Bio je toliko sramežljiv da nije mogao naručiti hranu, a danas je veliki holivudski zavodnik

Austin Butler rođen je 17. kolovoza 1991. godine u Anaheimu u Kaliforniji. Roditelji su mu se razveli kada je imao sedam godina, nakon čega su on i sestra vrijeme provodili naizmjenično s majkom i ocem. Posebno snažnu vezu Butler je imao s majkom. Iako obitelj nije raspolagala velikim financijskim mogućnostima, Lori Anne nastojala je djeci priuštiti lijepe uspomene. Kupovala im je sezonske ulaznice za obližnji Disneyland, a Butler se poslije prisjećao i kako bi tijekom školskih dana dolazio kući ručati s njom. Među najdražim uspomenama ostale su mu i zajedničke večeri uz "Saturday Night Live". Upravo je zbog toga njezina smrt u rujnu 2014. godine ostavila dubok trag na tada 23-godišnjem glumcu. Lori Anne preminula je od raka, a Butler joj je poslije posvetio tetovažu broja 27 na zapešću. Taj je broj njegova majka smatrala svojim "Božjim brojem" i znakom da netko pazi na nju. Majci je odao počast i mnogo godina poslije, kada je u prosincu 2022. vodio "Saturday Night Live". Bio je to posebno emotivan trenutak jer se prisjetio kako je nekoć bio toliko sramežljiv da nije mogao sam naručiti hranu u restoranu, a sada je stajao na jednoj od najpoznatijih televizijskih pozornica.

Butler je otvoreno govorio o "paralizirajućoj sramežljivosti" koja ga je pratila u djetinjstvu i čije posljedice, prema vlastitim riječima, osjeća i kao odrasla osoba. Ipak, upravo ga je splet okolnosti vrlo rano odveo prema svijetu zabave. Imao je samo 13 godina kada mu je na jednom sajmu prišao menadžer za talente. Taj susret probudio je njegovo zanimanje za glumu. Počeo je pohađati satove glume i ubrzo dobivati manje uloge u dječjim televizijskim serijama. Kako bi mogao uskladiti obrazovanje sa sve većim brojem angažmana, majka ga je počela školovati kod kuće.

Prvi televizijski koraci bili su daleko od glamura. Godine 2005. počeo se pojavljivati kao Zippy Brewster u Nickelodeonovoj seriji "Ned's Declassified School Survival Guide". Uloga nije bila potpisana, a Butler se često nalazio tek u pozadini kadra. Unatoč tome, postao je redoviti dio serije te se pojavio u 41 epizodi druge i treće sezone. Uslijedile su manje uloge u popularnim tinejdžerskim serijama. Pojavio se u "Hannah Montani" uz Miley Cyrus, zatim u "iCarlyju" te u Disneyjevoj seriji "Wizards of Waverly Place" sa Selenom Gomez. Prva ozbiljnija prekretnica stigla je s četvrtom sezonom serije "Zoey 101", u kojoj je glumio Jamesa Garretta, ljubavni interes glavne junakinje Zoey Brooks, koju je tumačila Jamie Lynn Spears.

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- To je bio prvi put da sam bio član stalne postave serije i smatrao sam tu ulogu jako bitnom u svom životu - komentirao je Butler za Variety 2023. godine. Nakon "Zoey 101" postupno se udaljavao od isključivo dječjeg i tinejdžerskog programa. Dobivao je uloge u serijama "CSI: Miami", "The Defenders" i "CSI: NY". Veću priliku dobio je u seriji "The Carrie Diaries", prednastavku kultnog "Seksa i grada", u kojoj je od 2013. glumio Sebastiana Kydda. Nekoliko godina poslije postao je Wil Ohmsford u fantastičnoj seriji "The Shannara Chronicles". Smrt majke u tom je razdoblju ozbiljno utjecala na njegov privatni i profesionalni život. Butler je govorio da je prolazio kroz teško razdoblje te se mjesecima povukao iz glume. Na povratak i nove audicije nagovorio ga je njegov agent.

Butlerova filmska karijera razvijala se usporedno s televizijskom. Među njegovim ranijim filmovima bili su "Aliens in the Attic", "The Intruders" i "Yoga Hosers", no 2019. pokazala se presudnom godinom. Nakon manjeg nastupa u filmu "The Dead Don't Die", dobio je ulogu člana Mansonove obitelji Texa Watsona u filmu Quentina Tarantina "Once Upon a Time... in Hollywood". Butler je zbog prilike da radi s Tarantinom čak odbio testiranje za "Top Gun: Maverick", no rizik mu se isplatio.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U srpnju 2019. objavljeno je da je Butler osvojio jednu od najtraženijih uloga u Hollywoodu, ulogu kralja rock'n'rolla u biografskom filmu "Elvis" redatelja Baza Luhrmanna. Za ulogu su se natjecala brojna poznata imena, među kojima Miles Teller i Harry Styles, ali Luhrmanna je posebno impresionirala Butlerova audicija. Glumac je snimio sebe u kućnom ogrtaču kako izvodi "Unchained Melody". Iza snimke stajala je i vrlo osobna emocija. Butler je ispričao da ga je na izvedbu potaknuo san povezan sa smrću njegove majke. Otprilike godinu dana prije početka snimanja angažirao je trenere pokreta, govora i glume te detaljno proučavao snimke Presleyjevih nastupa. Poseban izazov bilo je pjevanje. U ranijim dijelovima filma čuje se upravo Butlerov glas, dok je u scenama koje prikazuju kasniju fazu Elvisove karijere njegov vokal kombiniran s izvornim Presleyjevim snimkama.

Uloga je ostavila i neobičan trag na njegovu govoru. Nakon premijere gledatelji su primijetili da Butler i dalje zvuči poput Presleyja, što je osobito privuklo pozornost tijekom njegova govora na dodjeli Zlatnih globusa početkom 2023. godine. Butler je priznao da je zbog toga postao pomalo nesiguran te se pitao zvuči li njegov glas neprirodno. Smatrao je i da su intenzivne vokalne pripreme vjerojatno učinile njegov glas hrapavijim. Za "Elvisa" je osvojio BAFTA-u za najboljeg glavnog glumca i Zlatni globus za najboljeg glumca u dramskom filmu. Stigla je i nominacija za Oscara za najboljeg glumca, no nagradu je te godine osvojio Brendan Fraser za "The Whale".

Nakon "Elvisa" nizao je drugačije uloge, a pojavio se u seriji "Masters of the Air" te filmovima "Dune: Part Two" i "The Bikeriders".

Ljubio je poznate dame

Veliku pozornost javnosti godinama je privlačio i Butlerov ljubavni život. Od 2011. do 2020. bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom Vanessom Hudgens. Butler je poslije priznao da ga je upravo ona poticala da razmisli o ulozi Elvisa Presleyja te joj je javno zahvalio što je vjerovala u njega.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Tijekom 2021. povezivalo ga se i s glumicom Lily-Rose Depp, njegovom kolegicom iz filma "Yoga Hosers", iako vezu nikada nisu službeno potvrdili.

Krajem iste godine počeo se pojavljivati s manekenkom i glumicom Kaiom Gerber, kćeri Cindy Crawford i Randea Gerbera. Kao par javno su se pojavili tijekom 2022., a Gerber ga je pratila i na Met Gali te premijeri "Elvisa". Oboje su nastojali sačuvati privatnost veze, a Gerber je govorila kako upravo taj dio života želi držati što dalje od javnosti. Prekinuli su krajem 2024. godine.