SASVIM ISKRENO

Skandali, poroci i pad: Netflix donosi priču Charlieja Sheena

Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Nakon sedam godina trijeznosti, Charlie Sheen spreman je progovoriti o svom burnom životu te odnosima s obitelji i prijateljima. Dvodijelni dokumentarac na Netflixu će biti premijerno prikazan 10. rujna.

Najplaćeniji TV glumac svih vremena, kontroverzni Charlie Sheen (59), otvoreno će progovoriti o svom životu i paklu ovisnosti u novom Netflixovom dokumentarcu naziva 'Aka Charlie Sheen'.

Sheen je bio vječna tema tabloida, a sada je konačno spreman govoriti o tome što se zapravo događalo iza kamera. Sve će se otkriti u dvodijelnom dokumentarcu koji će se na Netflixu premijerno prikazati 10. rujna, a za režiju je zaslužan Andrew Renzi

HTJELA IH ZAŠTITI Richards o razvodu od Sheena: 'Pitala sam se bi li željela da mi kćeri budu s takvim čovjekom?'
Aka Charlie Sheen priča je o pobjedi, porazu i cijeni preživljavanja pod najsjajnijim reflektorima i najtamnijim sjenama Hollywooda. Film prati Sheenov meteorski uspon, njegove padove koji su donijeli naslovnice i osobne bitke koje su postale javni spektakli, najavljuje Netflix.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sheen je trijezan već sedam godina, pa se sada suočava s glasinama, skandalima i samoizazvanim kaosom. S humorom, slomljenim srcem i osvježavajućom iskrenošću, prisjeća se svojih najluđih trenutaka i teških lekcija koje su uslijedile.

Redatelj Renzi je mjesecima stjecao njegovo povjerenje prije nego što su se kamere uopće pokrenule.

- Tip poput njega ima puno toga za ponuditi svijetu tom pričom - kaže Renzi.

VELIKI ZAVODNIK Sheen je godinama bio ovisnik, spavao je s 5000 žena, milijune je potrošio na alimentaciju...
- Mnogo puta se bojimo čuti od ljudi koji su učinili stvari s kojima se možda ne slažemo, a zapravo bismo ih trebali slušati. Tko bi bio bolji da otkrije takve stvari i govori o tim pogrešnim koracima? Smatram da je to prekrasan zaplet - dodao je.

Foto: screenshot/Pink Tv

Dokumentarac 'Aka Charlie Sheen' sadrži otkrivajuće intervjue s onima koji najbolje poznaju Sheena, od obitelji i prijatelja do holivudskih insajdera - pa čak i njegovog bivšeg dilera droge.

Intervjui s Denise Richards, Heidi Fleiss, Jonom Cryerom, Seanom Pennom, Ramonom Estevezom, Brooke Mueller, Chrisom Tuckerom i drugima pomažu u slaganju priče o čovjeku čija je želja za samouništenjem ostavila složeni vrtlog divljenja, žaljenja, suosjećanja i ogorčenosti.

JAGGER, RODMAN, HEFNER... FOTO Lista slavnih koji su u krevet odveli tisuće dama: Tu su glumci, sportaši, političari...
Iako su Sheenov otac Martin i brat Emilio Estevez odbili stati pred kamere, Renzi kaže da su mu pružili podršku. 

Osim dokumentarca, Sheen 9. rujna izdaje i memoare 'The Book of Sheen'. Knjiga će imati i promotivnu turneju od pet nastupa, a počinje 8. rujna u New Yorku.

