NOVI ZAGORSKI TJEDAN

Biserka probila led u 'Večeri za 5' i osvojila maksimalani broj bodova: 'Stvarno savršeno...'

Foto: RTL

Umirovljenica je gostima pripremila salenjake, svinjsku vratinu s krpicama sa zeljem i pečeni krumpir s čvarcima

Admiral

Prvi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za Đurđicu, Ivanu, Danicu i Ivana u Zlatar Bistrici kuhala je umirovljenica Biserka. Goste je oduševila večerom i osvojila maksimalnih 40 bodova.

Domaćica je pripremu započela desertom 'Dedekovi oblizejki', a riječ je bila o salenjacima, hrskavim pecivima s punjenjem od pekmeza od šljiva, koja su naziv dobila po usitnjenom svinjskom salu koje se stavlja u tijesto.

Gospođa Biserka u mirovini je već osam godina i u penziji voli provoditi vrijeme s obitelji, putovati s prijateljima, ići na fešte, izrađivati ruže od krep papira i slušati svoju omiljenu glazbu.

- Ja sam vesela osoba, vedra i komunikativna i to me drži na životu - kaže Biserka koja svaki dan započinje uz muziku lokalnog radija.

Za glavno jelo pripremala je 'Finoćice moje dece', svinjsku vratinu s krpicama sa zeljem, a na kraju pripremila predjelo 'Babičin froštikelj', pečeni krumpir s čvarcima.

- Vidjelo se da je vesela, da nas je dočekala punog srca i da joj niti malo nije bilo krivo što si je dala truda da nas ugosti - komentirala je Đurđica kad se ekipa okupila.

Svi su bili odlično raspoloženi, nazdravili za ugodnu večeru i smjestili se za stol.

- Okus pravog domaćeg jela - zadovoljno je predjelo komentirala Đurđica, a Danica dodala: 'Meni je bilo dobro, nemam prigovora.'

Glavno jelo se također svidjelo ekipi, kako izgledom, tako i okusom.

- Baš prava mesarska domaća večera, super poslužena, super začinjena, ne preslana, stvarno, evo, savršeno - zadovoljna je bila Đurđica. 

Desert nije ništa slabije prošao kod gostiju. Salenjaci su se gostima svidjeli i izgledom i okusom, a podsjetili su ih i na neka okupljanja i uspomene iz djetinjstva. Ekipa se za stolom odlično zabavljala, djelomično i zbog toga što je većina gostiju već prethodno upoznala domaćicu Biserku.

- Desert je bio fantastičan. Izgled fantastičan, okus fantastičan, serviranje isto - rekla je Ivana, a Ivan dodao: 'I osjetilo se to svinjsko salo.'

Domaćica je nakon večere svojim gostima podijelila poklone, licitarska srca i daske za rezanje s motivom 'Večere za 5', a gošće su dobile i cvjetne aranžmane. Onda su se ekipi pridružili Zagorski veseli dečki zasvirali i zapjevali što se svima svidjelo pa je ekipa i zaplesala s domaćicom.

- Teta Bisa bila je tvarno fantastična domaćica, držala je razinu raspoloženja - rekla je Ivana, a Ivan dodao: 'Mene ona oborila s nogu s tim svojim veseljem.'

Biba je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova od svojih više nego zadovoljnih gostiju. Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

