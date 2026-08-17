Umrla Hayden Panettiere (36), glumica i bivša partnerica boksača Vladimira Klička

Hayden Panettiere (36), američka glumica, iznenada je preminula, potvrdila je njena obitelj za ABC news.

- S dubokom tugom objavljujemo vijest o tragičnom odlasku naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatna svjetlost i prava sila prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – kao i milijunima koji su je gledali na ekranu - rekao je u izjavi njezin otac Skip Panettiere i zamolio da se poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Panettiere je glumila od djetinjstva, a proslavila se prije 20 godina kao tinejdžerica glavnom ulogom srednjoškolske navijačice s nadnaravnim moćima u popularnoj SF seriji 'Heroji'. Karijeru je dalje gradila na filmu i televiziji, a veliki je uspjeh postigla u remakeu mjuzikla 'Nashville' 2017. godine. Otvoreno je govorila o problemima dječjih glumaca u Hollywoodu.

A Heart for Children fundraising gala - Gala | Foto: J?rg Carstensen/DPA/PIXSELL

Godinama je bila u vezi s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom. Imaju kći Kayu, rođenu 2014. godine. S Kličkom je prekinula 2018.

Prije tri godine iznenada je preminuo i njen brat Jansen (28), od srčanih problema.