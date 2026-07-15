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POZNATA PJEVAČICA

Biste li je prepoznali? Ova naša pjevačica slavi 55. rođendan, a evo kako se mijenjala...

Jedna od najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, koja već više od tri desetljeća ne silazi s trona, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan. Njezina karijera ispunjena je bezvremenskim hitovima i neiscrpnom energijom kojom i danas osvaja publiku diljem regije...
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Split: 15.7.1971. ro?ena Danijela Martinovi?
Jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Komentari 1

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