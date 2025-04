Bio u Superstaru, a sad ima svoj podcast. Za 24sata kaže: 'Nema smisla da mi Luka Modrić dođe'

Marko Martinović (23) mladi je hrvatski glazbenik koji je osvojio javnost još prije nekoliko godina predstavljajući Hrvatsku na Euroviziji mladih glazbenika, ali i prošle godine u emisiji Superstar. Sada je pokrenuo glazbeni podcast 'Priče između nota' u kojem dovodi razne glazbenike. Do sada je doveo već desetak poznatih glazbenika među kojima su i Jacques Houdek, Matija Cvek, Siniša Biško, Lu Jakelić i mnogi drugi.

- Prije podcasta bavio sam se vlogovima koji su krenuli kao neki hobi. S vremenom se to počelo pretvarati u nešto ozbiljnije, ali mučilo me što nisam mogao biti previše aktivan u tome. U današnje vrijeme važno je biti aktivan ako želiš da te ljudi primijete na društvenim mrežama. Ako te nema dugo, ljudi koji aktivno stvaraju kontent te pojedu - rekao nam je Marko.

Foto: RTL

Dugo je razmišljao o tome što bi mogao napraviti te se na kraju odlučio za podcast za koji smatra da je edukativan.

- Ja sam glazbenik i to je moje glavno zanimanje. Gosti koje dovodim isto na neki način dobiju reklamu. Također, to su najčešće glazbenici koji imaju već puno iskustva u svojoj karijeri pa onda na neki način svoje znanje i iskustvo prenesu na gledatelje - ispričao je.

U timu na njegovom podcastu radi čak šest ljudi, a spomenuo je i kako nisu uvijek svi za suradnju.

- Ne bih se mogao sam baviti ovim podcastom. Imam puno hobija u životu i mislim da kada bih bio sam u ovom projektu da bih trebao samo to raditi u životu i ništa više. Previše je to posla za jednu osobu. Što se tiče gostiju, neke ljude sam poznavao privatno pa sam ih zvao, a nekima se moj tim javi. Jednostavno je, ili ćeš dobiti da ili ne. Ako kažu da, u plusu sam.

Otkrio je i koju zvijezdu je pozvao, ali na kraju nije došla.

- U početku sam zvao neke veće glazbenike kojima ne treba reklama. Jelena Rozga rekla je da trenutno nije zainteresirana. Puno njih zapravo bude zainteresirano, ali s obzirom na to da su poznatiji, najčešće kažu da mogu tek za pola godine. Osim toga, kada sam u početku zvao ljude nisam im imao što za pokazat, odnosno nisam im mogao objasniti kako to izgleda - priznao je Marko.

Sa svim glazbenicima koji su sudjelovali u podcastu ostao je u dobrom odnosu, ali priznao je da se jedan ipak posebno istaknuo.

Foto: screenshot/Youtube

- Mogu reći da me jako pozitivno iznenadio Siniša Biško. On mi je bio prvi gost i to mi je zapravo najgledaniji video. Nisam ga prije poznavao i nisam imao nikakvo konkretno mišljenje o njemu, ali od kada sam ga upoznao ostao mi je u jako dobrom sjećanju - otkrio je.

Podcast je dobio ime 'Priče između nota' zbog glazbene tematike, ali i zbog toga što se, uz pričanje, u podcastu i pjeva. Marko je često na društvenim mrežama spominjao da je ovo prvi takav podcast na svijetu.

- Stvarno sam tražio, možda nisam našao, ali gledao sam i u Hrvatskoj i vani bilo kakav podcast gdje se direktno priča samo o glazbi, ali nisam našao. Znam da ima sličnih stvari poput reakcije na neku pjesmu i slično, ali nisam nigdje našao podcast u kojem se dovode isključivo glazbenici. Većina podcasta funkcionira tako da se dovode ljudi iz svih djelatnosti. Ne želim dovesti Luku Modrića, iako je on meni drag, pa da mi priča o nogometu kad ja ne znam ništa o tome, a on ne zna stisnuti tipku na klaviru. Pričali bi mi, ali onda bi ovaj podcast izgubio svoju svrhu - dodao je Marko.

Marko svira više instrumenata, a harmoniku je naučio svirati u osnovnoj glazbenoj školi kada je imao samo 10 godina. Ima i svoj M2 Band Novska, a spomenuo je i da ga najviše podržavaju njegova obitelj i prijatelji.

Foto: screenshot/Youtube

- Njihova podrška uvijek je bila tu. Moje sestre su već prije znale što je podcast, ali roditelji nisu poznavali taj format. Njima je to bilo zanimljivije od vlogova jer se ipak bavi nekim zrelijim temama. Prijatelji su isto tako navikli da se bavim sa svime i svačime. Ali moram reći da mi nije toliko važno što drugi misle, ako se meni nešto sviđa, ja ću to raditi - zaključio je Marko.