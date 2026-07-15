Biste li je prepoznali? Ova naša pjevačica slavi 55. rođendan, a evo kako se mijenjala...

Jedna od najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, koja već više od tri desetljeća ne silazi s trona, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan. Njezina karijera ispunjena je bezvremenskim hitovima i neiscrpnom energijom kojom i danas osvaja publiku diljem regije...
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Jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan. |
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih zvijezda hrvatske glazbene scene, Danijela Martinović, danas slavi svoj 55. rođendan.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
"Prije točno 55 godina svijet je umalo dobio djevojčicu po imenu Dilajla, a ta Dilajla trebala sam biti ja, jer moja je mama obožavala pjesmu Tom Jonesa - My,my,my Delilah. Why,why,why Delilah", objavila je Danijela za svoj rođendan na Instagramu.
| Foto: instagram
Rođena u Splitu 15. srpnja 1971. godine, Danijela je odrastala u obitelji uz sestru Izabelu i braću Denisa i Ivana. Iako je kao dijete bila "najbučnija i sve zabavljala", kasnije je postala povučena i sramežljiva, a u jednom je periodu čak željela postati časna sestra po uzoru na svoju tetu.
| Foto: Instagramž
No, glazba je ipak pronašla put do nje. Stariji brat Denis, strastveni roker i bubnjar, prenio joj je ljubav prema glazbi, a prve glazbene korake napravila je s 14 godina pjevajući u crkvenom bendu "Dominik".
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
U osnovnoj školi svirala je mandolinu kod Nenada Vesanovića Keke, basista grupe "Magazin", dok je u Srednjoj glazbenoj školi "Pavao Hatze" završila smjer za harfisticu.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Prije nego što je postala dio Magazina, bila je članica grupe "Delfini", pratećeg sastava Olivera Dragojevića, te je nastupala kao predizvođač na koncertima Miše Kovača i Vice Vukova. Upravo na jednom od tih nastupa, sa 17 godina, doživjela je prvi veliki pljesak publike. Nakon što je otpjevala svoj dio, sišla je s pozornice, a dvorana je eruptirala. Mislila je da publika pozdravlja Vicu Vukova, no kada je podigla pogled, vidjela je dvije tisuće ljudi na nogama kako skandiraju njoj.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Pravi profesionalni uzlet dogodio se 1991. godine kada je Danijela postala pjevačica grupe Magazin, naslijedivši Ljiljanu Nikolovsku. U pet godina s grupom snimila je tri iznimno uspješna albuma i nizala hitove koji se i danas pjevaju. Vrhunac te ere bio je nastup na Eurosongu 1995. u Dublinu, gdje je s Magazinom i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko izvela pjesmu "Nostalgija" i osvojila visoko šesto mjesto, potvrdivši svoj status zvijezde.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Godine 1996. Danijela se odlučila na hrabar korak i započela samostalnu karijeru. Njezin prvi album "Zovem te ja" postigao je platinastu tiražu, a sljedeći, "To malo ljubavi" iz 1998., prodan je u više od 100.000 primjeraka, čime je ušla u povijest kao najtiražniji ženski izvođač u Hrvatskoj.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Iste godine pobijedila je na Dori s pjesmom "Neka mi ne svane", koju je za nju napisao Petar Grašo, te je na Eurosongu u Birminghamu osvojila sjajno peto mjesto. Njezin uspjeh prelio se i izvan granica Hrvatske, postavši najtraženiji izvođač u Sloveniji, dok je u Makedoniji 1999. održala pet uzastopnih rasprodanih koncerata u skopskoj Univerzalnoj dvorani.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Kroz godine koje su slijedile, Danijela je nastavila nizati uspjehe albumima poput "Pleši sa mnom", "Unikat" i hitovima kao što su "Brodolom" i "Raspašoj". Posebno emotivan bio je album "Nek živi ljubav" s hitovima Đorđa Novkovića, projekt koji je sam skladatelj osmislio prije svoje smrti. Snimila je i zapažene duete s Kemalom Montenom ("Ovako ne mogu dalje") i Halidom Bešlićem ("Zarobljenik uspomena"), a emotivnu baladu "Telefon" dobila je na dar od školske kolegice Severine.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nakon dugogodišnje veze s Petrom Grašom, o kojoj je otvoreno progovorila u intervjuima za medije, Danijela je pronašla novu sreću s bivšim policijskim inspektorom Josipom Plavićem.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Njihova ljubavna priča započela je, kako je otkrila, nakon što je podnijela prijavu zbog krađe identiteta, a danas zajedno grade zajednički dom.
| Foto: Instagram
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto PROMO
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Njezina karijera, koja traje više od tri desetljeća, ispunjena je bezvremenskim hitovima, rekordnim tiražama i neiscrpnom energijom kojom i danas osvaja publiku diljem regije.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/24sata
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Miranda Cikotic
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija