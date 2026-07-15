Biste li je prepoznali? Ova naša pjevačica slavi 55. rođendan, a evo kako se mijenjala...

Prije nego što je postala dio Magazina, bila je članica grupe "Delfini", pratećeg sastava Olivera Dragojevića, te je nastupala kao predizvođač na koncertima Miše Kovača i Vice Vukova. Upravo na jednom od tih nastupa, sa 17 godina, doživjela je prvi veliki pljesak publike. Nakon što je otpjevala svoj dio, sišla je s pozornice, a dvorana je eruptirala. Mislila je da publika pozdravlja Vicu Vukova, no kada je podigla pogled, vidjela je dvije tisuće ljudi na nogama kako skandiraju njoj. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA