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ŠOK U HOLLYWOODU

Umrla Hayden Panettiere (36), glumica i bivša partnerica boksača Vladimira Klička

Piše 24sata,
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Umrla Hayden Panettiere (36), glumica i bivša partnerica boksača Vladimira Klička
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Glumica se proslavila ulogom navijačice u popularnoj SF seriji 'Heroji'. Obitelj nije otkrila uzrok smrti

Admiral

Hayden Panettiere (36), američka glumica, iznenada je preminula, potvrdila je njena obitelj za ABC news
- S dubokom tugom objavljujemo vijest o tragičnom odlasku naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatna svjetlost i prava sila prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – kao i milijunima koji su je gledali na ekranu - rekao je u izjavi njezin otac Skip Panettiere i zamolio da se poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

FILE PHOTO: Panettiere, girlfriend of heavyweight boxing World Champion Klitschko, reacts to Klitschko's victory over Pianeta in Mannheim
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Panettiere je glumila od djetinjstva, a proslavila se prije 20 godina kao tinejdžerica glavnom ulogom srednjoškolske navijačice s nadnaravnim moćima u popularnoj SF seriji 'Heroji'. Karijeru je dalje gradila na filmu i televiziji, a veliki je uspjeh postigla u remakeu mjuzikla 'Nashville' 2017. godine. Otvoreno je govorila o problemima dječjih glumaca u Hollywoodu.

A Heart for Children fundraising gala - Gala
A Heart for Children fundraising gala - Gala | Foto: J?rg Carstensen/DPA/PIXSELL

Godinama je bila u vezi s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom. Imaju kći Kayu, rođenu 2014. godine. S Kličkom je prekinula 2018.

Prije tri godine iznenada je preminuo i njen brat Jansen (28), od srčanih problema.

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