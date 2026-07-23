Biografija: Samantha Fox

U srcu Londona, u radničkoj četvrti Crouch End, 15. travnja 1966. godine rodila se djevojčica koja će obilježiti pop kulturu osamdesetih i postati jedno od najprepoznatljivijih lica britanske zabavne industrije. Samantha Karen Patricia Fox, poznatija jednostavno kao Samantha Fox, odrasla je u obitelji s umjetničkom žicom – njezina majka bila je glumica i plesačica, a otac građevinar, no obitelj je bila tipično radnička, s mnogo izazova i još više snova.



Od malih nogu Samantha je pokazivala sklonost prema pozornici. Već s pet godina pohađala je kazališnu školu, a s deset debitirala na BBC-ju. U dobi od 14 godina osnovala je svoj prvi pop bend, a godinu kasnije potpisala je prvi diskografski ugovor. No, život joj je donio neočekivani zaokret – u dobi od 16 godina, njezina majka je poslala njezine fotografije na natječaj ljepote, što je dovelo do sudbonosnog poziva iz tabloida The Sun.



Samantha je postala najmlađa djevojka koja je ikad pozirala toples za slavnu treću stranicu The Suna – Page 3. Taj trenutak označio je početak meteorskog uspona. Iz dana u dan, njezino lice i tijelo krasili su naslovnice, a Fox je ubrzo postala najfotografiranija žena u Britaniji, rame uz rame s princezom Dianom i Margaret Thatcher. Svijet je bio očaran njezinom pojavom – visoka svega 153 cm, s prirodnim oblinama i šarmom, postala je simbol seksipila osamdesetih.



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No, Samantha nije bila samo lijepo lice. Iako je svjetsku slavu stekla kao model, njezino srce pripadalo glazbi. Nakon četiri godine blještavila tabloida, odlučila je napustiti Page 3 i okrenuti se pjevačkoj karijeri. Godine 1986. objavljuje debitantski singl "Touch Me (I Want Your Body)", koji postaje globalni hit – pjesma osvaja top-ljestvice Europe, Australije i Sjeverne Amerike, a Samantha postaje pop zvijezda. Album "Touch Me" prodaje se u milijunskim nakladama, unatoč podijeljenim kritikama, a naslovna pjesma i danas je nezaobilazni hit na klupskim podijima.



Uslijedili su albumi "Samantha Fox" (1987.) i "I Wanna Have Some Fun" (1988.), koji su donijeli nove hitove poput "Naughty Girls (Need Love Too)" i "I Only Wanna Be With You". Samantha je postala sinonim za zabavu, provokativnost i energiju. Njezini koncerti punili su dvorane od Europe do Australije, a u Indiji je nastupila pred 70.000 ljudi, oborivši rekord koji je držao Bruce Springsteen. Bila je i prva zapadnjakinja koja je nastupila u Bollywoodskom filmu, za što je dobila priznanje čak i od Majke Tereze.



No, iza glamura krila se i druga strana medalje. Samanthin otac, koji je godinama upravljao njezinom karijerom, bio je ovisnik o alkoholu i kokainu. Nakon što ju je fizički napao, Samantha je otkrila da je pronevjerio više od milijun funti njezine zarade. Sudska bitka završila je u njezinu korist, ali je većinu novca morala iskoristiti za podmirenje poreznih dugova. Obiteljski odnosi zauvijek su narušeni.



Unatoč osobnim i profesionalnim izazovima, Samantha se nije predavala. Tijekom devedesetih i dalje je snimala albume, okušala se u televiziji i filmu, a njezini nastupi postali su sinonim za dobru zabavu. Uspjela je ostati relevantna i u novom tisućljeću, pojavljujući se u reality emisijama poput "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" i "Celebrity Big Brother", te nastupajući diljem svijeta.



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Samanthin privatni život dugo je bio predmet špekulacija. Nakon brojnih veza s muškarcima, uključujući australskog prevaranta Petera Fostera i glazbenika Paula Stanleyja iz grupe KISS, 2003. godine javno je priznala da je lezbijka. Višegodišnju vezu imala je s menadžericom Myrom Stratton, koja je preminula 2015. godine. Svoj mir pronašla je uz norvešku menadžericu Lindu Birgitte Olsen, s kojom se vjenčala 2022. godine u šarenoj ceremoniji nadahnutoj Eurosongom.



Samantha Fox ostaje jedna od najprepoznatljivijih figura britanske pop kulture. Njezina priča je priča o upornosti, hrabrosti i autentičnosti. Od skromnih početaka u londonskom predgrađu, preko blještavila tabloida i pop scene, do osobnih borbi i trijumfa, Samantha je pokazala da se iza slike seks-simbola krije žena koja zna što želi i ne boji se biti svoja. Njezin utjecaj na glazbu, modu i LGBTQ+ zajednicu je neizbrisiv, a njezina životna energija i danas inspirira generacije koje sanjaju o tome da svoj život pretvore u spektakl.