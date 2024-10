Samantha Fox spotaknula se i pala na pozornici tijekom showa

Samantha Fox (58) nedavno je na svom nastupu u Španjolskoj imala malu nezgodu. Pjevačica je usred performansa izgubila ravnotežu i pala na pozornici, piše Daily Mail. Izvodila je svoju verziju pjesmu 'I Only Wanna Be With You', Dustyja Springfielda.

Nekadašnja seks ikona 80-ih godina bila je odjevena u ružičastu jaknu s crnim topom, koje je iskombinirala s traper hlačicama.

Unatoč padu usred nastupa, pjevačica je ostala profesionalna i brzo se podignula uz pomoć plesača i nastavila s pjesmom.

Foto: Screenshot Youtube

Foto: Screenshot Instagram

Kako pišu strani mediji, iz publike su se mogli čuti uzdisaji, a brojni su pokušavali vidjeti je li pjevačica dobro.

Samantha s nepunih 20 godina odlučila je postati pop zvijezda. S debitantskim singlom 'Touch me (I want Your body) osvojila je prva mjesta u čak 17 država, a nakon tog je imala uspješnice kao što su 'Naughty girls (Need love too)' i 'I wanna have some fun'.

Foto: Lukas Von Saint George

Uz glazbenu karijeru, imala je brojne angažmane u filmovima, reality showovima, televizijskim emisijama...