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Biografija: Charlie Sheen

Piše 24sata,
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Biografija: Charlie Sheen
Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL
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Otkrijte nevjerojatnu životnu priču Charlieja Sheena – od djetinjstva u sjeni slavnog oca, zvjezdanih filmskih i TV uloga, pa sve do burnih skandala, borbe s ovisnostima i javnog priznanja HIV dijagnoze. Magazin-style biografija o jednom od najkontroverznijih glumaca Hollywooda.

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Kad pomislite na holivudsku zvijezdu s više života od mačke, vjerojatno vam na pamet padne ime Charlie Sheen. Rođen kao Carlos Irwin Estévez 3. rujna 1965. u New Yorku, Charlie je bio predodređen za svjetla reflektora. Njegov otac, legendarni Martin Sheen, i majka Janet Templeton, umjetnica, ugradili su mu u gene ljubav prema umjetnosti, ali i nemirni duh koji će ga pratiti cijeli život.

Djetinjstvo u sjeni slavnog oca

Charlie je odrastao u obitelji gdje je gluma bila svakodnevica. Najmlađi od četvero djece, s braćom Emiliom i Romanom te sestrom Renée, svi aktivni u industriji zabave, Sheen je rano okusio svijet iza kamere. Prvi put se pojavio na filmu s devet godina – i to u očevom filmu "The Execution of Private Slovik". Obitelj se ubrzo preselila u Malibu, gdje je Charlie pohađao Santa Monica High School. Tamo je briljirao kao bacač u baseball timu, ali i otkrio strast prema filmu, snimajući amaterske uratke s bratom Emiliom i prijateljima Robom Loweom i Seanom Pennom.

No, buntovni duh nije ga zaobišao: tjedan dana prije mature izbačen je iz škole zbog loših ocjena i markiranja. Umjesto da žali za propuštenim, Charlie odlučuje slijediti očev put i uzima umjetničko ime Charlie Sheen – kombinaciju obiteljskog nasljeđa i američkog identiteta.

Zvjezdani uspon: Od Vijetnama do Wall Streeta

Sheenov proboj dolazi sredinom 80-ih. Nakon uloga u "Red Dawn" i "Lucas", 1986. godine dobiva glavnu ulogu u kultnom ratnom filmu "Vod smrti" (Platoon) Olivera Stonea. Film je osvojio četiri Oscara i lansirao Charlieja među najtraženije mlade glumce. Uslijedila je suradnja s ocem i Michaelom Douglasom u "Wall Streetu" – filmu koji je definirao duh osamdesetih i donio mu status zvijezde.

Sheen je redom nizao uspjehe: "Major League" (1989.), "Hot Shots!" (1991.) i njegov nastavak, "The Three Musketeers" (1993.), dokazali su njegovu svestranost – podjednako uvjerljiv u drami i komediji. Kritičari su ga često uspoređivali s ocem, ističući sličnosti u energiji i karizmi.

U.S. actor Charlie Sheen speaks during 'An Evening with Charlie Sheen' in London
U.S. actor Charlie Sheen speaks during 'An Evening with Charlie Sheen' in London | Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Jeste li ga gledali? Između iskrenosti i promocije: Dokumentarac o Charlie Sheenu podijelio kritičare i publiku
Između iskrenosti i promocije: Dokumentarac o Charlie Sheenu podijelio kritičare i publiku

Televizijska era i status najplaćenijeg glumca

Iako je film bio njegova prva ljubav, Sheen je početkom 2000-ih osvojio i televiziju. Nakon što je zamijenio Michaela J. Foxa u seriji "Spin City", osvojio je Zlatni globus. No, svjetsku slavu i nevjerojatnu zaradu donosi mu sitcom "Dva i pol muškarca" (Two and a Half Men), gdje je briljirao kao hedonistički Charlie Harper. U jednom trenutku, Sheen je postao najplaćeniji TV glumac na svijetu, zarađujući čak 1,8 milijuna dolara po epizodi.

Iza kulisa: Skandali, ovisnosti i osobne bitke

Sheenov privatni život često je bio jednako buran kao i uloge koje je tumačio. Tri braka – najpoznatiji s glumicom Denise Richards – petero djece, veze s porno-zvijezdama i modeli, stalno su punili naslovnice tabloida. Bio je na odvikavanju od droge, alkohola i seksa, a njegova borba s ovisnostima često je bila javna.

Godine 2011. dolazi do kulminacije: nakon serije javnih ispada, uvreda na račun tvorca serije Chucka Lorreja i priznanja o zloupotrebi supstanci, Sheen je otpušten iz "Dva i pol muškarca". Njegov javni "meltdown" – tvrdnje da ima "tiger blood", "Adonis DNA" i da je "pobjednik" – postale su viralne, a Sheen je postao simbol holivudskog samouništenja i istovremeno internetska legenda.

Anger Management i pokušaji povratka

Unatoč svemu, Sheen se nije predao. Godine 2012. pokreće novu seriju "Anger Management" na FX-u, koja ruši rekorde gledanosti. Povremeno se vraća filmu ("Machete Kills", "9/11"), a 2025. Netflix objavljuje dokumentarac "aka Charlie Sheen" koji bez uljepšavanja prikazuje njegov život, padove i pokušaje iskupljenja.

Javno priznanje HIV dijagnoze – "Charlie Sheen efekt"

Jedan od najhrabrijih poteza u njegovom životu dogodio se 2015., kada je javno priznao da je HIV pozitivan. Ova objava izazvala je globalni val interesa za testiranje i prevenciju HIV-a – fenomen koji su stručnjaci nazvali "Charlie Sheen efekt". Iako je priznao da je milijune dolara potrošio na zataškavanje dijagnoze, Sheen je postao simbol borbe protiv stigme i inspiracija mnogima.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
SASVIM ISKRENO Skandali, poroci i pad: Netflix donosi priču Charlieja Sheena
Skandali, poroci i pad: Netflix donosi priču Charlieja Sheena

Nezaobilazna kontroverza i aktivizam

Charlie Sheen nije izbjegavao kontroverze: javno je preispitivao službenu verziju 11. rujna, istupao protiv cijepljenja i otvoreno govorio o svojim političkim stavovima. Unatoč svemu, ostao je angažiran u humanitarnom radu – donirao je milijune za borbu protiv raka dojke i AIDS-a, te sudjelovao u brojnim kampanjama za pomoć najugroženijima.

Nasljeđe i današnji život

Danas, Charlie Sheen živi mirnije, daleko od divlje prošlosti, ali i dalje pod budnim okom javnosti. Njegova priča je podsjetnik da iza svake holivudske zvijezde stoji stvaran čovjek – sa snovima, slabostima, padovima i povratcima. Neki ga pamte kao nepopravljivog lošeg dječaka, drugi kao glumačku ikonu, a treći kao čovjeka koji je, unatoč svemu, ostao svoj.

Charlie Sheen nije samo ime na filmskim plakatima – on je simbol uspona, padova i vječne borbe za novi početak. Njegova priča i dalje intrigira, inspirira i podsjeća: u Hollywoodu, kao i u životu, ništa nije nemoguće.

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