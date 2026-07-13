Obavijesti

Show

Komentari 0

Biografija: Mirjana Karanović

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Biografija: Mirjana Karanović
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Otkrijte životnu priču Mirjane Karanović, najveće balkanske glumice, njezinu borbu za ljudska prava i nezaboravne uloge koje su obilježile povijest regionalne kinematografije.

Admiral

Kada razmišljamo o umjetnosti koja je oblikovala duh i savjest Balkana, malo je imena koja odzvanjaju s toliko poštovanja i emocija kao što je ime Mirjane Karanović. Rođena 28. siječnja 1957. u Beogradu, Mirjana je odrastala u obitelji vojnika i krojačice, u zemlji koja će se kroz njezin život i karijeru mijenjati, lomiti i ponovno graditi. Upravo su te promjene, slojevitost identiteta i hrabrost da se progovori o najtežim temama, obilježile njezin put i učinile je jednom od najvažnijih glumačkih figura našeg vremena.

Prvi koraci i uspon do zvijezda

Mirjana je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje je već tada pokazivala neobičnu strast i posvećenost svom pozivu. Prvu profesionalnu ulogu ostvarila je 1980. godine u filmu „Petrijin venac" Srđana Karanovića, gdje je utjelovila nepismenu srpsku ženu Petriju. Uloga je bila zahtjevna i emotivno razorna, ali Mirjana je unijela toliko autentičnosti i topline da je odmah osvojila srca publike i kritike. Bio je to početak karijere kakva se rijetko viđa – karijere u kojoj granice nisu postojale, a tabu teme su postajale izazovi.

Svjetska slava i kontroverze

Međunarodnu slavu stekla je 1985. godine ulogom majke u kultnom filmu Emira Kusturice „Otac na službenom putu". Film je osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, a Mirjanina interpretacija Senije, žene koja pokušava održati obitelj na okupu u vihoru političkih previranja, ostala je zapamćena kao jedno od najjačih glumačkih ostvarenja jugoslavenske kinematografije.

Kroz svoju bogatu karijeru, Mirjana je surađivala s najvećim imenima regionalnog filma: Goranom Markovićem, Lordanom Zafranovićem, Goranom Paskaljevićem i drugima. No, ono što je najviše izdvajalo njezin rad bila je hrabrost da bira uloge koje su često izazivale kontroverze. Godine 2003. postala je prva srpska glumica koja je glumila u hrvatskom filmu nakon Domovinskog rata – u „Svjedocima" Vinka Brešana tumačila je udovicu hrvatskog branitelja. Taj potez izazvao je buru reakcija, ali i pokazao njezinu spremnost da umjetnost stavi iznad nacionalnih podjela.

Još veći odjek izazvala je 2006. godine ulogom u filmu „Grbavica" bosanskohercegovačke redateljice Jasmile Žbanić. Kao Esma, majka i žrtva rata, Mirjana je donijela slojevitu i potresnu priču o ženama koje su preživjele silovanje tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Za tu ulogu bila je nominirana za Europsku filmsku nagradu za najbolju glumicu. Njezina hrabrost da igra likove koje drugi izbjegavaju, da progovara o bolnim temama i ruši predrasude, učinila ju je uzorom generacijama umjetnika i gledatelja.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL - ilustracija

Kazališna diva i mentorica

Iako je filmska karijera proslavila Mirjanu na međunarodnoj sceni, njezina ljubav prema kazalištu ostala je neugasla. S više od 70 uloga na daskama koje život znače, bila je članica Jugoslavenskog dramskog kazališta od 1988. do 2001. godine, ali je gostovala i u Zvezdara teatru, Beogradskom dramskom kazalištu, Kamernom teatru 55, Bitef teatru i Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci. Njezine izvedbe u predstavama poput „Tramvaj zvan žudnja", „Mriješćenje šarana" i „Helverova noć" ostale su upamćene po dubini, snazi i emocionalnosti.

Od 1995. godine predaje glumu na Akademiji umjetnosti BK u Beogradu, gdje je od 2009. i dekanica. Kao mentorica, uvijek je poticala mlade glumce da budu autentični, da se ne boje izazova i da vjeruju u moć umjetnosti da mijenja svijet.

Borba za ljudska prava i aktivizam

Mirjana Karanović nije samo glumica – ona je i borac za ljudska prava. Aktivno podržava LGBT prava, a jedna je od osnivačica Incest Trauma Centra, organizacije koja pruža psihološku pomoć žrtvama seksualnog nasilja. Dobitnica je nagrade „Osvajanje slobode" (2008.) za doprinos afirmaciji ljudskih prava, demokracije i tolerancije, kao i nagrade „Konstantin Obradović" (2010.) za unapređenje kulture ljudskih prava.

Potpisnica je Deklaracije o zajedničkom jeziku, kojom se zalaže za prevladavanje nacionalnih podjela u jeziku i kulturi na prostoru bivše Jugoslavije. Njezina angažiranost u društvu često je nailazila na otpor konzervativnih krugova, ali je Mirjana ostala dosljedna svojim uvjerenjima – umjetnost i humanost iznad svega.

NANOŠENJE TEŠKIH OZLJEDA Digli optužnicu protiv Mirjane Karanović: Terete je za napad na susjedu, predložili i kaznu
Digli optužnicu protiv Mirjane Karanović: Terete je za napad na susjedu, predložili i kaznu

Privatni život i osobni stavovi

Mirjana Karanović nikada se nije udavala i nema djece. Otvoreno govori o svom ateizmu i o tome kako je njezin životni put obilježen stalnim propitivanjem i učenjem. Poznata po svojoj iskrenosti i neposrednosti, često ističe koliko joj je važno da ostane vjerna sebi, bez obzira na cijenu.

U jednom periodu života bila je u vezi s bosanskim glumcem Erminom Bravom, 22 godine mlađim od nje. Ta veza, kao i mnogi njezini životni izbori, svjedoče o njezinoj slobodi duha i odbijanju da živi prema tuđim očekivanjima.

'NEMOJTE GA PUSTITI' Karanović je spriječila voditelje da objave video u kojem plače
Karanović je spriječila voditelje da objave video u kojem plače

Naslijeđe i utjecaj

Filmski kritičari i publika nazivaju je najboljom balkanskom glumicom svih vremena, a mnogi je uspoređuju s Meryl Streep zbog širine i dubine njezinih uloga. Njena filmografija je impresivna: od „Petrijinog venca", „Oca na službenom putu", „Undergrounda", „Bure baruta", „Život je čudo", „Grbavice", „Das Fräulein" do „Na putu" i mnogih drugih. U svakoj ulozi, bilo na filmu, televiziji ili kazalištu, Mirjana Karanović ostavlja trag – trag žene koja se ne boji, koja osjeća i koja vjeruje da umjetnost može mijenjati svijet.

Danas, s više od četiri desetljeća karijere, Mirjana Karanović ostaje simbol hrabrosti, strasti i predanosti umjetnosti. Njena priča nije samo priča o glumi, već i o borbi za istinu, pravdu i ljudskost na Balkanu i šire. I zato, kada pričamo o Mirjani Karanović, pričamo o ženi koja je promijenila lice balkanskog filma – i zauvijek ostala na strani onih koji se usuđuju sanjati i mijenjati svijet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita
zadnji dan ultra ludila

FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita

SPLIT - Na posljednjoj večeri Ultre ponovno je vrijedilo nepisano pravilo, što odvažniji outfit, to bolje. Heklani bikiniji, prozirni leopard kombinezoni, topići koji su jedva prekrili grudi, svjetlucave mini haljine i tutu suknje mamili su poglede, a šljokice, neonske naočale, šarene perlice i upečatljiva šminka dodatno su podigli ionako otkačene festivalske kombinacije
LJUBAVNA PRIČA VELIKANA 'Bekima Fehmiu sam učila jezik, a onda se rodila velika ljubav'
BRANKA PETRIĆ ZA 24SATA

LJUBAVNA PRIČA VELIKANA 'Bekima Fehmiu sam učila jezik, a onda se rodila velika ljubav'

Glumica nam priča djetinjstvu, školovanju, glumi i velikoj ljubavi s jednim od najvećih filmskih zvijezda ovih prostora, a to je bio Bekim Fehmiu
FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026
Spektakl u Parku mladeži

FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026

Split je i ove godine bio domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta tri su dana plesale uz nastupe Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella, Armina van Buurena, FISHERA, Johna Summita i drugih DJ zvijezda. Šljokice, mrežaste haljine, tangice i upečatljivi kostimi ponovno su obilježili festival. Pogledajte kako je izgledala Ultra Europe 2026.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026