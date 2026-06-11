Biste li je prepoznali? Nives je zavrtjela guzom na domaći hit, pa otkrila malo poznat detalj

Ne daj se godinama, Nives, baš si zgodna, pisali su pratitelji Nives Celzijus (44) dok je plesala uz 'Diavolo in me' Tonija Cetinskog (57). No osim njezinih plesnih pokreta, pažnju je privukao i spot koji se vrtio na televizoru iza nje jer se u njemu pojavljuje i sama Nives.
'Bi li me prepoznali?', upitala je, a pratitelji su se ubrzo javili u komentarima.
| Foto: Instagram/screenshot
'Bi li me prepoznali?', upitala je, a pratitelji su se ubrzo javili u komentarima. |
Foto: Instagram/screenshot
'Bi li me prepoznali?', upitala je, a pratitelji su se ubrzo javili u komentarima.
| Foto: Instagram/screenshot
No umjesto rasprave o tome mogu li je prepoznati u kadrovima starim gotovo 30 godina, mnogi su se više bavili njezinim izgledom.
| Foto: Instagram/screenshot
'Tebe treba ženiti', 'Kakav komad', 'Ti si pravi Diavolo', hvalili su je.
| Foto: Instagram/screenshot
Foto Instagram
Spot za hit snimljen je 1998. godine, kad je Nives bila na početku svoje manekenske karijere.
| Foto: Instagram/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Kristijan Jalšić/Happy FM
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram