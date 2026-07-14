Davor Meštrović poljubio Pinčić uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska'

Voditelj Davor Meštrović iznenadio je Doris Pinčić Guberović u današnjem izdanju emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' te je pred gostima poljubio u nos.

Voditelji su uoči početka 60. Međunarodne smotre folklora u Zagrebu ugostili dr. sc. Tvrtka Zebeca, umjetničkog ravnatelja Smotre, folklorista i stručnog suradnika Vidoslava Bagura te Biserku Pervan Vojvodu i Dragicu Ljevar Malec iz HKD-a Prigorec Markuševec.

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Dok su razgovarali o folkloru, narodnim običajima i skupinama koje su tijekom godina gostovale u emisiji, Meštrović se prisjetio neobičnog pozdrava koji je upoznao zahvaljujući Maorima.

- Sad ću šokirati Doris, mislim da ću šokirati sve. Meni su tri puta Maori bili u emisiji. Znate li kako se Maori pozdravljaju? Hoćemo li se tako pozdraviti? - upitao je.

Doris je od gostiju zatražila savjet treba li pristati, a zatim je ipak prihvatila njegov prijedlog.

- Budite uz mene, ajde - rekla je kroz smijeh i sklopila oči.

Meštrović joj je poručio da ga mora gledati, približio joj se i poljubio je u nos.

- To je pusa u nos - objasnio je voditelj, dok su se svi u studiju nasmijali.

Foto: HRT

Potom se prisjetio svojeg prvog susreta s takvim pozdravom.

- Zamislite kada su mene Maori prvi put poljubili. Gledam što će gospođa napraviti, a ono pusa u nos. To je jedan od najljepših trenutaka u ovom poslu, ali i svjedočanstvo da zaista dovodite čudo u Zagreb - rekao je gostima.

U emisiji su govorili i o značaju folklora, prvim nastupima, narodnim nošnjama te interesu mladih za očuvanje tradicije. Biserka Pervan Vojvoda otkrila je da se njihovo društvo tek vratilo s turneje iz Münchena te da među članovima imaju mnogo djece i mladih.

- Najmlađi imaju devet ili deset godina, a tu su, naravno, i veterani. Mladi su vrlo suradljivi i disciplinirani i vidi se koliko to vole - ispričala je.

Foto: HRT

Dragica Ljevar Malec dodala je da su nošnje u njihovu društvu originalne, a kad ih kupuju, nastoje pronaći primjerke koji su što vjerniji tradiciji. Vidoslav Bagur govorio je o važnosti koreografije na pozornici, ali i o radu na terenu, koji je opisao kao najljepši dio svojeg posla jer se ondje uči izravno od naroda. Istaknuo je i da je organiziranje programa na otvorenom postalo sve zahtjevnije zbog nepredvidivih vremenskih uvjeta.

Zagrebačke ulice i trgovi u samom središtu grada od 15. do 19. srpnja živjet će u znaku 60. Međunarodne smotre folklora Zagreb, tradicionalne manifestacije i jednog od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj.

Šezdeseta obljetnica Međunarodne smotre folklora ponovo potiče na promišljanje o ulozi i značenju ove smotre u hrvatskome kulturnom i nacionalnom prostoru u međunarodnome kontekstu.

Stoga u programu 60. smotre nastupaju društva koja su nastupala i na prvoj smotri održanoj 1966. godine. Na ovogodišnjoj Smotri sudjelovat će devet društava. U Zagreb stižu folklorne skupine iz Tajlanda, Češke, Slovenije, Španjolske, Argentine, Bosne i Hercegovine....