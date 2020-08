'Bio sam zvijezda na Peščenici jer sam kvartu napisao himnu'

Hip-hoper iz Soma Dollara Zlatan Hrle bio je dio svjetske A-lige, no važnije od tih faca su mu supruga i njihova djeca, koju danas uči svemu što su njega naučili njegovi roditelji

<p>Volim se družiti sa starijim ljudima. Puni su iskustva, znaju prenijeti životne mudrosti koje se, nažalost, danas gube, kaže nam<strong> Zlatan Hrle</strong>, frontman Soma Dollara.</p><p>Nedavno je s <strong>Mirom Ungarom </strong>snimio “Zagreb2”, a 2012. je s<strong> Jimmyjem Stanićem</strong> pjevao “Zagreb, Amerika u malom”.</p><p>- Nikad neću od Jimmyja ‘preuzeti’ njegov šarm i glas, to se ne može. Od njega i Mire Ungara puno sam naučio, kako se treba ponašati zreo muškarac, o finoći, ponašanju, držanju, sjedenju... cijela njihova pojava, u tom ležernom ponašanju, odiše finoćom - priča Hrle.</p><p>Smatra da su baš oni istinske zvijezde, no i fanove njegovih Soma Dollara jako je obradovao novi hit. “Uuu, da se barem Soma Dollara vrati!” samo je jedan od komentara na “Zagreb 2”.</p><p>- Lijepo je čuti, kako ne. Prepoznaju me ljudi, prilaze. To znači da si ostavio trag. I još vele da si Miro i ja jako pašemo, da ja dajem dinamiku, a on toplinu. Puno me ljudi zvalo, kažu da si pašemo i po godinama, ja izgledam starije, on mlađe - kaže Hrle.</p><p>Rado priča o hip-hopu. Nije to, ističe, samo pjevanje o drogi, socijali, problemima. To je pokret koji može pjevati i o lijepom stvarima.</p><p>- To je vrsta glazbenog izričaja gdje smo mi koji ne znamo pjevati dobili svojih pet minuta. Nemam raspon glasa, ali mogu brzo pričati. Hrvatska je, nažalost, jedna od rijetkih zemalja u kojima hip-hop nije uspio. Kod nas su svi stali, a bili su tu i El Bahattee, i Tram11, i Bolesna braća, i Edo Maajka, koji je zadnji opstao. Jedino je TBF našao spregu između popa i hip-hopa - govori.</p><p>Bez gorčine priča kako ta grupacija nikad nije u svoj krug prihvatila Soma Dollara, iako su se svi od prije poznavali.</p><p>- Kad smo prvi dobili sponzore, gnušali su se, kad smo išli u neke preteče reality showa tipa ‘izaberi lijepog dečka’, onda su nas vrijeđali, a danas mole da ih prime u neki reality. S Renmanom sam bio dobar, najbolji je po meni u Hrvatskoj ikad, vrhunski u svemu, a nije napravio karijeru kakvu je trebao - kaže.</p><p>Soma Dollara se raspao kad je 2005. Hrle imao prometnu i okrenuo se mirnijem životu. Bavio se spikiranjem, promocijama, radio u nogometnom svijetu i maknuo se od mladenačkog bavljenja glazbom. Ima sina <strong>Ivora</strong> (12) i kćer<strong> Lauru </strong>(9) i obitelj mu je na prvome mjestu. Želi im usaditi ono čemu su njega naučili njegovi roditelji, majka <strong>Kata</strong> i otac <strong>Hilmo</strong>, na čemu im je danas neizmjerno zahvalan.</p><p>- Govorim im da nema laganja jer je laganje slabost. Osim onih bijelih laži. Učim ih i skromnosti, tako će izrasti u kvalitetne ljude - govori.</p><p>Kći Laura velika je nada hrvatskog tenisa, a sin Ivor voli i igra košarku u KK Maksimir. Dao je 25 koševa u sezoni. Nijedan u ocu ne vidi hip-hop zvijezdu.</p><p>- Kći mi kaže da je sramotim, a sinu je to lijepo. Neki dan se izgubio na Pagu, pa se popeo na gradski most i vikao: ‘Ljudi, ja sam sin od Zlatana iz Soma Dollara, ako ste ga vidjeli, recite mu da sam tu. Vi poznajete mog tatu’ - smije se Hrle.</p><p>Sa suprugom <strong>Justynom </strong>je od početka iskreno razgovarao, vrlo brzo je upoznao s obitelji. Objasnio joj je što je showbizz, slikanje s golim ženama...</p><p>- Jedno je estrada, a drugo život iza pozornice - kaže.</p><p>Radio je po svijetu, bio je i na dodjeli Oscara, ali ističe da ni s jednom od svjetskih faca nije sjedio i pričao.</p><p>- Susreo sam se s mnogima, a fascinirala me pojava i gracioznost Whitney Houston. Ne znam jesam li u životu vidio nekog tko me tako izbacio iz sjedala kao ona. I to u tako glamuroznom okruženju. Isticala se, a nije imala ni najbolju frizuru ni najskuplju haljinu. Bila je posebna, odisala je finoćom - kaže Hrle, koji danas živi mirnim, sportskim životom.</p><p>O sebi kaže da nikad nije ni bio zvijezda. U jednom je trenutku bio najpopularniji na Peščenici jer je napravio izuzetno slušanu pjesmu, iza nje su stajali<strong> Željko Malnar </strong>i ekipa iz “Noćne more”. Himnu Peščenice. Dane provodi na sportskim terenima. Ima teniski klub Reket u kojemu je donedavno trenirao kćer, a sad ju je, za višu razinu, predao u druge ruke. Sa sinom često trenira košarku. Nada se skorašnjoj promociji pjesme “Zagreb2” u Ungarovu klubu Kontesa.</p><p>- Nadajmo se da stožer neće dotad zatvoriti klubove, inače ćemo morati s pjesmom izaći van. Ne možemo je više čuvati - kaže.</p>