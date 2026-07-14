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Biografija: Grace Kelly

Piše 24sata,
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Biografija: Grace Kelly
Foto: 24sata
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Otkrijte nevjerojatnu životnu priču Grace Kelly – od zlatnog Hollywooda do blještavila Monaka, njezinih filmskih uspjeha, ljubavi s knezom Rainierom III. i naslijeđa koje je ostavila kao modna i humanitarna ikona.

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U svijetu gdje su bajke rijetko stvarne, život Grace Kelly bio je izuzetak – priča o američkoj djevojci koja je osvojila Hollywood, a zatim postala prava princeza. Njezin životni put, prepun glamura, talenta i hrabrosti, ostavio je neizbrisiv trag u filmskoj povijesti, ali i u srcima milijuna ljudi diljem svijeta.

Rođena 12. studenog 1929. u Philadelphiji, Grace Patricia Kelly odrasla je u imućnoj i uglednoj obitelji irskog i njemačkog podrijetla. Njezin otac, John Brendan Kelly st., bio je trostruki olimpijski pobjednik u veslanju i uspješan građevinski poduzetnik, dok je majka Margaret Katherine Majer predavala tjelesnu kulturu na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Odrastanje u strogo katoličkom duhu, uz iznimnu obiteljsku podršku, oblikovalo je Graceinu disciplinu, ali i njezinu želju da ostvari vlastite snove.

Već kao djevojčica, Grace je pokazivala sklonost scenskoj umjetnosti – nastupala je u školskim predstavama i modnim revijama. Nakon završene privatne škole, usprkos očevoj skepsi prema glumačkom pozivu, 1947. godine upisuje prestižnu Američku akademiju dramskih umjetnosti u New Yorku. Njezin put nije bio lagan: odbijena od nekoliko fakulteta i suočena s predrasudama prema glumicama, Grace je uporno gradila karijeru, radeći kao model i nastupajući u kazališnim predstavama.

Filmska zvijezda u usponu

Prvi proboj na Broadwayju ostvarila je 1949., a filmski debi imala je 1951. u filmu "Četrnaest sati". Pravu pozornost Hollywooda privukla je već iduće godine, kad je uz Garyja Coopera zaigrala u legendarnom vesternu "Točno u podne". No, bila je to tek najava meteorskog uspona – u pustolovnom filmu "Mogambo" (1953.) s Clarkom Gableom i Avom Gardner, Grace je dobila prvu nominaciju za Oscara.

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Unuka slavne Grace Kelly uživa u Hrvatskoj: Skinula se u bikini


Godina 1954. donosi joj najprestižniju nagradu filmske industrije – Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu u drami "Provincijalka". Kritičari su hvalili njezinu suptilnost i emocionalnu dubinu, a publika je obožavala njezin spoj elegancije i ranjivosti. Iste godine, Alfred Hitchcock prepoznaje Gracein potencijal i daje joj ključne uloge u svojim remek-djelima: "Nazovi M radi ubojstva" i "Prozor u dvorište". Hitchcock je u njoj pronašao idealnu "hladnu plavušu" – sofisticiranu, ali s pritajenom strašću, što je postalo njezin zaštitni znak.

24 sata
Foto: 24 sata video


U filmu "Drž'te lopova" (1955.) uz Caryja Granta, Grace je potvrdila status modne i filmske ikone. Njezina odjeća, držanje i šarm postali su predmet divljenja i oponašanja diljem svijeta. U samo pet godina, Grace Kelly je snimila jedanaest filmova i osvojila srca gledatelja, ali i kritičara, koji su je proglasili jednom od najvećih glumica svoje generacije.

43 GODINE BEZ SJAJNE ZVIJEZDE Grace Kelly bila je više od dive i holivudske princeze, njeno ime bilo je sinonim za eleganciju...
Grace Kelly bila je više od dive i holivudske princeze, njeno ime bilo je sinonim za eleganciju...


Iz Hollywooda u bajku – princeza od Monaka Na vrhuncu slave, 1956. godine, Grace Kelly donosi odluku koja će šokirati svijet – napušta Hollywood kako bi se udala za monegaškog kneza Rainiera III. Njihov susret na Filmskom festivalu u Cannesu 1955. bio je sudbonosan. Nakon kratke, ali intenzivne veze, 18. travnja 1956. održano je vjenčanje stoljeća u Monaku, praćeno kamerama i uzvanicima iz cijelog svijeta. Graceina vjenčanica, poklon MGM studija, i danas je simbol vjenčane elegancije.

Ulaskom u kneževsku obitelj, Grace postaje kneginja od Monaka i posvećuje se novoj ulozi: supruzi, majci i humanitarki. S Rainierom je imala troje djece – Caroline, Alberta i Stéphanie. Iako su mnogi očekivali da će se vratiti filmu, Grace je ostala vjerna svojim dužnostima princeze. Pokrenula je brojne humanitarne inicijative, posebno usmjerene na djecu i razvoj umjetnosti. Osnovala je Zakladu princeze Grace, a njezina organizacija AMADE Mondiale stekla je međunarodno priznanje za rad na zaštiti prava djece.

Stil, utjecaj i trajna inspiracija

Grace Kelly nije bila samo filmska zvijezda i princeza – bila je i globalna modna ikona. Njezin besprijekoran stil, jednostavna, ali sofisticirana odjeća, i danas je uzor dizajnerima i slavnim osobama. Torbica Hermès, koju je nosila kako bi prikrila trudnoću, postala je poznata kao "Kelly bag" i ostala sinonim luksuza. Uvrštena je u International Best Dressed List Hall of Fame, a njezina vjenčanica i garderoba izloženi su u najprestižnijim muzejima.

VJENČALI SE PRIJE 70 GODINA Bila je najplaćenija glumica na svijetu, a onda je odustala od svega zbog princa od Monaka
Bila je najplaćenija glumica na svijetu, a onda je odustala od svega zbog princa od Monaka


Gracein utjecaj nije prestao ni nakon njezine prerane smrti. Njezina djela i dalje žive kroz zaklade, nagrade za mlade umjetnike i brojne humanitarne projekte. U filmskoj povijesti ostala je upamćena kao jedna od najblistavijih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, a u Monaku kao omiljena princeza koja je spojila američki san i europsku tradiciju.

Tragičan kraj i vječna slava

U rujnu 1982., Grace Kelly doživjela je tešku prometnu nesreću na zavojitoj cesti prema Monte Carlu, nakon što je pretrpjela moždani udar za volanom. Preminula je dan kasnije, u 53. godini, ostavivši svijet u šoku i tuzi. Njezin sprovod okupio je svjetsku elitu, a tisuće ljudi oprostilo se od princeze koja je živjela bajku, ali ostala skromna i bliska običnim ljudima.

Danas, više od četiri desetljeća nakon njezine smrti, Grace Kelly ostaje simbol elegancije, dobrote i hrabrosti. Njezina priča podsjeća nas da su i najveće bajke ispisane stvarnim životom, odricanjima i ljubavlju. Bila je i ostala – prava princeza, u svakom smislu te riječi.

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