Bitka zlatnih u 'Supertalentu': Stiže fleksibilna Liberty, a Ena (9) sprema pjesmu Alicie Keys

Nakon što su u finalu Supertalenta prva mjesta zauzeli mlada pjevačica Chriztel Renae Aceveda, akrobatkinja Vladyslava Kushnir i plesna skupina Force Celje, na redu je druga polufinalna epizoda u kojoj će nastupiti osam kandidata.

Na pozornicu se vraća zlatni gumb voditeljskog dua Igora i Frane – svestrana i talentirana 25-godišnja Emina Bajtarević koja je audicijskim nastupom izazvala opće oduševljenje kombinacijom pjevanja i trbuhozborstva.

Foto: Luka Dubroja

Emina je prvi put nastupila na Supertalentu prije četiri godine, kada se predstavila samo pjevanjem, a u međuvremenu je nadogradila svoj talent i odlučila se vratiti na veliku pozornicu, što je rezultiralo najboljim mogućim ishodom – zlatnim gumbom.

- Usavršila si još jednu stvar i napravila još jedan ogroman zadatak i to ja zovem definicijom supertalenta - oduševljeno joj je na audiciji poručio Fabijan, nakon što je izvela svevremenski hit Franka Sinatre 'My Way'.

Priprema hit Celine Dion

Svjetlu budućnost predvidjeli su joj i ostali članovi žirija, a za polufinale Emina priprema megahit pjevačice Celine Dion kojim će ih još jednom nastojati oboriti s nogu.

Pred žiri će ponovo stati još jedan zlatni gumb – devetogodišnja pjevačica Ena Nižić iz Metkovića koja je na audiciji svojim glasom i stasom ujedinila članove žirija koji su, po prvi put u povijesti Supertalenta, dodijelili zajednički zlatni gumb.

- Ovo se nikad nije dogodilo kod nas u Supertalentu tako da, vjeruj mi, ovo smo se svi zajedno dogovorili - poručila je Maja koja je tijekom Eninog nastupa zasuzila, dodajući da je Ena najljepše obučeni kandidat kojeg je dosad imala prilike vidjeti na audicijama.

Foto: Luka Dubroja

Ena će za svoj novi nastup odabrati pjesmu Alicie Keys kojom će pokazati svoj vokalni raspon, a hoće li izvedbom i stajlingom nadmašiti svoje audicijsko izdanje, tek ćemo doznati.

U nedjelju gledatelje očekuje prava bitka zlatnih gumbova jer će se među polufinalistima naći i natprosječno fleksibilna 15-godišnjakinja Liberty Barros koja je na audicijama fascinirala žiri i gledatelje, a naročito Fabijana koji joj je dodijelio zlatni gumb.

- Ti si najslađa djevojčica s najodvratnijom točkom koju sam ikad vidjela – no to je kompliment - poručila joj je Martina nakon što se Liberty popela na stol žirija i iznenadila ih lažnom krvlju, a ova ljubiteljica specijalnih efekata i dramatičnih koreografija za nadolazeći nastup priprema još jednu teatralnu točku.

Foto: Luka Dubroja

Među pjevačkim dijelom kandidata naći će se 15-godišnja Lara Kim Velić koja će u polufinalu izvesti poznati hit Zorice Kondže. Ljepotom i jačinom vokala na audiciji je izazvala lavinu pozitivnih komentara i jednoglasan prolaz, a odmah po završetku njezine izvedbe Martina je zaključila: 'Zastala sam od snage koju to biće od 15 godina nosi'.

Talent iz srednje škole

Svojim nesvakidašnjim talentom sviranja flaute nosom gledatelje će zabaviti Mikko Henrik Rautiainen koji je na audicijama izbezumio i nasmijao žiri. Svoj specifični talent otkrio je još u srednjoj školi, a kasnije mu je promijenio život te je gotovo preko noći postao popularan.

- Od mene je to DA jer stvarno želim vidjeti što možete izvesti idući put - poručio mu je Fabijan nakon nastupa, a hoće li Mikko ispuniti njegova očekivanja, doznat ćemo u nedjelju.

Novu energičnu, moćnu i zavodljivu koreografiju za polufinale pripremaju članice plesne skupine Fresheels koje su na audiciji plijenile pažnju izazovnom koreografijom. U Supertalent su došle sa željom da pokažu nešto novo i osvježavajuće

- Izbor glazbe – fantastičan. Kostimi… od glave do pete ste kostimirane, iznimno to cijenim sve ste imale u planu - poručila im je Maja.

Foto: Luka Dubroja

Talentirane plesačice izmamile su jednoglasan prolaz u polufinale za koje pripremaju pravi plesni spektakl.

Da zabava bude na vrhuncu u nadolazećoj emisiji pobrinut će se čak dvije akrobatkinje iz Ukrajine. Efektni cirkuski performans priprema 24-godišnja akrobatkinja Karyna Zubal koja je u Kijevu završila cirkusku akademiju, dok će vješte pokrete hula hoopom pokazati 29-godišnja Nelia Lios, koja se prije tri godine iz Ukrajine preselila u Hrvatsku.

Foto: Luka Dubroja

Kao novitet desete sezone, u polufinalnom dijelu showa članovi žirija imaju mogućnost dodijeliti zlatni gumb nekome od izvođača ukoliko ih njihov nastup posebno impresionira. U prošloj epizodi tu je mogućnost dobila Maja Šuput, a koji će član žirija biti sljedeći te koji će se kandidati najviše istaknuti, doznat ćemo u nedjelju!