit na Netflixu

Netflix je ponovno iznenadio svojom raznolikom ponudom – donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj

1. East of Eden

Serija | Premijera: 01.10.2026. | Trajanje: 68 min | Žanr: Drama | SAD

Početkom 20. stoljeća, snažna i neovisna žena izaziva sukob između dvojice braće, pokrećući sagu koja se proteže kroz dvije generacije.

2. LEGO ONE PIECE

Serija | Premijera: 29.09.2026. | Trajanje: 34 min | Žanr: Animacija | Kanada

Straw Hats kreću u LEGO avanturu na otvorenom moru! Luffy, Nami, Usopp i ekipa doživljavaju epsku pustolovinu u potpuno novom, kockastom izdanju.

3. The Rookie

Serija | Premijera: 16.10.2018. | Trajanje: 43 min | Žanr: Krimić | SAD

John Nolan, najstariji pripravnik LAPD-a, pokušava ostvariti san o policijskoj karijeri unatoč sumnjičavosti nadređenih i izazovima novog života.

Foto: Raymond Liu

4. Not a Stranger

Serija | Premijera: 17.09.2026. | Žanr: Drama | Turska

Slikarica Funda nakon poroda traži idealnu dadilju za svoje dijete, ali nova dadilja Nazli unosi nemir i misterij u njihov život, pretvarajući svakodnevicu u psihološku igru punu tajni i iskušenja.

5. The Gentlemen

Serija | Premijera: 07.03.2024. | Trajanje: 52 min | Žanr: Krimić | Velika Britanija

Eddie nasljeđuje obiteljsko imanje i otkriva da se tamo skriva golemi imperij uzgoja marihuane, a njegovi vlasnici ne namjeravaju otići.

Foto: promo

6. Monster: The Lizzie Borden Story

Serija | Premijera: 17.09.2026. | Žanr: Drama | SAD

Priča o Lizzie Borden, ozloglašenoj ženi iz Massachusettsa optuženoj za brutalno ubojstvo roditelja sjekirom 1892. godine.

Foto: profimedia

7. Matlock

Serija | Premijera: 22.09.2024. | Trajanje: 42 min | Žanr: Drama | SAD

Madeline Matlock, briljantna odvjetnica u sedamdesetima, vraća se u pravni svijet i koristi svoju mudrost kako bi razotkrila korupciju i pobijedila na sudu. Inspirirano klasičnom serijom.

8. Shaque: Trust No One

Serija | Premijera: 24.09.2026. | Trajanje: 38 min | Žanr: Drama | Indija

Majka godinama prima fotografije nestalog djeteta. Nakon devet godina otkriva da je istina o otmici skrivena među njezinim najbližima.

9. The Final Problem

Serija | Premijera: 25.09.2026. | Žanr: Krimić | Španjolska

U proljeće 1959., umirovljeni glumac koji je glumio Sherlocka Holmesa istražuje ubojstvo u hotelu na malom otoku kod Mallorce.

10. Ghosts

Serija | Premijera: 07.10.2021. | Trajanje: 21 min | Žanr: Komedija | SAD

Samantha i Jay pretvaraju naslijeđeno imanje u pansion, ali ubrzo otkrivaju da ga nastanjuju duhoviti duhovi bivših stanara koje samo Samantha može vidjeti i čuti.