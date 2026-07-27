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Biografija: Bruce Willis

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Biografija: Bruce Willis
Foto: Privatna arhiva/Facebook
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Otkrijte fascinantnu životnu priču Brucea Willisa – od teških početaka i borbe s mucanjem do planetarne slave ulogom Johna McClanea. Saznajte kako je ovaj karizmatični glumac oblikovao Hollywood, ali i svoj privatni život kroz ljubavi, izazove i borbu s bolešću.

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Kada pomislite na neustrašive akcijske junake, teško da netko može nadmašiti karizmu, humor i ranjivost Brucea Willisa. No, put do statusa holivudske ikone bio je sve samo ne lagan. Willisova životna priča je poput scenarija za film: puna obrata, padova i trijumfa, a iznad svega – ljudskosti.

Djetinjstvo pod sjenom rata i borba s mucanjem

Rođen 19. ožujka 1955. u vojnoj bazi Idar-Oberstein u Njemačkoj, Bruce je bio najstarije dijete američkog vojnika Davida i Njemice Marlene. Obitelj se ubrzo nakon očeva povratka iz vojske seli u Penns Grove, New Jersey, gdje Willis odrasta u radničkoj četvrti. Njegovo djetinjstvo obilježila je borba s mucanjem, zbog kojeg se osjećao drugačije i povučeno. No, upravo je gluma na školskim daskama donijela preokret – na pozornici je, kako je sam rekao, prvi put mogao govoriti slobodno.

Nakon završetka srednje škole, Willis je radio kao zaštitar i dostavljač, ali ga je tragedija – smrt kolege na poslu – potaknula da ponovno razmisli o životnom putu. Gluma je postala njegov izlaz i spas, a ubrzo je upisao dramski program na Sveučilištu Montclair State. Ipak, nemirni duh i velika želja za uspjehom odvode ga u New York, gdje danju traži audicije, a noću radi kao konobar u poznatim barovima Manhattana.

Prvi koraci i neočekivani proboj

Willisova upornost i šarm napokon su se isplatili kada je 1985. godine, među tri tisuće kandidata, dobio ulogu Davida Addisona Jr. u seriji "Slučajni partneri" (Moonlighting). Serija je postala hit, a Willis je osvojio Zlatni globus i Emmyja, te stekao reputaciju duhovitog i nepredvidivog glumca. No, prava eksplozija karijere uslijedila je 1988. godine s ulogom policajca Johna McClanea u "Umri muški" (Die Hard). Willis je redefinirao akcijski žanr: njegov McClane nije bio nedodirljivi superheroj, već običan čovjek s manama i strahovima, ali i neuništivom voljom. Film je postao globalni fenomen, a Willis – nova holivudska zvijezda.

REUTERS/PIXSELL
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
SLAVI 71. ROĐENDAN Bio je sinonim za akcijski film i karizmu, a danas vodi bitku s bolešću koja je promijenila sve
Bio je sinonim za akcijski film i karizmu, a danas vodi bitku s bolešću koja je promijenila sve

Usponi, padovi i trajna snaga

Devedesete su za Willisa bile razdoblje uspona i padova. Nakon uspjeha nastavaka "Umri muški", uslijedili su komercijalni i kritički promašaji poput "Vatrometa taštine" i "Hudson Hawka". Ipak, Willis se uvijek iznova vraćao u igru. Uloga boksača Butcha Coolidgea u Tarantinovom "Paklenom šundu" (Pulp Fiction) vratila ga je među najtraženije glumce. Slijedili su hitovi "Dvanaest majmuna", "Peti element", "Armageddon" i nezaboravni psihološki triler "Šesto čulo" – film koji je oduševio kritiku i publiku te mu donio novu generaciju obožavatelja.

Willis je tijekom karijere pokazao nevjerojatnu žanrovsku širinu. Bio je akcijski junak, komičar, dramski glumac, pa čak i pjevač – njegov album "The Return of Bruno" iz 1987. godine postao je iznenađujući hit. Iako su neki pokušaji izvan glume bili manje uspješni, Willis je ostao upamćen po autentičnosti i spremnosti da riskira.

Privatni život pod povećalom javnosti

Bruce Willis nije bio samo filmska zvijezda, već i miljenik tabloida. Njegov brak s Demi Moore bio je jedan od najpraćenijih u Hollywoodu. Par je dobio tri kćeri – Rumer, Scout i Tallulah – i iako su se razveli 2000. godine, ostali su u prijateljskim odnosima, što je rijetkost među slavnim osobama. Willis je kasnije pronašao sreću s manekenkom Emmom Heming, s kojom ima dvije kćeri. Njegova iskrenost o očinskim izazovima i ranjivosti nakon razvoda, ali i prijateljstvo s bivšom suprugom i njenim novim partnerom Ashtonom Kutcherom, pokazali su njegovu zrelost i toplinu.

Willis je poznat i po svojoj potpori američkim vojnicima, što je povezano s vlastitim odrastanjem u vojnoj obitelji. Često je posjećivao trupe u Iraku, a jednom je čak kupio 12.000 kutija kolačića izviđačica kako bi ih poslao vojnicima na Bliskom istoku.

Političke i društvene strasti

Iako je često isticao da je apolitičan, Willis je javno podržavao pravo na posjedovanje oružja, kritizirao vladinu birokraciju i lobiste te zagovarao veće plaće za nastavnike i policajce. Njegova politička stajališta bila su ponekad kontradiktorna, ali uvijek iskrena i neovisna.

Zadnje poglavlje: borba s bolešću i dostojanstveni oproštaj

U kasnijim godinama, Willis je nastavio raditi, često u niskobudžetnim filmovima koji nisu postigli veći uspjeh. No, 2022. godine njegova obitelj objavila je da se povlači iz glume zbog dijagnoze afazije, a godinu kasnije potvrđeno je da boluje od frontotemporalne demencije. Njegova supruga Emma Heming javno je progovorila o izazovima skrbi za oboljelog partnera i važnosti podizanja svijesti o toj bolesti. Willis je, unatoč svemu, ostao okružen ljubavlju obitelji, a njegovo dostojanstvo i hrabrost u najtežim trenucima inspirirali su mnoge.

Motherless Brooklyn Premiere - 57th New York Film Festival
Motherless Brooklyn Premiere - 57th New York Film Festival | Foto: PA Images/PIXSELL
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Naslijeđe i utjecaj

Bruce Willis nije bio samo akcijski junak – bio je simbol običnog čovjeka koji se, unatoč svim slabostima, bori do kraja. Njegove su uloge ostavile trajan pečat na filmskoj industriji, a lik Johna McClanea postao je sinonim za borbenost, humor i ljudskost. Willis je osvojio brojne nagrade, uključujući Zlatni globus, dva Emmyja i zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih. Njegovi filmovi zaradili su milijarde dolara, ali ono što ga čini posebnim jest autentičnost, neposrednost i sposobnost da publiku natjera da navija za autsajdera.

Danas, dok se bori s bolešću, Bruce Willis ostaje inspiracija – ne samo kao glumac, već i kao čovjek koji je svojim životom pokazao da su ranjivost i snaga neraskidivo povezani. Njegova priča podsjeća nas da heroji nisu uvijek oni koji ne osjećaju strah, već oni koji ga, unatoč svemu, nadvladaju.

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