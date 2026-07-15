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Biografija: Pamela Anderson

Piše 24sata,
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Biografija: Pamela Anderson
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
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Otkrijte fascinantnu životnu priču Pamele Anderson – od skromnih početaka u Kanadi, preko svjetske slave i skandala, do njezine transformacije u zagovornicu prava životinja i veganske kuhinje.

Admiral

Rođena na stotu obljetnicu Kanade, 1. srpnja 1967. u gradiću Ladysmith u Britanskoj Kolumbiji, Pamela Denise Anderson već je kao beba postala lokalna zvijezda – prva „Centennial baby“ u zemlji. Roditelji Carol i Barry Anderson dobili su zbog toga brojne darove, a mala Pamela već tada je krasila novinske stranice. No, nitko tada nije mogao ni slutiti kakav će vrtoglavi put ova djevojčica prijeći u desetljećima koja slijede.

Djetinjstvo joj je bilo protkano jednostavnošću i glazbom – svirala je saksofon, bavila se sportom i nosila nadimak „djevojka od gume“ zbog nevjerojatne gipkosti. Iako je kasnije progovorila o traumama i zlostavljanju koje je doživjela kao dijete, Pamela je uvijek isticala da je ljubav prema prirodi i životinjama bila njezina konstanta. Već u tinejdžerskim godinama postala je vegetarijanka, a kasnije i zagovornica veganstva.

Prvi susret s javnim svjetlima dogodio se sasvim slučajno – na utakmici kanadskog nogometa 1989. godine kamera je zumirala njezino lice dok je nosila majicu pivovare Labatt. Publika je bila oduševljena, a Pamela je preko noći postala zaštitno lice pivovare, a ubrzo i model čije su slike krasile barove diljem Kanade. Fotograf koji ju je snimao predložio joj je da pošalje fotografije Playboyu. Ostalo je povijest.

Daniel Naupold/DPA/PIXSELL
Daniel Naupold/DPA/PIXSELL | Foto: Daniel Naupold/DPA/PIXSELL
PRIRODNA I LIJEPA Pamela Anderson zablistala je bez šminke: Ovako se mijenjala
Pamela Anderson zablistala je bez šminke: Ovako se mijenjala


Pamela je u listopadu 1989. dobila svoju prvu naslovnicu legendarnog magazina, a već u veljači 1990. postala je Playmate mjeseca. Tijekom karijere pojavljivala se na više Playboy naslovnica nego ijedna druga žena, čime je srušila sve rekorde i postala globalni seks simbol.

Hollywoodska zvijezda i televizijska ikona

Nakon selidbe u Los Angeles, Pamela je započela glumačku karijeru. Prvu zapaženu ulogu ostvarila je u seriji „Home Improvement“, ali prava prekretnica bila je uloga C.J. Parker u „Spasilačkoj službi“ (Baywatch, 1992. – 1997.). Crveni badić i trčanje po plaži postali su sinonim za Pamelu, a serija joj je donijela svjetsku slavu. Iako je u prvoj sezoni dobivala tek 1.500 dolara po epizodi, njezin lik postao je ikona pop kulture, a Pamela jedno od najprepoznatljivijih lica devedesetih.

Uslijedile su filmske uloge, među kojima se izdvaja „Barb Wire“ (1996.), u kojem je Pamela utjelovila žestoku heroinsku figuru. Iako film nije bio komercijalni hit, njezin tetovirani lik ostao je zapamćen, a sama Pamela odlučila je pravi bodljikavi žičani tattoo napraviti na ruci umjesto svakodnevnog crtanja šminkom. Kasnije je tu tetovažu uklonila, ali simbolika je ostala.

Osim „Baywatcha“, Pamela je glumila u serijama „V.I.P.“ (1998. – 2002.), „Stacked“ (2005. – 2006.), te posuđivala glas animiranoj junakinji „Stripperella“. Pojavljivala se i u popularnim emisijama i reality showovima, od „Dancing with the Stars“ do „Big Brothera“ u nekoliko zemalja.

Skandali, borbe i osobni izazovi

Pamela Anderson nije bila pošteđena skandala. Najveći udarac doživjela je 1995., kada su ukradene i objavljene privatne kućne snimke s tadašnjim suprugom, bubnjarom Tommyjem Leejem. Sudski procesi, medijski linč i progon paparazza obilježili su godine koje su uslijedile. Pamela je kasnije isticala da nikada nije pristala na komercijalizaciju tih snimki i da joj je cijela afera nanijela duboke emocionalne rane.

Njezin privatni život bio je buran – pet puta se udavala, a iz braka s Tommyjem Leejem ima dva sina, Brandona i Dylana. Borila se s hepatitisom C, od kojeg se naposljetku izliječila, a često je javno govorila o svojim borbama s bolešću i izazovima majčinstva pod povećalom javnosti.

PIXSELL
PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS
KUHARSKI SHOW Pamela Anderson o glasinama da je Meghan Markle kopira: 'Iskreno, nisam je baš gledala'
Pamela Anderson o glasinama da je Meghan Markle kopira: 'Iskreno, nisam je baš gledala'


Pamela i danas zadržava blizak odnos sa sinovima, a pandemija ju je vratila u rodni Ladysmith, gdje živi na farmi i uzgaja povrće. Iako je godinama živjela u glamuroznim vilama u Malibuu i Francuskoj, povratak prirodi i jednostavnosti donio joj je mir.

Nova poglavlja: Aktivizam, Broadway i veganska kuhinja

U posljednjem desetljeću Pamela Anderson postaje sve više prepoznata kao aktivistica. Godinama surađuje s PETA-om i bori se za prava životinja, sudjeluje u kampanjama protiv krzna i promiče vegansku prehranu. Njezina strast prema kuhanju kulminirala je 2024. izdavanjem nagrađivane kuharice „I Love You: Recipes from the Heart“, a 2025. pokrenula je i vlastitu emisiju „Pamela's Cooking with Love“ na kanadskoj Flavour Network.

Njezin aktivizam prelazi granice – pisala je Vladimiru Putinu zbog spašavanja kitova, lobirala za prava životinja u Rusiji, Kanadi i EU, te podržavala borbu za slobodu Juliana Assangea. S rabinom Shmuleyjem Boteachom napisala je knjigu o važnosti ljubavi i intimnosti nasuprot pornografiji, a na Oxfordu održala predavanje o toj temi.

Pamela je 2022. debitirala na Broadwayu kao Roxie Hart u „Chicagu“, oduševivši kritiku i publiku. Godinu kasnije, Netflix je objavio dokumentarac „Pamela, a Love Story“, koji je uz njezinu autobiografiju „Love, Pamela“ otkrio javnosti njezinu ranjivost, snagu i autentičnost. U 2024. dobila je prvu nominaciju za Zlatni globus za ulogu u filmu „The Last Showgirl“, što je označilo novo priznanje njezina glumačkog talenta.

Ostavština i utjecaj

Pamela Anderson danas je mnogo više od seks simbola iz devedesetih. Njezina priča je priča o preživljavanju, transformaciji i neprestanom traženju autentičnosti. Izgradila je karijeru na vlastitim uvjetima, preživjela medijske oluje i pronašla novi smisao u aktivizmu, umjetnosti i majčinstvu.

Pamela je pokazala da nije kasno za nove početke, da ranjivost može biti snaga i da se prava ljepota nalazi u hrabrosti da budemo svoji. Njezina energija, suosjećanje i borba za slabije ostaju inspiracija generacijama koje dolaze. I dok njezini recepti osvajaju srca gurmana, a njezina priča publiku diljem svijeta, Pamela Anderson ostaje žena koja je – usprkos svemu – uvijek znala kako ustati, krenuti iznova i voljeti život.

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