ELIMINACIJE GA 'KOŠTALE'

Bio je favorit Života na vagi pa ispao! Zvone nam otkrio: 'Moja obitelj me jedva prepoznala!'

Piše Jasmina Bauman,
Bio je favorit Života na vagi pa ispao! Zvone nam otkrio: 'Moja obitelj me jedva prepoznala!'
Foto: rtl

Na prvom vaganju imao je 163,9, a na zadnjem 131,2 kilograma. Veliki vođa u showu sad će morati kontrolirati sam sebe. Samo da mu se ne “omakne” 13 kriški pizza

Prve eliminacije "Života na vagi" bile su vrlo dramatične. Nema više timova, svi se bore svaki za sebe. Na vaganju je najlošiji rezultat ovoga tjedna imao Zvonimir Pečić, koji je izgubio tek 0,6 kilograma. Time je završio na dnu ljestvice. Izlazak su mu "zakucali" ostali kandidati koji su glasali koga će izbaciti iz showa. Iako su neki smatrali da će ekipa izglasati Josipu, na kraju je to bio jedan od najvećih favorita ovogodišnje sezone i dosadašnji kapetan plavog tima.

- Malo sam razočaran jer sam opet bio blizu nečega i opet mi je to izmaklo iz ruku. Ali život ide dalje. Imao sam podijeljene osjećaje u vezi toga, nadao sam se da neće biti tako - govori nam Zvone (34), koji je odahnuo kad su se timovi razišli.

Foto: rtl

Tad je bio siguran da će dogurati do pobjede.

- Nije mi tim bio prepreka do pobjede. Došli smo svatko radi sebe i veselilo me to da ću moći raditi za sebe bez razmišljanja kakvog će to utjecaja imati na tim. Da tek krećem sad ispočetka u show, ne bih ništa mijenjao jer smo svi mi tu gdje trebamo biti. Je li ishod ponekad fer - nije, ali to je život. Ne bih u crveni tim, mene su moji plavci birali za kapetana i ne bih im to nikad napravio, mada se u nečijim očima tako čini - dodaje Zvone, koji radi kao bušač tla, a kod kuće u Kloštar Ivaniću obitelj ga je jedva dočekala.

Foto: rtl

- Jedva su me prepoznali supruga i djeca - kaže Zvone.

Na prvom vaganju imao je 163,9, a na zadnjem 131,2 kilograma. Veliki vođa u showu sad će morati kontrolirati sam sebe. Samo da mu se ne “omakne” 13 kriški pizza.

Foto: rtl

- Nije bitno pokleknuti, ljudi smo, griješimo svi, bitno je podići se i nastaviti dalje. Presretan sam zbog rezultata i znam da vani sam to nikad ne bih uspio. Neizmjerno sam zahvalan trenerima, posebno trenerici Mirni, koja je jako puno truda, volje i želje uložila u sve te izgubljene kilograme. Dalje nastavljam u istom tonu i ritmu. Nalaženje balansa između obitelji, treninga, posla i svih ostalih obveza. Sve što smo naučili o prehrani prenosi se kod kuće. Nema odustajanja! Želio bih doći na 105-110 kilograma, da se malo vide mišići i izdefiniranost - kaže. Baš kako si je na početku showa poželio imati “six-pack”.  

