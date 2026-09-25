Gledali smo seriju 'Monster': Krv i izmišljotine. Od Lizzie Borden napravili su grotesku

Monster/NETFLIX

OCJENA: 6,5/10

Nova sezona popularne Netflixove antologije “Monster”, iza koje stoje Ryan Murphy i Ian Brennan, stigla je 17. rujna i odmah podigla buru. Ima osam epizoda, a trenutačno je prva po gledanosti na Netflixu u Hrvatskoj. Nakon Jeffreyja Dahmera, braće Menendez i Eda Geina, autori su se uhvatili slučaja Lizzie Borden, jedne od najpoznatijih američkih kriminalističkih misterija.

Priča nas vodi u Fall River u Massachusettsu, gdje su 1892. sjekirom ubijeni bogati poslovni čovjek Andrew Borden i njegova druga supruga Abby. Za ubojstva je optužena Andrewova kći Lizzie, ali je na spektakularnom suđenju oslobođena. Više od 130 godina poslije još nema konačnog odgovora na pitanje tko ih je ubio.

Murphyju i Brennanu povijesna misterija služi tek kao početna točka. Njihova verzija više podsjeća na “Američku horor priču” nego na ozbiljnu rekonstrukciju zločina. Ubojstva su prikazana brutalno, krv prska po zidovima, a unakažena tijela prate stihovi stare dječje pjesmice o Lizzie Borden. Murphyjevi projekti godinama igraju na kartu šoka i pretjerivanja, ali nova sezona “Monstera” ide možda i dalje nego prije. U jednoj od najogavnijih scena Andrew i Abby nakon pokvarenih kamenica istodobno povraćaju po stolu i hrani, uz teške probavne smetnje. Charlie Hunnam ispričao je da je tijekom snimanja bio praktički prekriven umjetnom bljuvotinom i izmetom. Redatelj Max Winkler prizor je namjerno snimio kao grotesknu fontanu, dok u pozadini svira “uzvišena” glazba. Sjekire ulaze u tijela, krv šiklja po prostorijama, pojavljuju se odsječeni dijelovi tijela, otrovana hrana i mrtvi golubovi. Nasilje se rasteže toliko dugo da serija povremeno izgleda kao natjecanje autora u smišljanju što bizarnijeg načina da šokiraju publiku. Povijesne činjenice pritom brzo padaju u drugi plan.

Foto: Netflix/Promo

Lizzie glumi Ella Beatty, najmlađa kći Warrena Beattyja i Annette Bening. U “Monsteru” je Lizzie prikazana kao djevojka u ranim dvadesetima, iako je prava Lizzie Borden u vrijeme ubojstava imala 32 godine. Pomlađeni su i ostali likovi: Andrewa igra Charlie Hunnam, a Abby Rebecca Hall, premda su stvarni Bordenovi bili znatno stariji. Još veći odmak od povijesti dolazi sa sluškinjom Bridget “Maggie” Sullivan, koju glumi Vicky Krieps.

Foto: profimedia

Serija između nje i Lizzie gradi seksualnu i romantičnu vezu za koju nema čvrstih dokaza. Bridget postaje Lizzieina mentorica, upoznaje je sa seksualnošću i slobodom te je postupno gura prema ideji da se roditelja može riješiti jedino ubojstvom. Ono što seriji nije moguće osporiti jest izgled. Kostimi su raskošni, kuća Bordenovih prepuna detalja, a scenografija uvjerljivo stvara atmosferu bogate Nove Engleske krajem 19. stoljeća. Odlično funkcionira i glazba. Uz viktorijanske haljine, sjekire i krv čuju se rock i punk klasici. “Cherry Bomb” grupe The Runaways prati Lizzieine fantazije o buntu, dok se “The End” Doorsa savršeno uklapa u mračni, pomaknuti svijet serije.

Među najvećim adutima je glumačka postava. Rebecca Hall izvrsno igra Abby, pretvorenu u gotovo karikaturalno zlu maćehu. Hunnamov Andrew hladni je radoholičar frustriran što nema sina kojem bi ostavio imetak. Serija mu dodaje potpuno izmišljenu bizarnost: izrađuje ljesove i sjekirom skraćuje noge pokojnika kako bi stali u standardne dimenzije.

Foto: profimedia

Ella Beatty korektno nosi glavnu ulogu. Njezina Lizzie počinje kao zatvorena mlada žena željna slobode, a postupno postaje simbol ženskog oslobođenja. Vicky Krieps tumači najneobičniji lik: tajanstvena Bridget u sumorni Fall River unosi dašak Pariza, slobode i sofisticiranosti, ali i želju da se pod svaku cijenu izvuče iz života sluškinje. Autori u priču ubacuju i mađarsku “krvavu groficu” Elizabetu Bathory, koju također glumi Krieps, te Aileen Wuornos. Američku serijsku ubojicu glumi Sarah Paulson, a prikazana je kao velika obožavateljica Lizzie Borden koja sa svojom djevojkom posjećuje njezinu kuću. I taj je dio izmišljen: kuća je postala smještaj s doručkom tek nakon što je Wuornos završila u zatvoru.

Kao krvavi camp horor s odličnom glazbom, raskošnim kostimima, izvrsnim glumcima i bizarnim idejama serija može biti zabavna. No gledatelji koji žele doznati što se doista dogodilo u kući Bordenovih 4. kolovoza 1892. dobit će vrlo malo odgovora. Serija želi govoriti o ženama, seksualnosti, potisnutim željama i pobuni protiv društvenih pravila, ali često ostaje samo na razini provokacije.