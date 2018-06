Bio je cijelo vrijeme par koraka ispred neumornih progonitelja

Malo koji glumac je unatrag nekoliko godina toliko zorno pokazao koliko ne spada u A, već u B (možda i C) kategoriju koliko je to učinio Bruce Willis. Jednom istinski ugodan glumac od 'ranih' 2000-ih godina pa sve do danas nije uspio izbaciti pamtljiv film na tržište, a kako se čini, niti ove godine neće u tome uspjeti.

Jer ove godine mu u njegovoj igri pomažu još dvojica glumaca koje 'svi znamo, ali nitko ne pamti'. U pitanju su Frank Grillo, mladi glumac koji se unatrag nekoliko godina isprofilirao za uloge razbijača te Johnathon Schaech, koji ima jedno od onih lica za koje bez ikakvog problema možete reći da ga znate, ali nemate pojma otkud.

Ovaj trio iz snova dolazi nam u filmu 'Reprisal'. Jacob (glumi ga Grillo), upravitelj banke, pati od loših prisjećanja na pljačku banke u kojoj je poginuo njegov kolega. Sa svojim susjedom, bivšim policajcem Jamesom (Bruce Willis u jednoj od svojih klasičnih uloga), probat će uhvatiti krivca.

No dok ova dvojica heroja pokušavaju otkriti gdje bi zločinac mogao udariti naredni put, Gabriel (posve zaboravljivi Johnathon Schaech), već ima planove koji ga stavljaju nekoliko koraka ispred junaka. On otima Jacobovu suprugu Christinu (bivša miss Olivia Culpo) i kćerku i prisiljava Jacoba na očajnička djela. Sva tri muškarca uskoro će se naći u sukobu iz kojeg će samo neki izaći živi.

Glavne uloge u filmu 'Reprisal' drže spomenuti Bruce Willis i Frank Grillo, dok im podršku daju Johnathon Schaech i Olivia Culpo. Akcijsku legendu režira Brian A. Miller, kojem je ovo treća suradnja s Willisom, a sveukupno šesti njegov triler. Ovaj se snima po scenariju Brycea Hammonsa, kojem je to prvi rad.

Koliko će nam uspješan film donijeti u ruke Willis, Grillo te Miller i Hammons vidjet ćemo krajem ovogodišnje blockbusterske sezone kada bi film trebao doći u kina.

