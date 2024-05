Bio je na 'Supertalentu', plesao s Albinom na Eurosongu, a sad je objavio svoju novu pjesmu

Devin Juraj sa 16 godina pojavio se u talent showu, a pjevanjem se bavi posljednjih godina. Sada je objavio singl 'Samo ova noć' i snimio spot u kojemu se pojavljuje Smrt. Odglumila ju je burleskna plesačica Puma, miljenica člana žirija Supertalenta, Davora Bilmana.

Za sebe kaže da je glazbenik, plesač i glumac, rodom je iz Pule, ali živi u Zagrebu. Devin Juraj (23) proslavio se 2016. natječući se u showu Supertalent kao plesač i koreograf. Obožavao je breakdance, hip hop i dubstep no nije zaostajao ni za glazbenom karijerom. Mladi pulski glazbenik sada je objavio novi singl 'Samo ova noć', autorskog dvojca Igora Ivanovića i Marka Vojvodića uz Devina kao koautora teksta dok je spot, koji govori o prolaznosti vremena te o tome kako se pred smrt sjećamo svih onih lijepih stvari, režirala Tina Kadoić.

- Video je pomalo mističan i morali su me šminkom postarati. Pjesma je čekala godinu dana za izlazak, a spot prikazuje sjećanje pojedinca dok se susreće sa smrti, koja je došla po njega kako bi ga odvela u drugi svijet. Prikazuju se motivi odlaska, starenja, propadanja, ali niti jedan nije prikazan kako bi probudio strah već prihvaćanje da je život kratak te da je tijelo samo sredstvo koje ima rok trajanja dok duša i njezine uspomene traju vječno. Smrt dolazi kao medicinska sestra, koja ga njeguje jer zna da pred njom stoji duša koja nije spremna za odlazak. Potrebno je uživati u trenutku jer iskustva nikada neće boljeti koliko propuštene prilike. Smrt odjevenu kao medicinsku, iako neke podsjeća i na časnu sestru, odglumila je moja prijateljica Puma - govori Devin.

Riječ je o 27-godišnjoj performerici, burlesknoj plesačici i DJ-ici Pauli Jeličić, umjetničkog imena Puma, koja se isto natjecala u Supertalentu, a zlatni gumb dao joj je Davor Bilman.

- Puma mi je odmah pala na pamet kada sam osmislio ulogu i kostim. Ona je umjetnica koja se ne srami provocirati s ciljem da pogura granice u svrhu zabave i umjetnosti. Ne poznajem osobu koja bi bila bolja za taj spot od nje - objasnio je Devin.

Pjevanjem se ozbiljnije bavi od 2018. kada se pripremao za audiciju na fakultetu. Studirao je na Institute for Contemporary Theatre u Brightonu no zbog korone zapeo je na trećoj godini.

- Ples, pjevanje, gluma, režija, kostimografija, pisanje pjesama… sve su to bili svakodnevni elementi mog života od 6 do ponoći. Imao sam malo slobodnog vremena pa sam prvu godinu završio kao student s najmanje izostanka i to je trajalo sve do lockdowna. Upoznao sam dosta impresivnih ljudi iz industrije, a jedan od onih koji i dalje prati moju karijeru na društvenim mrežama je Julian Stoneman, pokrovitelj fakulteta te redatelj ‘Bat Out of Hell’ mjuzikla. Volio bih se vratiti u Englesku, ali zbog poslovnih projekata - ističe mladi Istrijan.

Oduševljen je uspjehom Baby Lasagne na ovogodišnjem Eurosongu tvrdeći da je to bio njegov koncert s europskim predgrupama, a drago mu je što je nakon takvog uspjeha uspio ostati svoj. No i Devin je sudjelovao na Eurosongu 2021. godine u Rotterdamu kada nas je predstavljala Albina, a on je bio prateći plesač. Te godine pobijedio je Maneskin, a zbog markantnog izgleda hrvatskog glazbenika često uspoređuju s frontmenom Damianom Davidom. Te usporedbe mu ne smetaju niti imponiraju jer se ne želi ni s kim uspoređivati i iako je odlazak na Eurosong bila prilika vjerojatno jednom u životu, kaže da bi je ponovio, ali ne kao plesač. No zato bi volio ponovno glumiti.

- Kao glumac sam najmanje radio. Glumio sam Lisandra prije šest godina u Istarskom Narodnom Kazalištu u njihovoj produkciji San Ivanjske Noći. Sretan sam što se mogu pohvaliti što ću uskoro ponovno glumiti u jednom projektu. Ostale prilike nudile su mi se u reklamama I spotovima - kaže Devin, koji je inače dio stalne postave jednog zagrebačkog kluba u sklopu Cabare showa gdje je prije odlaska u Parni Valjak, nastupao Igor Drvenkar.

Devin je sa svojim bendom Divine Desire nedavno završio izuzetno posjećenu mini turneju u Puli, Zagrebu i Rijeci, a uskoro kreće serija ljetnih koncerata u Istri. Na jesen ponovno planira nastup u metropoli kao i rad na novom glumačkom projektu.

