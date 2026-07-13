Biografija: Leonardo DiCaprio

Leonardo Wilhelm DiCaprio rođen je 11. studenog 1974. u Los Angelesu, Kalifornija, kao jedino dijete Georgea DiCapria, underground strip crtača i izdavača stripova, te Irmelin Indenbirken, njemačke pravne vježbenice. Njegovo ime nije slučajno – majka ga je osjetila prvi put kako se miče dok je stajala ispred slike Leonarda da Vincija u Firenci. Ova anegdota, gotovo filmska, nagovijestila je da će Leonardo biti predodređen za umjetnost i svjetsku slavu.



Djetinjstvo mu nije bilo bajno. Roditelji su mu se razveli kad je imao samo godinu dana, a Leonardo je većinu vremena provodio s majkom, često mijenjajući adrese u ne baš glamuroznim četvrtima Los Angelesa. Odrastao je u okruženju koje nije bilo tipično za buduću hollywoodsku zvijezdu – kriminal, prostitucija i siromaštvo obilježili su njegove najranije godine. No, upravo su ti izazovi oblikovali njegovu osjetljivost prema svijetu i kasniju strast za angažmanom u društvenim i ekološkim pitanjima.



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Prvi doticaj s glumom Leonardo je imao već kao dijete, oduševljen mogućnošću da imitira ljude i izazove reakcije okoline. U djetinjstvu je sanjao da postane ili glumac ili morski biolog, ali ljubav prema performansu prevagnula je. Već s 12 godina tražio je agenta – iako su mu mnogi govorili da bi trebao promijeniti ime u "Lenny Williams" kako bi bio prihvatljiviji američkoj publici, Leonardo je odlučno odbio. Ustrajnost se isplatila – nakon stotina audicija, počeo je dobivati prve uloge u reklamama, a ubrzo i na televiziji.



Prvi značajniji uspjesi došli su kroz serije "Parenthood" i "Growing Pains", gdje je upoznao Tobeyja Maguirea, s kojim će ostati blizak prijatelj cijeli život. Filmski debi imao je 1991. u hororu "Critters 3", ali prava prekretnica bila je 1993. kad je, sa samo 19 godina, za ulogu mentalno zaostalog dječaka u filmu "Što muči Gilberta Grapea" nominiran za Oscara. Kritika je bila oduševljena, a Leonardo je pokazao nevjerojatnu zrelost i posvećenost glumi.





Sljedeće godine donose niz izazovnih i raznolikih uloga – od mladog pjesnika Arthura Rimbauda u "Potpunoj pomrčini", preko ovisnika o heroinu u "Dnevniku košarkaša", do modernog Romea u Luhrmannovoj ekranizaciji "Romea i Julije". No, svjetska slava i status superzvijezde dolaze 1997. s ulogom Jacka Dawsona u "Titanicu". Film je postao najgledaniji na svijetu, osvojio 11 Oscara, a Leonardo je postao lice generacije – predmet obožavanja i medijske opsesije, što će kasnije opisati kao iznimno zahtjevno razdoblje.



Nakon "Titanica" DiCaprio je svjesno izbjegavao "sigurne" romantične uloge i tražio kompleksnije likove. Slijedile su suradnje s redateljskim velikanima: Steven Spielberg ga je angažirao u "Uhvati me ako možeš", a s Martinom Scorseseom razvija jedan od najvažnijih kreativnih tandema suvremenog filma. "Bande New Yorka", "Avijatičar" (za koji je dobio Zlatni globus), "Pokojni" i kasnije "Vuk s Wall Streeta" i "Otok Shutter" – svaki od tih filmova potvrđuje njegovu sposobnost da se iznova transformira, igrajući likove na rubu, s unutarnjim sukobima i nesigurnostima.



CAN, Toronto Film Festival | Foto: EXPA/PIXSELL



Njegova posvećenost glumi često ide do krajnosti – za ulogu u "Povratniku" (2015.), koja mu je napokon donijela Oscara, jeo je sirovo meso, spavao u životinjskoj koži i učio jezike američkih Indijanaca. Kritičari su ga proglasili jednim od najhrabrijih i najpredanijih glumaca svoje generacije. S godinama je Leonardo postao sinonim za uloge antiheroja, ljudi na rubu, likova koji nose težinu prošlosti i složene unutarnje svjetove.



No, DiCaprio nije samo filmska zvijezda. Strastveni je ekološki aktivist – još 1998. osniva vlastitu zakladu za zaštitu okoliša, donira milijune za borbu protiv klimatskih promjena, sudjeluje u UN-ovim inicijativama i snima dokumentarce s temama održivosti i ugroženih vrsta. Njegova predanost prirodi često je bila meta kritika zbog korištenja privatnih aviona i jahti, no Leonardo se uvijek vraća na teren, podržavajući akcije diljem svijeta – od zaštite rijeka u Bosni i Hercegovini do spašavanja gorila u Africi.





Privatni život DiCaprija često je pod povećalom tabloida, osobito zbog veza s poznatim manekenkama i zvijezdama, ali on rijetko govori o intimi. Vlasnik je kuća u Los Angelesu i New Yorku, a na otoku u Belizeu planira izgraditi ekološko odmaralište. Unatoč bogatstvu i slavi, ostao je vezan uz svoje skromne početke i često ističe zahvalnost roditeljima, posebice majci, koja mu je bila najveća podrška.



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Danas, s više od tri desetljeća karijere, Leonardo DiCaprio ostaje jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih glumaca svoje generacije. Njegovi filmovi zaradili su više od 7 milijardi dolara, osvojio je brojne nagrade, a kritičari ga svrstavaju među 50 najvećih glumaca svih vremena. No, možda je njegov najveći uspjeh to što je ostao vjeran sebi – dječaku iz Los Angelesa koji je sanjao velike snove i nije pristao na kompromise, ni u umjetnosti, ni u životu.





Leonardo DiCaprio je više od holivudske ikone – on je simbol transformacije, strasti i borbe za bolje sutra. Njegov put dokazuje da se upornošću, autentičnošću i hrabrošću mogu pomaknuti granice, kako na filmu, tako i izvan njega.