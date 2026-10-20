Bio je zvijezda 'Gospodara prstenova', a onda se povukao: Evo gdje je danas Aragorn

Holivudski glumac Viggo Mortensen, kojeg je svjetska publika zavoljela kao neustrašivog Aragorna u filmskoj trilogiji 'Gospodar prstenova', danas slavi 68. rođendan. Tijekom karijere duge više od četiri desetljeća ostvario je niz zapaženih uloga, osvojio brojne nagrade i čak tri puta bio nominiran za Oscara. Iako ga mnogi i danas najviše pamte po ulozi kralja Gondora, Mortensen je dokazao da je mnogo više od holivudske zvijezde. Osim glume, posvetio se režiji, pisanju poezije, fotografiji, slikarstvu i glazbi, a posljednjih godina sve češće bira projekte u kojima može pokazati svoju kreativnost i iza kamere.

Danas živi znatno povučenije od brojnih holivudskih kolega, daleko od glamuroznih zabava i neprestanog medijskog eksponiranja. Već godinama u vezi je sa španjolskom glumicom Ariadnom Gil, s kojom dijeli život u Madridu, iako mnogo vremena provodi i u SAD-u. Nakon velikih filmskih uspjeha okušao se i kao redatelj, a njegov vestern 'The Dead Don't Hurt' iz 2023. godine, u kojem je preuzeo nekoliko kreativnih uloga, pokazao je da ni u sedmom desetljeću života ne namjerava usporiti.

Viggo Peter Mortensen rođen je 20. listopada 1958. godine na Manhattanu u New Yorku. Njegovo djetinjstvo bilo je sve samo ne uobičajeno. Zbog obiteljskih selidbi odrastao je na nekoliko kontinenata, a dio najranijih godina proveo je u Venezueli, Argentini i Danskoj. Takav način života omogućio mu je da odmalena upoznaje različite kulture i jezike, što je kasnije postalo jedno od njegovih prepoznatljivih obilježja.

Nakon povratka u SAD školovao se na Sveučilištu St. Lawrence u New Yorku, gdje je diplomirao španjolski jezik i političke znanosti. Premda je danas poznat kao glumac, umjetnost ga je privlačila u različitim oblicima, a put prema filmskoj industriji nije bio ni brz ni jednostavan. Nakon studija neko je vrijeme proveo u Europi, gdje je radio različite poslove, prije nego što se odlučio ozbiljnije posvetiti glumi.

2017 Film Independent Spirit Awards - Arrivals | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Preselio se u Los Angeles i počeo graditi karijeru na kazališnim pozornicama. Njegova izvedba u predstavi 'Bent' privukla je pozornost kritičara, a filmski debi ostvario je 1985. godine u trileru 'Witness', u kojem je glavnu ulogu igrao Harrison Ford. Iako se radilo o manjoj ulozi, Mortensenu je otvorila vrata filmske industrije.

Tijekom devedesetih postupno je gradio reputaciju svestranog glumca koji se ne boji zahtjevnih i neobičnih likova. Pojavio se u filmovima 'The Indian Runner' iz 1991., 'The Portrait of a Lady' iz 1996. te '28 Days' iz 2000. godine, a surađivao je s brojnim poznatim glumačkim imenima. Ipak, unatoč sve većem broju uloga, svjetska slava stigla je tek početkom novog tisućljeća.

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se kada je dobio ulogu Aragorna u trilogiji 'Gospodar prstenova' redatelja Petera Jacksona. Od 2001. do 2003. godine publika ga je gledala kao hrabrog ratnika kraljevskog podrijetla, koji tijekom epske pustolovine prihvaća vlastitu sudbinu i postaje jedan od ključnih junaka Međuzemlja.

Foto: Rocco Spaziani

Uloga mu je donijela međunarodnu slavu i milijune obožavatelja, a trilogija je ostvarila gotovo tri milijarde dolara zarade diljem svijeta. Mortensen je postao jedno od najprepoznatljivijih lica filmske fantastike, no zanimljivo je da se nakon tog uspjeha nije odlučio isključivo za velike holivudske blockbustere. Umjesto toga, nastavio je birati raznolike, često mračnije i umjetnički zahtjevnije projekte.

Nakon pustolovnog vesterna 'Hidalgo' iz 2004. godine ostvario je jednu od najhvaljenijih uloga u filmu 'A History of Violence' iz 2005., redatelja Davida Cronenberga. Utjelovio je muškarca koji pokušava pobjeći od nasilne prošlosti, a njihova uspješna suradnja nastavila se kriminalističkom dramom 'Eastern Promises' iz 2007. godine. U tom filmu, u kojem je glumio uz Naomi Watts, Mortensen je utjelovio misterioznog muškarca povezanog s ruskim organiziranim kriminalom.

Upravo mu je 'Eastern Promises' donio prvu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca, kao i nagradu British Independent Film Award. S Cronenbergom je ponovno surađivao na filmu 'A Dangerous Method' iz 2011., u kojem je utjelovio slavnog psihoanalitičara Sigmunda Freuda, a izvedba mu je donijela nominaciju za Zlatni globus.

Foto: Christopher Katsarov/PRESS ASSOC

Nakon nekoliko mirnijih godina ponovno je privukao veliku pozornost 2016. godine filmom 'Captain Fantastic'. U toj neobičnoj obiteljskoj drami glumio je oca koji svoju djecu odgaja daleko od suvremenog društva, pokušavajući ih naučiti samostalnosti i drukčijem pogledu na svijet. Uloga mu je donijela drugu nominaciju za Oscara.

Dvije godine kasnije ponovno se našao u središtu pozornosti zahvaljujući filmu 'Green Book'. Utemeljena na stvarnim događajima, priča prati talijansko-američkog vozača Tonyja Lipa, kojeg glumi Mortensen, i afroameričkog pijanista Dona Shirleyja, kojeg je utjelovio Mahershala Ali, tijekom njihova putovanja američkim jugom početkom šezdesetih godina. Film je osvojio Oscara za najbolji film, a Mortensen je zaradio svoju treću nominaciju za najboljeg glumca.

Ipak, njegov umjetnički svijet nikada nije bio ograničen samo na glumu. Godinama se bavi fotografijom, slikarstvom, pisanjem poezije i glazbom, a osnovao je i izdavačku kuću Perceval Press, kroz koju objavljuje umjetničke knjige i radove drugih autora. Njegova djela često istražuju teme identiteta, prirode, sjećanja i prolaznosti, što su motivi koji se mogu prepoznati i u njegovu filmskom radu.

Posebno emotivno razdoblje života proživio je tijekom bolesti svojih roditelja. Mortensen je otvoreno govorio o iskustvu s demencijom, od koje su bolovali njegova majka, otac i još nekoliko članova obitelji. Majka mu je preminula 2015. godine, a otac 2017., nakon što se glumac osobno uključio u brigu o njemu.

Captain Fantastic Premiere - Los Angeles | Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Upravo su ta iskustva snažno utjecala na njegov redateljski prvijenac 'Falling' iz 2020. godine. Mortensen je napisao scenarij, režirao film, producirao ga, skladao glazbu i odigrao jednu od glavnih uloga. Priča o kompliciranom odnosu oca i sina te suočavanju sa starenjem i gubitkom pamćenja inspirirana je njegovom obiteljskom poviješću. Film je posvetio braći Charlesu i Walteru, a premijerno je prikazan na filmskom festivalu Sundance.

Posljednjih godina nastavio je glumiti u različitim žanrovima. U filmu 'Thirteen Lives' iz 2022., redatelja Rona Howarda, utjelovio je britanskog špiljskog ronioca Ricka Stantona, jednog od sudionika dramatičnog spašavanja dječaka zarobljenih u poplavljenoj špilji na Tajlandu. Za potrebe snimanja osobno ga je podučavao upravo Stanton.

Iste godine ponovno je surađivao s Davidom Cronenbergom na znanstvenofantastičnom hororu 'Crimes of the Future', a pojavio se i u filmu 'Eureka' redatelja Lisandra Alonsa. Novi veliki autorski iskorak ostvario je vesternom 'The Dead Don't Hurt', u kojem je bio scenarist, redatelj, skladatelj i glavni glumac. Uz njega je nastupila Vicky Krieps, a film je sniman u Meksiku.

Za razliku od mnogih kolega, Mortensen svoj privatni život uglavnom uspijeva držati podalje od javnosti. Krajem osamdesetih bio je u braku s američkom pjevačicom Exene Cervenka, koju je upoznao 1986. godine na snimanju filma 'Salvation!'. Vjenčali su se 1987., a godinu kasnije dobili sina Henryja, koji se također pojavio na filmu. Par se razdvojio 1992., a službeno razveo 1997. godine.

Od 2009. godine Mortensen je u dugogodišnjoj vezi sa španjolskom glumicom Ariadnom Gil. Par živi u Madridu, no glumac je zadržao snažnu povezanost sa SAD-om, gdje ima nekretninu u Idahu. Njegov međunarodni način života odražava se i u jezicima koje govori. Osim engleskog, tečno govori španjolski i danski, a ima američko, dansko i kanadsko državljanstvo.