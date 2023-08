Bio je miljenik žena: Htio je biti profesionalni sportaš, a za hit film nije dobio ni jednu nagradu

Američki glumac Patrick Swayze, kojeg svi pamte po ulozi u filmu 'Prljavi ples', dvije godine se borio s rakom gušterače, a umro je s 57. godina.

U 'Prljavom plesu' glumio je s Jennifer Grey (63), a film je bio nagrađen mnogim priznanjima. Inicijativno niskobudžetni film se pretvorio u blockbuster te je postao veliki hit u kinima. Snimke iz filma bilježe milijunske preglede na YouTubeu.

Foto: IMDB/screenshot

Htio je biti profesionalni nogometaš

Glumac se rodio 18. kolovoza 1952. godine u Teksasu. Majka mu je u Houstonu imala plesni studio, u kojem je Patrick provodio dane. U školi se bavio suvremenim plesom i baletom te išao na dramsku, no većinu je vremena posvetio gimnastici.

Foto: imdb

Kasnije je počeo igrati američki nogomet kako bi dobio stipendiju za fakultet. Trenirao je i niz borilačkih vještina, a kad se činilo da bi mu nogomet mogao postati životni poziv, Swayze je povrijedio koljeno. Tu su završili njegovi snovi o profesionalnoj nogometnoj karijeri.

Dvije nominacije za Zlatni globus

Foto: Screenshot Youtube

Na početku karijere snimio je reklamu za pivo koja je bila inspirirana filmom 'Groznica subotnje večeri' koji je izašao 1977. Prvi film snimio je 1979., a riječ je bila o komediji 'Skatetown, U.S.A.', u kojoj je utjelovio klizača.

Proslavio se ulogom instruktora plesa u filmu 'Prljavi ples' 1987. godine. Film je postao kultni hit, iako direktori filmske kuće Vestron nisu vjerovali da će biti uspješan. Ostvarili su ogromnu zaradu, a pjesma pjevača Billa Medleya iz filma osvojila je nagrade Oscar, Zlatni globus i Grammy te postala globalno poznata.

A Patrick je za ulogu u romantičnoj drami nominiran za Zlatni globus.

Foto: Screenshot

Njegov drugi najveći hit je film 'Duh' s Demi Moore iz 1990. za kojeg je dobio drugu nominaciju za Zlatni globus. Redatelj Joel Rubin je priznao kako je znao da želi Swayzeja u filmu zbog njegove ranjivosti. Naime, redatelj je objasnio kako je vidio da Patrick u jednom intervjuu plače zbog pitanja o ocu, što mu je odgovaralo za tu ulogu.

Nakon toga je izašao iz cipela 'dobrog dečka' te u filmu 'Point Break' glumio seksi surfera koji ujedno pljačka banke, a u čiju se ekipu infiltrira FBI agent kojeg je glumio Keanu Reeves. Njih dvojica ostvare neobično prijateljstvo.

Pobjegao na ranč

Omiljen među ženama, 1991. godine proglašen je i najseksi muškarcem na svijetu. No Patrick se povlači na ranč uzgajati konje za utrke. Kad je poslije govorio o tom razdoblju, rekao je kako mu je hitno trebala pauza od slave i reflektora jer bi poludio. U životnu krizu upao je 1994. godine kad mu je sestra počinila samoubojstvo.

Foto: Jean Cummings/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Veliku podršku u teškoj situaciji pružila mu je supruga Lisa Niemi (67), koju je upoznao kada je imao 19 godina.

Dok je snimao film 'The Beast' 2007. godine, počeo je imati probleme s boli u trbuhu, a samo dva tjedna nakon toga dijagnosticiran mu je rak gušterače. Odmah je krenuo s liječenjem, ali do početka 2009. godine rak se već proširio i na druge organe.

Preminuo je 14. rujna 2009. godine.

Foto: Jean Whiteside

Rasprodala je sve njegove stvari

Nakon smrti njegovi prijatelji su tvrdili kako je udovica Lisa pravo oličenje zla. Rekli su da ga je vrijeđala, tukla, varala i držala u kućnom pritvoru. Patrick je pao na svega 40-ak kilograma prije smrti, nije smio izlaziti, a navodno ga niti obitelj i prijatelji nisu smjeli posjećivati.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Volio ju je svim srcem, ali to je stvarno bila veza na granici ljubavi i mržnje. Ona bi tukla njega, on bi udarao zidove i namještaj. Jako su se svađali, znali su uništiti hotelske sobe, automobile, njihov dom. Bila je to jako nasilna veza - ispričao je prijatelj glumca.

Patrick je s Lisom u braku bio 34 godine. Nisu imali djece, a kad je preminuo, Lisa je rasprodala sve njegove stvari. U oporuci je pisalo da Swayze sav novac koji je imao, oko 40 milijuna dolara, ostavlja Lisi. Njegova obitelj nije dobila ništa.