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'TEBE TREBA ŽENITI'

Biste li je prepoznali? Nives je zavrtjela guzom na domaći hit, pa otkrila malo poznat detalj

Ne daj se godinama, Nives, baš si zgodna, pisali su pratitelji Nives Celzijus (44) dok je plesala uz 'Diavolo in me' Tonija Cetinskog (57). No osim njezinih plesnih pokreta, pažnju je privukao i spot koji se vrtio na televizoru iza nje jer se u njemu pojavljuje i sama Nives.
Biste li je prepoznali? Nives je zavrtjela guzom na domaći hit, pa otkrila malo poznat detalj
'Bi li me prepoznali?', upitala je, a pratitelji su se ubrzo javili u komentarima. | Foto: Instagram/screenshot
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'Bi li me prepoznali?', upitala je, a pratitelji su se ubrzo javili u komentarima. | Foto: Instagram/screenshot
Komentari 22

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