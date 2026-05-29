Evo što vas u petak očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog petka, 29. svibnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Usprkos protivljenjima Vukasa, Cvita i Nikola posjećuju Katarinu, kojoj novi zaokret na suđenju ulijeva nadu. Umjesto da doma miruje, Ivica se nastavlja boriti za pravdu zbog ubojstva svog sina.

La Promesa 

HRT1 13:20

Leocadia zamoli Curra da joj pomogne da se Ángela uda za Beltrána i oslobodi obveze prema satniku. Manuel, Enora i Toño završe nacrt novog motora. Beltrán se uzruja kad otkrije da je Lorenzo Angelin zaručnik.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Ubijena je doušnica koji je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo samo je jedno u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco otkrije što šverca u bačvama. Kad suoči Grabovca, shvati da on zna da je Braco skrivao Ivu. Luci se javi još jedan osumnjičeni u “aferi mito”. Milica i Lara saznaju za Stanislavov dogovor s Ivom.

Crno more

NOVA TV 18:10

Stanovnici sela Koçari i Furtuna okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Şerifa, no događaji koji slijede nagovještavaju da na Crnome moru više ništa neće biti isto. U planinskoj kući Fadime napokon otvara srce Isu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Članak o Cristininoj nevjeri izaziva pomutnju na društvenim mrežama. Alberto otkrije da Mateo stoji iza svega i njih dvojica se posvađaju.

