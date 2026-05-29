Doznajte što vas očekuje ovog petka, 29. svibnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što vas u petak očekuje u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Usprkos protivljenjima Vukasa, Cvita i Nikola posjećuju Katarinu, kojoj novi zaokret na suđenju ulijeva nadu. Umjesto da doma miruje, Ivica se nastavlja boriti za pravdu zbog ubojstva svog sina.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia zamoli Curra da joj pomogne da se Ángela uda za Beltrána i oslobodi obveze prema satniku. Manuel, Enora i Toño završe nacrt novog motora. Beltrán se uzruja kad otkrije da je Lorenzo Angelin zaručnik.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Ubijena je doušnica koji je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo samo je jedno u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Braco otkrije što šverca u bačvama. Kad suoči Grabovca, shvati da on zna da je Braco skrivao Ivu. Luci se javi još jedan osumnjičeni u “aferi mito”. Milica i Lara saznaju za Stanislavov dogovor s Ivom.
Crno more
NOVA TV 18:10
Stanovnici sela Koçari i Furtuna okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Şerifa, no događaji koji slijede nagovještavaju da na Crnome moru više ništa neće biti isto. U planinskoj kući Fadime napokon otvara srce Isu.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Članak o Cristininoj nevjeri izaziva pomutnju na društvenim mrežama. Alberto otkrije da Mateo stoji iza svega i njih dvojica se posvađaju.
